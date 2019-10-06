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 Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов. ВИДЕО

"Временные сооружения" на админгранице с оккупированным Крымом возводят капитально.

Об этом сообщил в Facebook бывший заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас время, когда говорят одно, а делают другое - то, что вслух сказать боятся. По факту - строится граница", - откомментировал Изет Гданов видео, опубликованное 2 октября UA:Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство режимных зон на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" планируют завершить в ноябре, - Гончарук

На видео зафиксированы строительные работы на КПВВ "Чонгар".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На админгранице с оккупированным Крымом будут оборудованы станции и организованы официальные перевозки, - Криклий. ВИДЕО

Подметил Гданов и другие "стечения обстоятельств": "Оккупанты на захваченной территории активно готовят русло "Северо-Крымского канала", наверное для запуска весной - приводят в рабочее состояние железнодорожное полотно, на оккупированной части, которая связывает АРК с материком, хотят запуск поездов! "Кутаранская дамба" (насосная станция которую ППУ вместе с СБУ остановила в 2018 года) обеспечивала сырьем заводы химической промышленности в Крыму, сейчас каждый день запускается для "прокачки".

Он также сообщил, что мониторит процесс, но "никто не реагирует".

"Это что такой процесс возвращения территорий?", - задается вопросом активист.

Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов Каланчак и Чонгар, по факту - строится граница, - Гданов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Каланчак" закрывают для автомобилей из-за строительных работ, - ГПСУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/v3152389
 
 
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может и там КПП перенести в глубь территории . на случай если снова ****..... обманут Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 7987
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В де житель міста Херсон, який розповідав про те, що канал не готують до подачі води?
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А де видно, що готують? Я без підкола. Просто не чув.
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"Гдановым верить, себя не уважать" (с) ......народная мудрость. Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 8526
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А что вы хотели???? Состояние де факто пр водится к де юре. Моника Зеленски обменяла Крым на Донбасс
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Моника Зеленски обменяла Украину на рояль!
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Так даунбас никто Украине и не даст. Нам дадут возможность только содержать даунбас-приднестровье.
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Меняют шо то, если оно у тебя есть, У ЗЕ, да и у Порошенка, Крыма нет. а вот кто потерял шо то, тот и пусть отвечает. Трудновато понять, да?
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ни на что она не обменяла она отдала в придачу еще и этот донбасс кацапам
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Ну не всё ж погранцам в бытовках ночевать. Пора отстроиться.
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А из канала они пить будут, по Вашей логике?
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На линии фронта возводить многоетажки и магазины? Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 4702
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Походу Зеля-предатель не только договорился об отводе украинцев из дамбаса а и еще водичку с ж/д сообщением в окупированный крым пустить. Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 7530
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правильно делают. надо ж\б стену поставить.
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Если серьезно Украина должна вести такую же гибридную войну против оккупантов России так, как и Россия ведет против нас войну. Санкции это все хорошо но они не дадут 100%. Вон посмотрите из мировой практики - Северная Корея. Её загнали санкциями и шоооооо???? Нужно сделать невыносимым оккупацию территорий Украина. Украина должна была за 2014-2019 год разработать серию мощного нелетального оружия (называется оно системы комплексы радиоэлектронной борьбы), например для того чтобы глушить мобильную сотовую цифровую спутниковую связь: глушить все радиолокационные системы наземного, воздушного и морского базирования.
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Все политики включая и предыдущую власть говорили что потеря Крыма это надолго, если реально смотреть до развала РФ на пол сотни государств ( произойдет ли это когда то или нет ни кто предсказать не берется, больше питают надежды, как и мы все) поэтому как то нужно устраивать межу оккупации в Крыму тем более что там пока не стреляют. Только если мы признаем что на нас напали и оккупировали территорию и осознаем что силой ближайшие десятилетия нам их не вернуть, то тогда ни КПП нужно строить а перешеек перекопать и пустить воду Сиваша, а вдоль минные поля и заграждения. А если мы обустраиваем "границу" значит мы не только смирились с создавшейся ситуацией но и фактически признали Крым российским. Вперед туристы, отдыхающие, поездки по делам и в гости. Ну и само собой восстановление транспортного , воздушного , морского, жд сообщения и конечно же подача ВОДЫ. ( а как же, "без этого ни как..."), но чуть позже с конца весны видимо.
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То добре. Треба ще візовий режим, мінні поля і ров з крокоділами. Ну ладно, замість крокоділів можна у рів запустить Юльку Мендель, - вона кого хош загриЗЕ. Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 1734
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Трасса москва-симферополь капитально ремонтируется на всём протяжении до самой границы. Я имею ввиду по российской стороне. Кремль что-то знает.
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дебилы ***** деньги некуда тратить .... граница с оккупантами должна выглядеть в виде вышек с пулеметчиками, колючей проволоки, дзотов и рвов с крокодилами Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 8358 Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов - Цензор.НЕТ 1715
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...и подогревом воды во рву! (чтоб крокодилы зимой не помёрзли)
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Новина із рубрики "ОБС"(одна бабця сказала).
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Сейчас информация от *бабцi* более правдивая и своевременная чем информация от официальных властей
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Але ж не довіку там в палатках хлопцям жити, чекаючи на звільнення кримнашу від кацапів. Там повинна бути лінія капітальних споруд і для побуту прикордонників і для захисту в разі нападу.
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А что, нужно чтобы ещё 5-10 лет наши погранцы в вагончиках жили? Особенно когда у кацапов на их стороне - капитальный КПП? Вот так и выглядит пропаганда - мол, у них хорошо все, а у "тупых хахлов" - вагончики.
Нужно только чтобы эти здания с расчетом на использование в качестве ДОТов строились)))
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Ети твари каждый день цинично убивают и калечат наших людей а мы им строим инфраструктуру и подачу ресурсов? За такое вообще то смертная казнь положена
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А что, сейчас граница с Крымом более безопасная, чем граница с Рашкой где кроль построил сетку-рабицу, а остальные деньги украл?
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А в полях,куда выгоняют на зиму бойцов под видом "разведения сторон" зелебаны ничего капитального не хотят построить?
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