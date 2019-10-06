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 То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение, - Порошенко на Всеукраинском вече "Остановим капитуляцию". ВИДЕО

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко присоединился к Всеукраинскому вече на Майдане "Остановим капитуляцию".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

Петр Порошенко вместе с женой Мариной пообщался с участниками акции, киевлянами и гостями города, которые пришли на Майдан Незалежности.

"Народ знает, что делать. И то, что сегодня народ так проводит воскресенье - это значит, что он знает, что делает и он очень любит Украину", - отметил пятый президент Украины.

"Формула Штайнмайера" написана в Кремле, к ней прилепили фамилию Штайнмайера и Штайнмайер не знал ... И никто смысл этой формулы не знает и после того, как события происходят сейчас - и знать не будет", - сказал Петр Порошенко, отвечая на вопросы людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый флаг мира, который нам сегодня предлагают, - это флаг капитуляции, - Порошенко

"Это чисто российский сценарий", - подчеркнул он.

"Мы все правильно делаем. И то, что вы сегодня здесь - это абсолютно правильное решение", - отметил Петр Порошенко.

Пятый президент Украины также прокомментировал заявления по разведению войск. "Особенно сейчас, когда они говорят, что они собираются отступать по всей линии - это точно ни с военной, ни с политической точки зрения делать нельзя", - сказал он.

Также смотрите: "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3152382
 
   
 Топ комментарии
 
В настоящее народное вече без пухлых морд и их типа "патриотических" речей я бы поверил. В это - нет.
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О главный спонсор подтянулся и начал свою агитацию
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Порошенко, страна как никогда нуждается в твоем совете иподдержке. Вединас Сывочолый Гетьман к победе над врагом
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....кто эта женщина ??? вси про нею ВОЛАЮТЬ , а я и не знаю хто це ((((((
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Заметте Порошенко вышел к людям. И там только один охранник. И то даже не охранник а мужик с зонтиком. А у зелибобы целый кордон омона охраняет гидранта То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение, - Порошенко на Всеукраинском вече "Остановим капитуляцию" - Цензор.НЕТ 1563
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они все выходят к людям, как надо к корыту. Потом уже никто не выходит
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Прямо с вече пишешь? Или только собираешься
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Не завидуй. Молодец Зеля, все успел: и сыграть и вас барыг 8процентных сделать
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Нет, ну тут я спорить не буду. У Владимира ССаныча действительно талант игры на рояле, но вот по поводу управления государства, то тут есть вопросы!!!
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Підлога Маккартні
...А у зелибобы целый кордон омона +Мендель охраняет
гидранта

То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение, - Порошенко на Всеукраинском вече "Остановим капитуляцию" - Цензор.НЕТ 7768



