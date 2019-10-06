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 Если будет приказ отойти, а граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут кричать о помощи - добровольцы оставляют за собой право занять эти позиции, - Лапин. ВИДЕО

Если будет дан приказ отойти, а граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут просить о помощи, добровольцы оставляют за собой право занять эти позиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем выступлении со сцены на Майдане заявил экс-командир роты батальона "Айдар" Игорь Лапин (позывной Зола).

"Я хочу, чтобы услышали и с той, и с той стороны - тут собрались граждане, а не население. Так вот граждане, от имени своих побратимов добровольцев хочу сказать, что нам тут навязывают какие-то красные линии. Для меня красная линия - это кровь моего побратима в этом окопе, который застра могут заставить освободить. И кто придет на эти окопы? Сепарня? Россияне? Это мы для них должны освободить позиции и отойти? Мы оставили в наследство стабилизированный фронт. Мы оставили в наследство Вооруженные Силы, которые стоят и сдерживают агрессора. И мы оставляем за собой право продолжать эту борьбу. И если завтра будет дан приказ отойти, а слепое ОБСЕ снова не увидит там россиян и российских танков. Если граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут волать о помощи, ведь они с верой, с Украиной в сердце, с флагами украинскими там сегодня стоят, - мы, добровольцы, оставляем за собой право занять эти позиции. Мы будем просить народный тыл и наших волонтеров нас поддержать, потому что я знаю, что никто, кроме вас, не сможет помочь выстоять в этой битве. Они называют нас солдатами первого сезона. Возможно, это будет для нас последний сезон, но я знаю историю. Я знаю, как герои Крут в одном бою сделали столько, что потом весь мир признал Украину. Мы не дадим в нормандском формате тихонько слить и навязать нам "русский мир". Слава Украине!", - сказал в своем выступлении Лапин.  

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга, выходи - народ пришел!": На Майдане проходит вече "против капитуляции". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Источник: https://censor.net.ua/v3152360
 
   
 Топ комментарии
 
Оставить своих людей на поругание рузькому миру, может только препиздент зе
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Оставить своих людей на поругание рузькому миру, может только ********** зе
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Если будет приказ отойти, а граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут кричать о помощи - добровольцы оставляют за собой право занять эти позиции, - Лапин. ВИДЕО»

Провокатероскоте, мова йде про КОНКРЕТНІ поселення !
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Это те населенные пункты жители которых в 14-ом не пропускали украинскую армию? Только пяти метровый забор и ров с крокодилами объеденит Украину с лугандонией.
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Зеленского не надо обсырать так как оно и так говно зеленое
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про крокодилов правильно,только ров копать на границе с **********,а не в своих областях.
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Заповедник это более гуманное решение
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Кто понимает опастность кацапской банды из этих населенных пунктов- ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ. "Союзнички" западные пусть помогут хоть финансово. обустроить этих людей. что б не пришлось их выменивать .Выродки кремлевские и есть выродки-там ничего человеческого,уровень гиен
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А предыдущий президент ничего не оставлял?
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Порошенко визволив від рашисті 2/3 Донбасу.
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Но 1/3 "оставил на поругание".
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так сейчас сливают, то что отбили, это норм?
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Не сливает, а возвращает эту 1/3.
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Тваё **************************** в Иловайске чуть Украину не просрал. Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петровського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін - Цензор.НЕТ 9823 Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петровського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін - Цензор.НЕТ 3051 Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петровського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін - Цензор.НЕТ 3051
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Порошенко имеет и плюсы и минусы. Мы НИЧЕГО не забыли Он НЕ ПРЕЗИДЕНТ-.Желающим вылизывать его анус пусть барыга предоставит такую возможность как решит:в выходные или в вечернее время.
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МОНГОЛОЇДАМ тут не місце!!! ти чмо за кого тут надриваєшся???!
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В Донецке уже кричат о помощи, займи его Лапин. Даём добро.
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Не отнекивайся, Лапин. Кричат. Давай действуй.
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Щас выйдэ президент Владимир и всех успокоит, все разойдутся, он это умеет
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Никуда он не выйдет. Он может общаться с народом только с помощью видеороликов снятых с пятого дубля и склеенных в десяти местах.
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К нему пришел не Лапин, а народ. Или он уже не слуга народа ?
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О как? А как же обещание принимать важные дляУкратны решения вместе снародом? А как же" ми всы презеденти",чи как оно там стогналоно на инаугурации?
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Просто он не думал,что 73% мудрого нарІду, то телевизороголовые инфузории. Потому позволил этим инфузориям проголосовать на демократических выборах за клоуна,который скорее ******************** свою булаву,как янык.

