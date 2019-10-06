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Все про:ГПУ (9372) Пашинский (644) хулиганство (265)

 Фигурант "дела Пашинского" Химикус неоднократно обвинялся в хулиганстве и избиениях, - ESPRESO. ВИДЕО

Обновленная Генпрокуратура взялась снова расследовать историю трехлетней давности о стрельбе с участием Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса.

В материале ESPRESO.TV говорится, что сторона Пашинского узнала о возобновлении производства из СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прокуратура в 2017 году дважды закрывала производство из-за отсутствия состава преступления.

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Тогда действия экс-нардепа квалифицировались как самооборона. Действия же Химикуса были квалифицированы как хулиганство, а материалы - направлены в суд для привлечения к ответственности.

"После смены власти защита Химикуса обратилась в Генпрокуратуру для повторного расследования происшествия, аргументировав это изменением политической ситуации в стране", - отмечается в сюжете.

Сообщается, что юридическое сопровождение Химикусу организовал замглавы администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов. "С того времени из пьяного забияки начали лепить образ несчастного гражданина, бессильного перед влиятельным политиком", - утверждают журналисты.

Им удалось выяснить, что начиная с 2011 года биография Вячеслава Химикуса содержит дела за хулиганство, угрозы и избиения. Сам фигурант это отрицает, а его бывшая жена - подтверждает.

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Кроме жены, журналистам удалось разыскать и другую жертву Химикуса - он украл авто у женщины и угрожал ей.

Адвокат Пашинского Игорь Негиевич снова инициировал досудебное расследование инцидента.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

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В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Источник: https://censor.net.ua/v3152395
 
 
 Топ комментарии
 
Пошла джинса на отбеливание Пашинского. Значит вердикт один: виновен.
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А, ну если так, то выдать плешивому орку Пашинскому Героя Украины, за обезвреживание опасного социального элемента, как великому воину-генералу майдана.
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Это про того Пашинского, что на Майдан провозил снайперские винтовки для провокаций против Беркута???
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Это ты про тех беркутовцев что 100+ митингующих убили на майдане???
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та там нового тролля из ольгино прислали.. Но оно только методички 2014 года успело прочесть..
А вот зашквар его расейских коллег лайкостиками... явно без водки сегодня останутся Фігуранта "справи Пашинського" Хімікуса неодноразово обвинувачували в хуліганстві та побитті, - ESPRESO - Цензор.НЕТ 8604
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показательно, что вся расейская ботоферма тебе налайкала на такие близкие для них слова "..провокации против беркута.." Фігуранта "справи Пашинського" Хімікуса неодноразово обвинувачували в хуліганстві та побитті, - ESPRESO - Цензор.НЕТ 6248
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Причём тут Беркут ? Он вообще-то любитель пострелять по безоружным.
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кремлеботы совсем не палятся с лайкосиками Фігуранта "справи Пашинського" Хімікуса неодноразово обвинувачували в хуліганстві та побитті, - ESPRESO - Цензор.НЕТ 4949

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Это совершенно не имеет никакого значения для уголовного кодекса
Может, он бабушек через дорогу не переводил и бездомных котов не кормил. Закон есть закон.
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Ну и что, что у Химикуса были две жены и он иногда выпивал? Может и у Пашинского есть любовница, и он иногда выпивает Это не дает ему право отстреливать ногу гражданину Украины.
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значить в поганців можна стріляти і це не злочин?
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Доктор.
Вы бы статью прочитали там все написано и не пришлось бы задавать тупые вопросы.
Как же вы психиатрией то занимаетесь с вашей степенью?
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Щось, останнім часом, яценюхи почали з чеченських окопів часто вилазити...
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Уж если упрекать Пашинского в том, что он не сделал предупреждающий, то следует уточнить, не делал ли Химикус предупреждающий взмах бутылкой перед тем, как стукнуть Пашинского.
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Петики, понятно, а остальные почему повелись? Эспресо - канал НФ!
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