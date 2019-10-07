 "Вова все проверяет", - актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, что Зеленский вычитывает шутки о себе. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Светская жизнь" рассказала актриса проекта Елена Кравец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вова все проверяет. Он вычитывает тексты... Во-вторых, мы же думаем, что мы говорим", - сказала Кравец.

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Актриса также сообщила, что действующий Президент остается активным в группах соцсетей, связанных с "Кварталом 95", "и он там иногда что-то даже пишет".