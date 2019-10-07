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 В ряде украинских городов созданы штабы сопротивления капитуляции. ВИДЕО

Массовые протестные акции против "формулы Штайнмайера", которые состоялись в Киеве и других городах Украины в воскресенье, 6 октября, почти везде окончились созданием штабов сопротивления капитуляции Украины.

По подсчетам полиции, в протестных акциях в Киеве в воскресенье, 6 октября, приняли участие около 10 тысяч человек. Граждане провели вече "Нет капитуляции" на Майдане Независимости, а также прошлись шествием к Офису президента и Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Так, в Запорожье участники антикапитуляционного вече заявили о создании соответствующего штаба, который призван объединить всех противников "формулы Штайнмайера" в городе и области. На само вече под здание Запорожской облгосадминистрации пришло более тысячи человек.

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В Харькове штаб сопротивления капитуляции создан еще три дня назад и активно работает. Сегодня на главную площадь города в рамках протестов вышли сотни людей.

"Штаб национального сопротивления капитуляции Украины" 6 октября создали прямо в здании Ивано-Франковской облгосадминистрации представители общественных и политических организаций области, а также ветераны и бойцы АТО. Аналогичный штаб создали в Черкассах.

Штабы сопротивления капитуляции были созданы и в других городах Украины, а также в ряде городов Донецкой и Луганской областей – Мариуполе, Торецке и других.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: По Украине прошли акции "Нет капитуляции". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3152429
 
   
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Штабы от пороси?даром не надо.
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Шеф? Шеф? Это я зебоба, все пропало... - где-то по телефону киев-мацква
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Разжигаете сволочи как и в 2013 году, переворота кровавого опять добиваетесь?
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И зачем была нужна вся эта метушня с выборами, только пустая трата денег, надо было просто вывести людей на митинги, "хатим чтобы Парашенко остался призмдентам")))Гениально.
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все намного проще. Петру Алексеевичу нужно было ввести военное положение не на месяц, а как положено на годик, когда кацапы захватили наши корабли...
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Так твой пердак и так горит,как тот напалм.
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Нравится жить спокойно с кацаским хером ворту, быдло?
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Сцарь Малорос запретить финансировать эти города!)))
А то Путин нападе...
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Лошара ти, Зеленський: ти не посадив Петра - Петро посадить тебе. Ти не зрозумів з ким ти загризся.
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У прихильникив Моники полыхает в области седалища?!)))
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Создавайте свой ЗЕмайдан...
С требованиям к ЗЕ о полной сдаче нац.интиресов и входе Малороской губерни в состав Раски Федераски...
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Ас же 73%!!!)))
А за ЗЕню не поовели не одного митинга!))))
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А когда эту зрадныцьку формулу придумали-то? В ряде украинских городов созданы штабы сопротивления капитуляции - Цензор.НЕТ 8209
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примерно никогда. Слизали где-то с потолка и у каждого она своя
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Кто слизал? Неужели член потужной антипутенской коалиции, созданной гением Порошенко, большой друг Украины Штанмайер?
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Еще в Женеве, когда Сурков приежжал к бабушке клоуна
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Типові українці: спершу нароблять *****, а потім журяться про гірку долю та неволю.
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увы...пока что видно без этого никак.
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Во как можно на халяву сделать сетку для выборов. Креатив не детский пошел у шоколадников .
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Тот кто не хочет сдачи страны = "шоколадник". Пойди поешь, а то о еде все думаешь и думаешь
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Всі штаби мусить очолити Данилюк. Адже його Зєля призначив головою опозиції.
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Сама видела, как маленького мальчика прибили к вилисапеду, всунули ему в попу булаву, привязали к маршрутке "Киев-Кривой Рог" и, на глазах у Лизы Б. отправили домой...
У низці українських міст створено штаби опору капітуляції - Цензор.НЕТ 2349
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Они согласны воевать до победного конца не выходя из своего Ланоса, не покидая очереди в кассу Ашана. Молодцы. Ну а что же 75-процентный человечек с воблой? А НИЧЕГО.
Он продолжает ничего не делать в своем смартфоне. Бацька ему снова тулил бульмингемских миротворцев, а Зельц ответил, что. КОЕ-КТО В ЕГО СМАРТФОНЕ ПРОТИВ.
В общем, понты закончились, все, как всегда.
1. Переезжать из кабинета на Банковой дорого.
Геноцидные тарифы уже никто никуда не опускает
ТОМУ ЩО МВФ.
В МВД оставили Авакова, Авакову оставили Нацгвардию.
ПОТОМУ ЧТО ВОТ ЭТО.
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Какая капитуляция? Напридумывали себе от "от большого ума" капитуляций. Не мешайте восстанавливать целостность Украины мирным путём.
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И кто же подписываал Минск 2, кто Раду нагибал для подписания особого статуса некоторым районам Донбасса, кто три года назад агитировал и продвигал непонятную "формулу Штайнмайера", выступал за её имплементацию ?! Напомнить кто?
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Потрібна повна мобілізація добровольців, волонтерів і народу загалом. Зрадник України Моніка Зєлєнська здає Україну бойовикам і ху....лу! Нас чекає боротьба проти цієї наволочі малоросів з 95 путінського кварталу !!!
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Тобто всі хай виходять, а ти в інтернеті будеш писати палкі лозунги для них?
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"Порошенко все проплатив - ось чому йому люди на Майдані учора кричали ДЯ-КУ-Є-МО! "-Богдан
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