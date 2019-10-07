 В ряде украинских городов созданы штабы сопротивления капитуляции. ВИДЕО

По подсчетам полиции, в протестных акциях в Киеве в воскресенье, 6 октября, приняли участие около 10 тысяч человек. Граждане провели вече "Нет капитуляции" на Майдане Независимости, а также прошлись шествием к Офису президента и Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.Так, в Запорожье участники антикапитуляционного вече заявили о создании соответствующего штаба, который призван объединить всех противников "формулы Штайнмайера" в городе и области. На само вече под здание Запорожской облгосадминистрации пришло более тысячи человек.
В Харькове штаб сопротивления капитуляции создан еще три дня назад и активно работает. Сегодня на главную площадь города в рамках протестов вышли сотни людей.
"Штаб национального сопротивления капитуляции Украины" 6 октября создали прямо в здании Ивано-Франковской облгосадминистрации представители общественных и политических организаций области, а также ветераны и бойцы АТО. Аналогичный штаб создали в Черкассах.
Штабы сопротивления капитуляции были созданы и в других городах Украины, а также в ряде городов Донецкой и Луганской областей – Мариуполе, Торецке и других.
А то Путин нападе...
С требованиям к ЗЕ о полной сдаче нац.интиресов и входе Малороской губерни в состав Раски Федераски...
А за ЗЕню не поовели не одного митинга!))))
Он продолжает ничего не делать в своем смартфоне. Бацька ему снова тулил бульмингемских миротворцев, а Зельц ответил, что. КОЕ-КТО В ЕГО СМАРТФОНЕ ПРОТИВ.
В общем, понты закончились, все, как всегда.
1. Переезжать из кабинета на Банковой дорого.
Геноцидные тарифы уже никто никуда не опускает
ТОМУ ЩО МВФ.
В МВД оставили Авакова, Авакову оставили Нацгвардию.
ПОТОМУ ЧТО ВОТ ЭТО.