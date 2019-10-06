 По Украине прошли акции "Нет капитуляции". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове участие в акции приняли несколько политических партий, Комитет Майдана Львовщины и Студенческое братство, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Акция прошла без партийных флагов, областное и городское руководство митинг проигнорировало. Среди более тысячи львовян, которые пришли на Вече, были местные общественные деятели, представители крымской общины, политики, большинство - участники Революции достоинства.
В Сумах участники акции держали украинские флаги и плакаты с надписями: "Не дадим слить страну", "Украина - не рояль!", "Нет капитуляции!", "Ты заигрался!", сообщает Радіо Свобода. Мероприятие состоялось в формате "открытого микрофона", где каждый желающий мог выступить. На мероприятие пришли представители различных политических партий и общественных организаций, а также некоторые депутаты городского и областного советов Сум. В своей резолюции участники Вече призвали "всех неравнодушных граждан к общенациональной мобилизации для организации широкого сопротивления незаконным и антиконституционным действиям власти".
По информации UA:Харків, около сотни человек собрались на площади Свободы возле палатки "Все для победы". Среди участников - представители проукраинских общественных организаций и Харьковского евромайдана. Пикетчики держали в руках плакаты Вороги України, геть з нашої землі", "Відведення тільки за поребрик". Выкрикивают лозунги: "Ні капітуляції".
Подобные акции также прошли в Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницком, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове, Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде, Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Ривном, Козятине, Славуте, Бердянске, Кременчуге.
Напомним, 6 октября в центре Киева прошла акция "Остановим капитуляцию".
Я Україну підтримую. Бо не хочу, щоб стала фєдєральним окруґом раісі.
Ну, я ж не ти ... Дурниць не мелю.
Ти обрав свого ж-гетьмана, то про нього і розказуй.
Потому пора начать вырезать жидовату,жидобандеровцам как портникову респект и уважуха. нужно срочно в целях самозащиты от ********* жидов саморегулируемо поднять уровень антисемитизма. потому что жиды ******** по определению. эти ублюдки подводят украину под капитуляцию.
МОЧИТЕ ЖИДОВ,ОСОБЕННО ТАКОЙ БИОМУСОР КАК КОЛОМОЙСКИЙ И ЕГО ОБА ХРЕБТА запятой глаз и слуга его тупой и его еще тупее.
Все законы которые напринимали против украины это свора ******* нельзя считать легитимными. все кто подчиняются антинародным .законам жидовни должны быть линчеваны вместе жидомордами.
3 пистабрата ко-зе-бо сдают украину под условия путала и формулу путика, который еще в 14м выдвигал эти требования.петя стоял на выдачу границы всу,а потом все остальное. жыди продают сначала выборы путина по формуле путина,а потом эту гангрену всунуть в тело украины. вы же сильнодействующий чк вирус и чуму руцболот и крови типа гангрены даже со стопой не будете оставлять,чтобы не сдохнуть через пару месяцев от гниения всех костей. потому если обосранный дрыщ не может отдать приказ на наступление,то этот организм не имеет права считаться главнокомандущим.по военным законам войны это дерьмо подлежит расстрелу. ап должна быть сожжена,военные должносные преступники и предатели захватившие обманом ап расстреляны и погребены под завалами.
долой предателей и преступников зе и бо и бенефициара кукловода этими двумя ублюдками.
не дайте им сбежать,валите стингерами и зу23 все вертолеты с ап.
предатели верхнего звена должны ответить за суперзраду.
https://www.youtube.com/watch?v=-T65dS0j9Y0
Чудо неумное, у тебя все авторитеты такие как Портников? Или ты из ихних, поцреот?
Вот тот чистокровный украинец
ги
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив народний депутат Ігор Лапін, передає Еспресо.TV.
За його словами, із цим закликом його уповноважили виступити побратими.
