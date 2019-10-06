 Во время автогонок в Черкассах сбили зрителя. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт provce.ck.ua

"Гонки Timeattac начались сегодня, 6 октября, в Черкассах на кольцевом перекрестке по улице 30 лет Победы. Однако новый черкасский асфальт оказался очень скользким: некоторые автомобили еще до начала соревнований задели бордюры, кого-то развернуло, кто-то потерял колесо. Из-за этого на гонках случилась беда", - говорится в сообщении.

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Событие подтвердили в пресс-службе соорганизатора гонок - Автомобильного клуба "Черкассы". По их словам, машина действительно сошла с дистанции по неизвестным пока причинам и сбила зрителя. Детали выясняются.

В патрульной полиции Черкасской области сообщили, что пострадавший 1988 г.р. госпитализирован с тяжелыми травмами.