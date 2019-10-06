 Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов. ВИДЕО

Об этом сообщил в Facebook бывший заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас время, когда говорят одно, а делают другое - то, что вслух сказать боятся. По факту - строится граница", - откомментировал Изет Гданов видео, опубликованное 2 октября UA:Херсон.

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На видео зафиксированы строительные работы на КПВВ "Чонгар".

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Подметил Гданов и другие "стечения обстоятельств": "Оккупанты на захваченной территории активно готовят русло "Северо-Крымского канала", наверное для запуска весной - приводят в рабочее состояние железнодорожное полотно, на оккупированной части, которая связывает АРК с материком, хотят запуск поездов! "Кутаранская дамба" (насосная станция которую ППУ вместе с СБУ остановила в 2018 года) обеспечивала сырьем заводы химической промышленности в Крыму, сейчас каждый день запускается для "прокачки".

Он также сообщил, что мониторит процесс, но "никто не реагирует".

"Это что такой процесс возвращения территорий?", - задается вопросом активист.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.