"Я прошу всіх зрозуміти, що потрібно зробити повну мобілізацію. Я прошу всіх звернути увагу, що в разі залишення цих позицій Збройними силами України і в разі криків про допомогу тих людей, які з Україною в серці залишаться на тих територіях в Станиці Луганській, в Золотому, в Петровському, а також у разі того, коли сліпе ОБСЄ знову не буде бачити там росіян і сепаратистів на наших позиціях, в окопах, виритих солдатами руками, - в цьому випадку ми залишаємо за собою право виконати вимоги Конституції України і зайти на ці позиції. Ми залишаємо за собою право рятувати наших громадян, які будуть неодмінно розстріляні. Бо ми знаємо. Коли ми виходили з Лутугіно, тих, хто нам допомагав, "сепари" розстріляли. І це всі знають", - зазначив політик.
Зокрема, в Золотому, за даними Лапіна, мешкає близько 500 патріотів України.
"В тому ж самому Золотому близько 500 людей проживає. Вони з Україною в серці, вивісили українські прапори на будинках. Коли звідти відійдуть Збройні сили України, якщо буде відданий такий злочинний наказ, що буде з тими людьми? Ви що, думаєте, там хтось їх буде оберігати? Оте сліпе ОБСЄ, яке не бачить до сих пір жодного російського танка на окупованих територіях? Я хочу звернути увагу, що цих людей або розстріляють, або візьмуть для Путіна у підмінний фонд. Я хочу, щоб це всі зрозуміли. Та ж сама Станиця Луганська, де хлопці з українськими прапорами на будинках приходили і допомагали нам вгризатися у цю донбаську землю, копати окопи і будувати оборонні споруди", - наголосив він.
При цьому Лапін звернувся до добровольчого руху і до волонтерів.
"Я звертаюся до хлопців, моїх побратимів з ДУКу і "Правого сектору", до "Да Вінчі", командира батальйону, до "Барса", мого побратима. Я закликаю Дмитра Яроша, я звертаюся до хлопців-побратимів з "Айдару", з "Донбасу" і "Азова". Шановні "азовці", завтра скажуть віддати Широкине, віддати позиції під Маріуполем - ви медаль за звільнення "Маріка" куди будете ховати? А на тих позиція є такі, знаєте, меморіальчики невеличкі солдатські, які ми робили, коли гинули наші побратими на тих взводних опорних пунктах", - сказав Лапін.
Що ж стосується волонтерів, то без них буде "дуже важко".
"Я закликаю до повної мобілізації народний тил України. Георгій Тука, якщо ти мене чуєш. Тому що без волонтерів нам буде дуже важко. Тому що, якщо будуть даватися злочинні накази, я закликаю Збройні сили України, солдатів, сержантів і офіцерів не віддавати жодного клаптика української землі. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це є здача інтересів. Вас будуть виводити в поле чисте, а на ці позиції прийде "сєпарня" з руськими", - повідомив Лапін.
Сцикливим свинопасам, втомившимся від війни на якій вони ніколи не були - ганьба 👎
Короче, не буду я долго объяснять. Петики не поняли, благодаря каким технологиям Зеля победил на выборах, и продолжают не понимать дальше. Кто им лекарь?
P. S. Петики, не забывайте о митинге Белецкого 14 октября. Милости просим!
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Повна мобілізація проти зрадника України Моніки Зєлєнські !
Захід вже давно вийшов з тих дверей, які ми ще лише бачимо на горизонті і до яких йдемо.
Так от розумні люди з Заходу одразу після виборів сказали - новообраний президент, у вас дуже великий кредит довіри (ДОВІРИ - люди вважають, що не будуть обманутими, як мінімум), поводьтеся з ним дуже обережно і не втратьте його.
Звичною мовою криворізьким гопнікам, люди які бачать зєлєнського наскрізь, сказали- Вова, будь обережним й тримай межу в твоїй брехні.
Так воно навіть не зрозуміло.
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Львівщина мобілізується !
Вывести и расстрелять в коридоре
а за співчуття дуже дякуємо, це допоможе нам не здати наших людей на Донбасі ворогу
Сосульку, тряпку приняли за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю... Чему смеетесь? - Над собою смеетесь!.. До сих пор не можем прийти в себя. Вот, подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на президента? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего - и вдруг все: президент! президент! Ну кто первый выпустил, что он президент? Отвечайте! Конечно, можно было бы только поржать над такой комедией 21-го века, когда бы не было так не то что грустно - но страшно, чем эта комедия, трагикомедия может обернуться."(с)