EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  3686  53
Все про:Донбасс (19551) Билецкий (133) Золотое (19) Станица Луганская (81)

 "Это наш последний блокпост, и мы никогда его не покинем", - Билецкий пообещал защищать Золотое в случае отвода ВСУ. ВИДЕО

Лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами Операции объединенных сил в воскресенье, 6 октября, прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Белецкого, опубликованном пресс-службой Нацкорпуса.

По словам лидера Нацкорпуса, в наибольшей поддержке сегодня нуждаются "те, кого завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, в жертву так называемым "ЛДНР". Это, прежде всего, жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, - ОП

"Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганской области, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", - рассказал лидер Нацкорпуса.

Белецкий отметил, что ветераны, которые в 2014-м взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня на свою родную землю в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

"Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, того его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем. Верю, что не будет отвода, а будет лишь большая украинская победа", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если будет приказ отойти, а граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут кричать о помощи - добровольцы оставляют за собой право занять эти позиции, - Лапин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3152372
 
   
 Топ комментарии
 
Пришло время растереть зелёную шмару ошиблись бывает все мы люди так шо объединяемся нет среди нас порохоботов или зебилов мы все Украинцы и должны поставить на место этих подонков ибо единственная власть в Украине это МЫ
 показать весь комментарий
 
Почему Украина должна отводить войска? МЫ что напали на рашку?
 показать весь комментарий
 
А мож правильнее в Киеве одного мелкого чмошника приструнить, чтоб в Золотом таких заяв не делать?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пришло время растереть зелёную шмару ошиблись бывает все мы люди так шо объединяемся нет среди нас порохоботов или зебилов мы все Украинцы и должны поставить на место этих подонков ибо единственная власть в Украине это МЫ
 показать весь комментарий
 
 
Нашей армии ни кто кроме нас не поможет так сделаем это как и подобает Великой нации Украинцев
 показать весь комментарий
 
 
Зєлєноя шмаркля смотрится із далєка. В Ростов погань колаборантську. Лєгітімним більше, легітімним менше....
 показать весь комментарий
 
 
Та все йде по пану. Кожен виконує власне завдання. Зе ламає комедію перед кацапами та Європою, готовою домовлятися за наш рахунок. Мовляв, ми - сумирні та мироточиві, ми готові купу всього зробити, але народ нам не даєєєєє..... а ми не можемо йти проти народу. Люди, зі свого боку, роблять те, що й мають робити - протестують, Білецький заявляє, що нікуди не відійде, ЗМІ аж гудуть, в сухому залишку не буде ніяких формул Швайн... чи як його там, і ніяких розведень. Ну як ви цього не бачите?
 показать весь комментарий
 
На таких людяй і тримається нація. Білецький- рви путінців і не дай колаборастам знищити Україну. Зєлю на нари!!!
 показать весь комментарий
 
 
На жаль Білецький був серед тих хто допоміг зеленій гниді прийти до влади..
 показать весь комментарий
 
 
Можливо про те ми всi не без грiха . Так що не страшно впасти страшно не пiднятися
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. ты, как и Билецкий, за конфедерацию с паРашей? Кто-то из вас пошутил или нагрешил?
 показать весь комментарий
 
Я в данном случае говорил о людях которые сделали ошибку и привели зелннского к власти так что не нужно приписывать свои фантазии как мои взгляды . Внимательно читайте переписку прежде чем делать выводы . На счёт Мордора у меня мнение одно пусть они все сдохнут в один день и отправяться прямиком в АД
 показать весь комментарий
 
Точно, на этих конфедератах с паРашей к власти приходят Зелемойские...
 показать весь комментарий
 
не нация а отдельно взятые политики. ты знаешь сегодня ты порвал а завтра тебя. надо думать прежде делать такие шаги
 показать весь комментарий
 
крісло під клоуном захиталося..... це добре
 показать весь комментарий
 
 
А мож правильнее в Киеве одного мелкого чмошника приструнить, чтоб в Золотом таких заяв не делать?
 показать весь комментарий
 
