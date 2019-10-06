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 Во время автогонок в Черкассах сбили зрителя. ВИДЕО

В воскресенье, 6 октября, в Черкассах во время автомобильных гонок один из участников въехал в стоящих на обочине зрителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт provce.ck.ua

"Гонки Timeattac начались сегодня, 6 октября, в Черкассах на кольцевом перекрестке по улице 30 лет Победы. Однако новый черкасский асфальт оказался очень скользким: некоторые автомобили еще до начала соревнований задели бордюры, кого-то развернуло, кто-то потерял колесо. Из-за этого на гонках случилась беда", - говорится в сообщении.

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Событие подтвердили в пресс-службе соорганизатора гонок - Автомобильного клуба "Черкассы". По их словам, машина действительно сошла с дистанции по неизвестным пока причинам и сбила зрителя. Детали выясняются.

В патрульной полиции Черкасской области сообщили, что пострадавший 1988 г.р. госпитализирован с тяжелыми травмами.

Источник: https://censor.net.ua/v3152394
 
 
 Топ комментарии
 
Сбитый ,автоматически из зрителя ,становится участником гонок...
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Ты тупорылое на свой асфальт посмотри, половина свинособакии вообще без дорог
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Сбитый ,автоматически из зрителя ,становится участником гонок...
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Просто не привыкли к асфальту, видать качественно положили, В ДИКОВИНКУ.
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Ты тупорылое на свой асфальт посмотри, половина свинособакии вообще без дорог
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Ты, вообще включаешь мозги, когда шо то читаешь или просто Звездонуть хочется, что нибудь,?
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Организатора под суд. Должны быть ограждения, там где зрители стоят.
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Всю дорогу не оградишь, а машина врезалась не в огражднение.
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Одужання постраждалому... моторошно його підкинуло і вертіло...
ось сумна статистика жертв аварій в україні по рокам (( https://www.youtube.com/watch?v=ylF2quR7RJc
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похоже немного как арабы у ся там дрифтуют. зачастую вылетают и так же как один из героев ролика, подлетают ввысь....
а, ну да, здоровья и счастья водителю.....(в СИЗО). ну, мне жаль и все дела.
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Во время автогонок в Черкассах сбили зрителя
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А Зеленського не запрошували на автоперегони?
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Оно ж у нас спец по лисепетам. А по поводу приглашения, так приглашали сегодня на Майдан выйти к народу, так зелёная ссыкля де то в бункере спряталась.
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ЗЕКУРВА до цього часу ніяк не прокоментував сьогоднішнє віче бо його мозга Богдан у Туреччині : Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/bogdan-vidpochivaje-u-turechchini-i-zvidti-rozkazuje-shcho-majdan-u-kijevi-proplachenij-foto-630550.html?fbclid=IwAR083EZbR1HXc9fifrS6uQXYaGpiQqKerTPhxg7DHFrkKrJM2dOJREcSNn0
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Пострадавшему выздоравления, но думаю при нашей медицине которую нам устроила быдло-элита у него шансов нет, бо вряд ли денег хватит выжить.
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Организаторов надо привлекать. Ещё один совет зрителям, надо наблюдать за гонкой и не стоять к ней спиной.
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так лицом только к своим поворачиваются, а к противникам задом
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