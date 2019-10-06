 "Это наш последний блокпост, и мы никогда его не покинем", - Билецкий пообещал защищать Золотое в случае отвода ВСУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Белецкого, опубликованном пресс-службой Нацкорпуса.
По словам лидера Нацкорпуса, в наибольшей поддержке сегодня нуждаются "те, кого завтра эта власть хочет оставить без прикрытия, в жертву так называемым "ЛДНР". Это, прежде всего, жители Золотого, Петровского, Станицы Луганской".
"Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганской области, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинцев Золотого", - рассказал лидер Нацкорпуса.
Белецкий отметил, что ветераны, которые в 2014-м взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня на свою родную землю в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".
"Если свою прямую обязанность - защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли - не выполняет президент, власть, того его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем. Верю, что не будет отвода, а будет лишь большая украинская победа", - заявил он.
сегодня, сейчас, именно в Киеве решается все... там надо объяснять свою позицию...
как раньше волонтеры и добробаты....без выпендрежа, СМИ и пафоса... тихо и по делу...
(никаких личных претензий к нему не имею...если что)
а реально - как же умело Путин "ведет" ситуацию. ща почитаю Антиколорадоса, он чуть не обосрался от "качества" нашего народа.
я тоже чуть не обосрался, благо сортир то недалеко
Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, возобновляет работу фабрик в Липецке. Отгрузка продукции потребителям начнется уже 8 октября.
Кондитерский концерн Roshen, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, с 7 октября возобновляет производство на фабриках в Липецке. Об этом сообщила старший менеджер ООО "Рошен" по связям с общественностью Ирина Вахонина 6 октября.По словам Вахониной, 7 октября на первой фабрике Roshen в Липецке начнутся пусконаладочные работы на технологических линиях, а уже 8 октября начнется отгрузка продукции потребителям. Вторая фабрика - в селе Сенцово Липецкого района - возобновит работу 13 октября.
Сокращение производства
Обе фабрики, приостановившие производство 15 сентября, будут работать не на полную мощность из-за падения спроса на их продукцию. В связи с уменьшением объемов производства планируется сокращение персонала. Официальные предупреждения получили 400 работников предприятий в Липецке и Сенцово. Ранее Ирина Вахонина отметила, что из-за политической ситуации спрос на конфеты Roshen в России упал на 30 процентов, компания терпит огромные убытки. Недавно президент Украины Порошенко заявил о намерении продать российские активы своего кондитерского концерна, напоминает агентство "Интерфакс".
Такого страшного предательства проклятых Иуд - ЗЕбилов - капитулянтов даже при продажном кремлёвском холуе кровавом ЗЕКЕ, даже тогда никто и подуматьне не мог.
Дойшло, що ти зі своїми шавками наробив ?
Загиблі побратими не сняться ? Скалічені хлопці =ласкавих слів= не кажуть, не посилають туди, де маєш бути ?
Падлюка.