 
Почему Украина должна отводить войска? МЫ что напали на рашку?
 показать весь комментарий
 
 
Как откуда? Накрав у зубажилага нарІда!
 показать весь комментарий
 
 
Как откуда!? Если Лахта с зебами и зрадой не врут, он украл пять ВВП Украины, но ему и этого не хватило, он ещё к этому и намарадёрил...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Правильно нельзя прекращать войну!! Объявляйте всеобщую мобилизацию, Ho в западенских областях, и всех на фронт!!!
 показать весь комментарий
 
а при чем здесь мыролюбный свиновальц? он никто и зовут его никак.
 показать весь комментарий
 
Та Хряк кінчений жлоб. Він скоріше удавиться, ніж такому натовпу заплате за мітинг.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Если они не выполнят междурародно согласованного решения- утилизируют как биоматериал бурятские трактористы и никто за них не вступится. Затея форпоста самоубийственная за которую даже на похороны никто не компенсирует
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За неподчинение приказу на войне - расстрел.
 показать весь комментарий
 
Сподіваюсь Зеленського дійсно розстріляють.
 показать весь комментарий
 
 
Забагато честі витрачати на нього кулю. Вірьовка і свиняча шкіра замість домовини.
 показать весь комментарий
 
 
Білецький багато зробив щоб до влади прийшов Коломойський.
 показать весь комментарий
 
 
А если учесть, что он был за конфедерацию с паРашей, то зачатки ДНР и ЛНР были с ним (или он с ними) за одно...
 показать весь комментарий
 
 
Аха-ха...зеленин таки напишет пуделю письмо с просьбой ввести войска для восстановления конституционного порядка😂 И все теперь промолчат. Что же вьі наделали, животньіе.
 показать весь комментарий
 
Не-а...просто он-нарк криворожденньій. Хотя и ошизается под кайфом.
 показать весь комментарий
 
А сам Билецкий там будет, на этом форпосте?
 показать весь комментарий
 
 
тролли, который вчера "мочили" Билецкого, быстренько переобулись в воздухе и нашли нового мессию.
 показать весь комментарий
 
не надо громких и пафосных заявлений в серой зоне...
сегодня, сейчас, именно в Киеве решается все... там надо объяснять свою позицию...
 показать весь комментарий
 
 
А может он действительно собрался там умереть.
 показать весь комментарий
 
 
еслиб собрался там сражаться (лучше чем умереть) то все делалось бы тихо и серьезно
как раньше волонтеры и добробаты....без выпендрежа, СМИ и пафоса... тихо и по делу...
(никаких личных претензий к нему не имею...если что)
 показать весь комментарий
 
та ладно, все будет хорошо(истерически пакует "кравчучку").
а реально - как же умело Путин "ведет" ситуацию. ща почитаю Антиколорадоса, он чуть не обосрался от "качества" нашего народа.
я тоже чуть не обосрался, благо сортир то недалеко
 показать весь комментарий
 
Тільки що в маршрутці військовий з амуніцією за плечима телефоном повідомляв комусь, що всі документи підписані і від них нічого не залежить. Тому повертатися туди (Донбас) він не збирається. Випадково підслухано, але це важливо, як на мене. Здається 92 бригада
 показать весь комментарий
 
Пять минут назад в маршрутке слышал от астронома с подзорной трубой шо на землю вылетел метиорит и через два миллиарда лет от нас не останется и мокрого места инфа 100% и очень важная и самое Главное я не брехло как и ты
 показать весь комментарий
 
А я вчора казав, Шо зебілам не поздоровиться сьогодні
 показать весь комментарий
 
Уже не президенту можно???? А как же патриотизм???


Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, возобновляет работу фабрик в Липецке. Отгрузка продукции потребителям начнется уже 8 октября.
Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, с 7 октября возобновляет производство на фабриках в Липецке. Об этом сообщила старший менеджер ООО "Рошен" по связям с общественностью Ирина Вахонина 6 октября.По словам Вахониной, 7 октября на первой фабрике Roshen в Липецке начнутся пусконаладочные работы на технологических линиях, а уже 8 октября начнется отгрузка продукции потребителям. Вторая фабрика - в селе Сенцово Липецкого района - возобновит работу 13 октября.

Сокращение производства

Обе фабрики, приостановившие производство 15 сентября, будут работать не на полную мощность из-за падения спроса на их продукцию. В связи с уменьшением объемов производства планируется сокращение персонала. Официальные предупреждения получили 400 работников предприятий в Липецке и Сенцово. Ранее Ирина Вахонина отметила, что из-за политической ситуации спрос на конфеты Roshen в России упал на 30 процентов, компания терпит огромные убытки. Недавно президент Украины Порошенко заявил о намерении продать российские активы своего кондитерского концерна, напоминает агентство "Интерфакс".
 показать весь комментарий
 
Ну, что же, уволенные с фабрики пойдут Сватов смотреть.
 показать весь комментарий
 
Вот именно из-за отсутствия ссылок на оригинал, не обращаю внимания на такие высеры
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Правильно нельзя прекращать войну!! Объявляйте всеобщую мобилизацию в западенских областях и всех на фронт!!!
 показать весь комментарий
 
Аваков решил поторговаться за кресло
 показать весь комментарий
 
Дошли слухи что проклятая антиукраинская власть капитулянтов хочет согнать ВСУ с линии фронта и бросить на растерзание оккупантов г. Северодонецк. Его граждане уверены, что это закончится кровавой катасстрофой, как и реализация всей преступной "формулы Штайнмайера". Чтобы донести это до ...резидента капитулянта ЗЕ, они массово вышли на акцию "Нет капитуляции!". Есть видео с заявлением северодончанки Татьяны Бровы. Волонтер и активистка категорически против отведения ВСУ. Она уверяет, что весь посёлок Золотое придерживается того же мнения. Раньше там было много любителей "русского мира", а теперь даже они готовы на все, лишь бы бойцы ООС не оставляли их на уничтожение кровавыми нелюдями, убийцами бандитами, коллаборантами . Они займут наши позиции и нам придется отступать вглубь нашей страны всё дальше и дальше. Это наша земля! Мы наоборот должны до своих границ дойти! А не тут по своей земле сдавать назад", - подчеркнула Брова. Она вместе с другими участниками митинга решила бросаться под танки ВСУ, если их вздумают отводить. "Будем бросаться под танки! Как в 14-м году не пускали украинскую армию на нашу территорию, а теперь будем под свои родные танки ложиться. Нас наши давить не будут! Они тогда даже сепаратистов не давили, а нас тем более", - подчеркнула она. С ее слов, в Золотом, откуда продажная власть капитулянтов намерена преступно вынудить отступить ВСУ уже в ближайшие дни, царят катастрофические панические настроения люди собираются массово бежать с оставленного на уничтожения оккупантов и террористов нашего городка.
Такого страшного предательства проклятых Иуд - ЗЕбилов - капитулянтов даже при продажном кремлёвском холуе кровавом ЗЕКЕ, даже тогда никто и подуматьне не мог.
 показать весь комментарий
 
Шо таке, АндрЄйка ?
Дойшло, що ти зі своїми шавками наробив ?
Загиблі побратими не сняться ? Скалічені хлопці =ласкавих слів= не кажуть, не посилають туди, де маєш бути ?
Падлюка.
 показать весь комментарий
 
А вот Билецкий спорит с ПОПом и говорит, что это ПОП, первый, рвал дупу за формулу Щтайнмайера:https://youtu.be/Jj0QQ11Jm7M
 показать весь комментарий
 
Без оружия они никого не защитят, а если на видео в чехлах герои держат оружие, то вопрос к власти: как контролируется ввоз - вывоз оружия из зоны боев? Как контролируется его движение и применение в зоне?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх