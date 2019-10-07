 "Вова все проверяет", - актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, что Зеленский вычитывает шутки о себе. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Светская жизнь" рассказала актриса проекта Елена Кравец, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вова все проверяет. Он вычитывает тексты... Во-вторых, мы же думаем, что мы говорим", - сказала Кравец.
Актриса также сообщила, что действующий Президент остается активным в группах соцсетей, связанных с "Кварталом 95", "и он там иногда что-то даже пишет".
а ти чому не маскуєшся?
Я прекрасно помню что все твои заслуги перед Украиной состояли в том что ты радостно скакал по форуму и гордился когда днепряне валили памятник ленину
Хоть бы чай сделал горячий и бутерброды и отнёс бы хлопцам там
В госпиталь бы Днепровский волонтёром ходил бы
Не, куда там. Гордиться - вот и все, что вы кацапы можете
може у вас, кацапів, це нормально себе у груди бити: та я пад Дебальцево укроп касіл?
гебуха, що ти тут взагалі робиш? чому кожен день, як на роботу - з ранку до вечора?
а тому, що це і є твоя робота
ги
Ты типичный представитель кацапов и никакой Гугл-переводчик не скроет этот момент
тут я, навіть, сперечатися не буду
седня помайданил чуток. Интеллигентно так, трезвый и без матюков. В толпе были замечены Порох, Виталий Портников, Трегубов и Корчинский. Охрану (гоповато-уголовного вида) засёк только вокруг Корчинского, остальные шлялись и срывали поцелуи без охраны. Чуть не прослезился - вспомнил Грушевского, где Порох и в 2004-м, и в 2014-м пер по осевой зимой даже без шапки, не говоря уже о телохранителях.
Быдла не видел, сплошная интеллигенция. Красивые люди занимаются политикой на низовом уровне, скажу я вам. Как эстет я удовлетворен полностью
* * *
best comments:
Зельминты смеются над событием, занижают значимость, Богдан затянул привычную региональную мантру про продажность пришедших людей.
Дежавю с 2014. Только посмеют кого-то отходить дубинами - рванёт точно.
* * *
прочитал сегодня этого Богдана и о....ел. Это же каким одноклеточным дебилом нужно быть, чтобы наступать на те же грабли, которые привели к Майдану и потом к войне с рашкой?
И да, вот этот чорт, как наиболее мерзкий из Зеков - первый кандидат на отправку в Ростов. Человек совсем оторван от реальности и слишком заигрался в своё решалово.
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В 2014 в конце апреля примерно утром посмотрел в новостях как Корчинский в окопе с автоматом Родину прямо сейчас защищает от оккупантов, оделся, поехал на работу, вышел на метро Университет, прошёл парк, вышел на Тарасовскую в районе ресторана Марио, где при овоще решалы постоянно собирались, на Тарасовской первый же слева дом уютно так от прохожей части огорожен кустами и какие-то ребята отлично там расположились - столик, кальян, шезлонги, выпить и закусить хватает, очень живописно, причем у одного шевелюра такая броская. Пока мимо проходил - чувак с шевелюрой на меня обернулся (я прям явно пялился на них, пока шёл мимо). А под шевелюрой - ВУСА. Защитник Родины из окопа за кальян телепортировался. Ещё и пледиком так трогательно был укрыт, страдалец.
Редкостный скот.
"Если красавица на "х.р" бросается -
Будь осторожен - триппер возможен...".
Так мені були готові "очі видряпать...". (Те ж саме було і з "Гадею", коли бачив, як вона по клітці скакала, наче шимпазе, і "факи" суддям демонструвала...)
Сейчас начнут давать везде интервью и лепить ЗЕ интеллигентное лицо 😀😀😀
Они думали , что народ молча будет терпеть их русский цирк ?
Почему молчат Журналисты? Ведь не всех еще олигархи скупили?
Пока просматриваем,но рука уже на копке "вьікл" находится. Еще пару "шуток" от него и кнопка "вьікл" включится...
Я думал, он только хреном по роялю может......
Буває ...
Зебы, выдайте что-нибудь "порохоботам" и покрепче.