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ну это уже не вариант, а вот лидера НЕТ.
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а его секта делает вид,что не понимает,что именно они и толкают страну к пропасти. по привычке меньшинство заставляет большинство жить по своим устоям,последствиями чего не побрезгует воспользоваться эрэфия
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Пороходрочеры помогли пете и на выборах пролететь,помогут и на зону благополучно определится.
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Яка ж цинічна падлюка.
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Действительно, Пэтя, ныне или ты Зеленского сьешь сказками про зраду зрадную либо он тебя посадит.
Уж очень велики твои ставки ныне. 😂
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Ну очень Педро не хочет в тюрягу. Собрал люмпенов на вече
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В настоящее народное вече без пухлых морд и их типа "патриотических" речей я бы поверил. В это - нет.
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Порошенко прийшов подивитися до чого привела його політика. Прийшла Причина до наслідку.
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Смотрим высказывания Порошенко ровно 3 года назад по поводу имплементации этой "чудесной" "спасительной" формулы и кстати он надавил на Раду чтоб принять в первом чтении закон об Особом статусе! Минск 2 тоже Порошенко подписал. Теперь вот на 180 градусов и типа за Украину барыга, мародёр..
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хороший пеца парень,токо рейтинг будкостроителей до сих пор скрывает...
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Почему не в зоне? Падаль шоколадная...
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Зря приходил...не стоит сейчас давать повод для манипуляций пиар асов. Слишком вьісок антирейтинг и телеПуЗеки будут ассоциировать общегражданскую акцию исключительно с 5-м презом.
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Опять падла лезет на броневичок, опять хочет возглавить революцию и залезть на трон. Как же не повезло Украине - с одной стороны лживый мутный полуватный типок, с другой - циничный подлый барыга. Вот и выбирай из двух сортов говна.
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ЗЕленого Аленья в колготках вы сможете встретить только - в Ростове или в ТельАвиве (ну где то там на исторических родинах).
А он вообще где - наверное детей спать укладывает или записывает ролик с названием "Дьякую дуже дьякую, частина 6"
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Богдан про гроші від Порошенко на Віче- запалює сірник, а Аваковські жони можуть й піднести його в потрібний час в потрібне місце , щоб розбурхати громадянську в виправлдання слів рейдера Бєні
Чи важко Білецькому зіграти цей сценарій на нервах ветеранів? НІ!
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Во Зе чмошников набежало. Шо Беня денег подкинул?
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Якщо ******* не відігнали від рупора, то це не Майдан.
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Правильно Петр лексеич дейсвует, зеленую чуму нужно победить пока не поздно стало.
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вот теперь Петр Алексеевич в своей тарелке-все проплачено и надежно-политический онанизм так сказать
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а шо, нормального креативного методиста найняти ваша ботоферма не взмозі?
це ж сумне лайно: проплачений десятитисячний (за оф. даними, насправді - більше) мітинг
у вас в мацквє таке гіменце піпл схавав би?
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не глупите, сейчас на кону зависимость Украины от решений неадекватов типа зеленых.
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Так пусть дома по телевизору наблюдает. Он там всё только портит.
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не фиг пете-шоколадке качать лодку, пусть вспомнит свои же слова
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так вы за капитуляцию......Порошенко здесь не при чем...
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Как это можно отходить от позиций , оставлять людей , детей , школы , НЕ ВВЕДЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ МИРОТВОРЦЕВ?
Путину Гаагу. !!!
ЗЕ импичмент
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Да загоните его в угол...Или СИЗО, которое давно прогулы ставит, или пксть типа успеет свалить с выводком в Марбеллу...меньше гадить будет в Украине.
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Вот Петя со своей лицемерной "улыбкой" там явно лишний, он всё портит. Как и на прошлом майдане они всё только портили. Присутствие его на майдане только повод сказать что это он всё организовал. Хотя там есть люди которые его совсем не поддерживают.
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Цікаві часи настали. Слово ;порохобот; тепер синонім слова ;бандерівець;.
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а они и не заканчивались . старая комуняцко москальская привычка обзывать противников . все кто были против красных и за Украину петлюровцы . тот факт что не все они были за Петлюру игнорировался . то же самое и с бандеровцами . наличие мельниковцев не учитывалось . а теперь и с порохоботами повторяется . за Пороха ты или нет раз против зельца значит порохобот То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение, - Порошенко на Всеукраинском вече "Остановим капитуляцию" - Цензор.НЕТ 341
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Не трать силы, Петр, спокойно клепай канфеты!
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Зеленский шестой президент Украины
от слова шестерить, шестёрка
его судьба шестерить на Коломойского и на Путина
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ФИЛОСОФ, какая глубокая мысль. Тебе книжки писать, а не здесь околачиваться.
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этот гандон петюня на нарах должен быть. а оно бучу поднимает....
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а почему его не садят на нары?
правильно, потому что не за что его садить
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посадят. всему свое время.
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Я думав, що він уже в тюрмі...
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сейчас зебобики повылазят и начнут рассказывать что лично видели как Порох раздавал участникам акции деньги . апельсинки и печенюжки
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Порошенко прийшов до людей, а Зеленський ігнорував українців. Чому так?
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Хочет этими людьми прикрыться, но не из за любви к ним.
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Ali Hasan
Порошенко прийшов до людей, а Зеленський ігнорував українців. Чому так?
Бо блазень прагне бути очільником -
То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение, - Порошенко на Всеукраинском вече "Остановим капитуляцию" - Цензор.НЕТ 7187



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"Особенно сейчас, когда они говорят, что они собираются отступать по всей линии - это точно ни с военной, ни с политической точки зрения делать нельзя", - сказал он.

Путин постепенно заманивает украинскую власть в очередную ловушку, чтобы сделать сокрушительный удар и эта власть ведется.

Порошенко абсолютно прав, то, что собирается сделать нынешняя власть, это преступление, измена и эту авантюру допустить нельзя.
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слухала як учора політолог на ДАЖДЄ розшифровува формулу - точняк як , Лавров. А потім якийсь український зі Страна юей це підтвердив ...
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95-ий розповів , як Зе особисто вичитує шутачкі про сбе . Уявіть, не вивчає заяви Кремлівського дипКоня про плани на Донбас як для Придністров"я , а шутачкі про себе вичитує...
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Він ЗНАХОДИТЬ ЧАС контролувати тексти 95-го !!! Коли казав , що біжить до дітей - так то в нього часу на вичитку не вистачало , бо це ж його діти ...
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Странные вещи происходят у нас. Слуга народа от народа прячется, а "ужасный барыга" этого народа не боится и с ним вместе тусит. Одному мне кажется, что мы в чем-то ошибаемся? Кто для народа народней, тот кто от него тырится или тот кто с ним?
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У Барыги под угрозой его бизнес-империя которую от строил всю жизнь. За бабло он хоть на екскаватор хоть в огонь полезет. Не думаешь же ты что он за Украину переживает То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение, - Порошенко на Всеукраинском вече "Остановим капитуляцию" - Цензор.НЕТ 6256
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А почему сам? Где его друзяки Кононенко, Ахметов, Косюк, Фирташ?
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Масштаб и авторитет этого достойного лидера несоизмерим с коломойскими лизоблюдами, он уже вошёл в историю как человек спасший страну.
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спонсор во всей красе, даже жену прихватил. -Смотри, Марина, бабло потрачено не зря-. И так присоединился невзначай. Ветром занесло.
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Порошенко - наш президент!
слугу урода пенками на ростов.
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Михальчишин и Билецкий, как и все настоящие патриоты, никогда не станут рядом с этим предателем и мародёром. Он всё сделал для того, чтобы предательским договорнякам не было альтернативы. Гореть ему в огне!
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Порося как в 2014 олигофрены прислали успокоить Майдан чтобы народ не дай бог не начал вешать олигархов и жечь ихние замки.
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Это Стокгольмский синдром какой то! Вернём Петю,мы все хотели Роттердам++ , газ по 12000 и доллар по 50 грн.
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А Марина вообще в курсе зачем Петро притащил её на Майдан?!
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