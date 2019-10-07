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Все про:Зеленский (3154) Квартал-95 (86) юмор (1957)

 "Вова все проверяет", - актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, что Зеленский вычитывает шутки о себе. ВИДЕО

Шутки "Квартала 95", которые сценаристы пишут о Президенте Владимире Зеленском и его жене Елене, Зеленский лично вычитывает.

Об этом в эфире программы "Светская жизнь" рассказала актриса проекта Елена Кравец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вова все проверяет. Он вычитывает тексты... Во-вторых, мы же думаем, что мы говорим", - сказала Кравец.

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Актриса также сообщила, что действующий Президент остается активным в группах соцсетей, связанных с "Кварталом 95", "и он там иногда что-то даже пишет".

Источник: https://censor.net.ua/v3152419
 
 
 Топ комментарии
 
В стране нет ничего важнее чем редактировать шутки 95 квартала.

Представил, чтобы 2 года назад менеджмент Рошен сказал " Петр иногда придумывает дизайн бумажек для конфект"

Анальный корпус уже бы палил файеры
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от я добре замаскувавсь під українця, еге ж?
а ти чому не маскуєшся?
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Ты кацап понаехавший в Украину и живущий в Днепре
Я прекрасно помню что все твои заслуги перед Украиной состояли в том что ты радостно скакал по форуму и гордился когда днепряне валили памятник ленину

Хоть бы чай сделал горячий и бутерброды и отнёс бы хлопцам там

В госпиталь бы Днепровский волонтёром ходил бы

Не, куда там. Гордиться - вот и все, что вы кацапы можете
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а чого це ти, наша рюзгая подруга, вирішила, що можеш тут з когось звіту вимагати?
може у вас, кацапів, це нормально себе у груди бити: та я пад Дебальцево укроп касіл?
гебуха, що ти тут взагалі робиш? чому кожен день, як на роботу - з ранку до вечора?
а тому, що це і є твоя робота
ги
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у кацапов принято как раз так, как ты и делаешь: сидеть и гордиться тем, что кто-то воевал, молиться на барина и нифига не делать полезного в этой жизни

Ты типичный представитель кацапов и никакой Гугл-переводчик не скроет этот момент
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тобі краще знати, як у кацапів
тут я, навіть, сперечатися не буду
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Хай "Вова" краще перечитує "шутки" про нього, на "Цензорі"... Тоді буде знать, що про нього люди думають...
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У Трампа есть время на соцсети, ведь в США все в порядке.... откуда время на соцсети у президента Украины? Ему что, делать нечего больше?
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требе пародоювати свою подругу... даже Ленка называет его Моникой
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Отсюда:

седня помайданил чуток. Интеллигентно так, трезвый и без матюков. В толпе были замечены Порох, Виталий Портников, Трегубов и Корчинский. Охрану (гоповато-уголовного вида) засёк только вокруг Корчинского, остальные шлялись и срывали поцелуи без охраны. Чуть не прослезился - вспомнил Грушевского, где Порох и в 2004-м, и в 2014-м пер по осевой зимой даже без шапки, не говоря уже о телохранителях.

Быдла не видел, сплошная интеллигенция. Красивые люди занимаются политикой на низовом уровне, скажу я вам. Как эстет я удовлетворен полностью

* * *

best comments:

Зельминты смеются над событием, занижают значимость, Богдан затянул привычную региональную мантру про продажность пришедших людей.
Дежавю с 2014. Только посмеют кого-то отходить дубинами - рванёт точно.
* * *
прочитал сегодня этого Богдана и о....ел. Это же каким одноклеточным дебилом нужно быть, чтобы наступать на те же грабли, которые привели к Майдану и потом к войне с рашкой?
И да, вот этот чорт, как наиболее мерзкий из Зеков - первый кандидат на отправку в Ростов. Человек совсем оторван от реальности и слишком заигрался в своё решалово.

* * *

В 2014 в конце апреля примерно утром посмотрел в новостях как Корчинский в окопе с автоматом Родину прямо сейчас защищает от оккупантов, оделся, поехал на работу, вышел на метро Университет, прошёл парк, вышел на Тарасовскую в районе ресторана Марио, где при овоще решалы постоянно собирались, на Тарасовской первый же слева дом уютно так от прохожей части огорожен кустами и какие-то ребята отлично там расположились - столик, кальян, шезлонги, выпить и закусить хватает, очень живописно, причем у одного шевелюра такая броская. Пока мимо проходил - чувак с шевелюрой на меня обернулся (я прям явно пялился на них, пока шёл мимо). А под шевелюрой - ВУСА. Защитник Родины из окопа за кальян телепортировался. Ещё и пледиком так трогательно был укрыт, страдалец.
Редкостный скот.
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А чого ти хотів від "Корча"?... Я, ще коли він тільки "затіяв" своє УНА-УНСО, казав (бо мені його розхвалювали, як "патріотичний рух") : "Кінчиться все "криміналом". Надто від них тхне "показухою"... Готові на сраку "вишиванку" натягти..." Та ще й приводив пародію на відривок арії з "Кармен":
"Если красавица на "х.р" бросается -
Будь осторожен - триппер возможен...".
Так мені були готові "очі видряпать...". (Те ж саме було і з "Гадею", коли бачив, як вона по клітці скакала, наче шимпазе, і "факи" суддям демонструвала...)
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а як же відкритість, реагування на критику, дослухатися до зауважень?? шмаркля ж раніше патякало про Україну порноактрису, весело їй так було, жарт такий архренітітельний! а тепер про моніку-раскорячку, отже, не можна? зебілам же треба треш, їм же зреліщщь подавай
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Можно подумать, что Порошенко не контролировал, что написано в методичках для порохоботов. Всё он, конечно, не вычитывал - потому как методичек очень-очень много. Но общую канву контролировал 100%.
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Так зачем было менять шило на мыло,да еще и капитулянтское?
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Хай краще на Цензорі про себе коменти почитає, та фотожаби зирне, може трохи прозріє?
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Мне интересен нынешний рейтинг зе и слуг народа - не верю, что он сейчас больше 20%.
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Инерция чего? Ожиданий? Так их уже нет. Не нужно думать, что у нас глупый народ и ещё ждёт от зе перемен к лучшему, основная масса голосовавших за зе уже поняли, что он пшик и холуй олигархата. 73% на президентских, на парламентских уже 43%, сейчас не больше 20%.
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Не думаю, что рейтинг Зебли сильно пострадал. Там элехторат напрочь безмозглый, а процентов 35 вата, которая радуется его мышебратской политикой.
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Да, а кварталЬЩИКИ от вчерашнего ВЕЧЕ ЯВНО обоссались .
Сейчас начнут давать везде интервью и лепить ЗЕ интеллигентное лицо 😀😀😀
Они думали , что народ молча будет терпеть их русский цирк ?
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Интресно, а когда квартал ответить ЗА ПОЗОРИЩЕ В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ? Устроили на Майдане БЕЛОЕ БРАТСТВО - почти белый флаг выбросили . А денег потратили столько же как если бы был парад .
Почему молчат Журналисты? Ведь не всех еще олигархи скупили?
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Гыгы-гага..Весело "кварталовцам",получившим власть в стране из-за какой-то парадоксальной логики большинства украинцев. Тьфу.
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Кравец, передай торчку, что мьі тоже просматриваем его "юморину" в его же видеозверненнях.
Пока просматриваем,но рука уже на копке "вьікл" находится. Еще пару "шуток" от него и кнопка "вьікл" включится...
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Фофа перевіряє, щоб "95-й" за нього не почав шуткувати , як він збиткувався з попередників? А то ще за його полипи в носі і звичку не мити руки після вбиральні хтось взнає...
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А Вова читать еще умеет?????

Я думал, он только хреном по роялю может......
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нужно игнорировать все концерты этих уродов
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А це вже у Вафкі-Монікі чиста клініка "хвороби Наполеона", або ж простіше кажучи шизофренії. Терміново викликайте до нього санітарів та везіть хворого до дурки доки те дурне ще хату не спалило 😷
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Це явна підстава... Або невдало пожартувала, або дурість ляпнула ...
Буває ... "Вова все перевіряє", - актриса "Кварталу 95" Кравець розповіла, що Зеленський вичитує жарти про себе - Цензор.НЕТ 2740
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Это его и погубит! Такого сомовлюбленного клоуна можна победить только шутками и жестким сарказмом. Если "Зелю геть" крикнет 50000 чел., то его кондрашка хватит.
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Боиться мелкий, что про него плохо скажут, это вам не Украину проституткой называть чтобы угодить кацапам и Томос для Украины - термосом , он видать себя выше Украины ставит, поэтому думайте что говорите о сцаре!
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А это показатель, КАКИХ ВЕРНЫХ ТУПЫХ ЛЮДЕЙ ОН ПРИГРЕЛ В ДРУЗЬЯХ
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Это показатель проблем и решений ДЕРЖАВНОГО МУЖА ***!
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Ось вам і Вова ! Ач як боїться жартів над собою ! Уявляєте що робиться в голові у такого блазня якого хвиля закинула в президенти: з посміховиська у головного начальника і які можуть бути наслідки у суспільства з-за цього ?
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А уявіть тепер, про що він зараз переживає- про відведення військ, чи про оту рожу яку не сдєлал при опусканіїї Трампом.
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Они там все - того или уже поймали Бога за бороду? Президент Украины продолжает работать в 95 квартале...
Зебы, выдайте что-нибудь "порохоботам" и покрепче.
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