Отак от, алкаш.
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Людожер, иди лущее верни лоханск, который ты сдал. Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петровського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін - Цензор.НЕТ 3895 Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петровського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін - Цензор.НЕТ 9724 Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петровського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін - Цензор.НЕТ 9724
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Самое интересное что от войны устали те кто даже не воевал.
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Начинается махновщина. Зеленую банду геть!
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НУ ТАК И ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ
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Легче не отходить чем потом занимать по новому покинутые позиции. Вряд ли рашисты и сепары во власти ето допустят
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То, что ни Моника, ни немецкая пьян ца ни лягушатники, не могут понять. Что Украина воюет не с повстанцами, а за свою землю. И если бы во главе Армии не стояли трусы и торгаши, была бы другая История. Но, я думаю, это дело времени....
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Когда власть пафосно освобождает из плена нескольких пленных и в то же время отдает в рашистский плен и окупацию миллионы наших людей, хочется взять и всех люстрировать
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Что за миллионы? Харьков передаём в Белгородскую область?
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Ти напевно хотів сказати "кастрировать", це більше підходить!!!
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Пора ставить палатки и перекрывать движение, бо иначе до быдло-элиты грабящей Украину 28 лет не дойдёт.
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А где же собираются в это время сторонники имитатора игры х..м на рояле, коих мировая психиатрия знает как людей отставших в своём умственном развитии с диагнозов лёгкого дебилизма "Зе"? Что то не видно их с транспарантами "Зе наш президент". Если будет приказ отойти, а граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут кричать о помощи - добровольцы оставляют за собой право занять эти позиции, - Лапин - Цензор.НЕТ 4046
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Лично я трахаю пида рассию, а ты смаги, патом свисти, пабидюн.
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"Заявил экс-командир"... Вот самое главное из этого бла бла бла.
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Помните как то же самое говорили о Дебальцево что мы вернем его в случай чего. Помните как отдавали крым и донецк?Ну и как вернули? Отдать рашистам легко, забрать обратно будет невозможно. Приднестровье и абхазия с осетией вам в пример. Кстати кенигсберг тоже Рашка должна была уже давно отдать. Только долго ждать будете.
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А поляки с литовцами должны отдать свои части Восточной Пруссии?

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Ці землі були польськими/литовськими в Середньовіччя. Кьонігсберг кацапським не був НІКОЛИ!
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Был при старине Канте. Но не суть.
Так кому они должны отдать Кёниксберг? Полякам или Литовцам?
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Немецким ано тоже не было, а было прусов и мазуров.
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Это начало нового пука.
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Да уж. Лучше бы он и дальше концом на пианино лабал. А так вписал его беня в блудняк,а оно дурное и не задумалось о последствиях.
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У добровольцев есть не только это право, они вообще могут делать, что угодно, так записано в Конституции: " Ст. 123/345. Если кто себя назвал добровольцем и сказал, что действует в интересах НАЦИИ, то может не подчиняться никаким законам и делать все, что захочет."
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А почему ваш пахан порох к протестущим не выходит.
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Где, его нет на акции.
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Что жты делаешь,гад? Зачем ты ринатику его малоросскую скрепу рвёшь?
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А прохоботы ,ярые борцы против капитуляции, тоже там будут.
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Заметили как власть и кремль все сейчас говорят только о выборах на дамбасе и переписании Конституции Украины но почему то никто не говорит о выводе из Украины росийских войск? Может потому что их никто и не собирается выводить, и как утверждает *****, росийских войск в Украине нету а есть патриотично настроенные апалченцы которые останутся на дамбасе под видом разных военных подразделений. А слепое ОБСЕ как всегда разведет руками и скажет ничего не знаем ничего не видим. И уже етот конфликт переформатируют как гражданскую войну.
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очень тяжело договориться даже не о мире вообще, а о простом перемирии... с теми которые... ихтамнет.. ...с теми кто лжет на весь мир, что там нет руссовоенщины, а одни шахтеры..что там не прут эшелонами и гумконвоями вооружение, ГСМы, снаряды, солдат, а это ополченцы где-то что-то там... с теми кто плюет на все договоры и договоренности и стреляет по нестреляющим нашим позициям и день и ночь...кто тайно хоронит своих убитых и глумится над нашими пленными и телами убитых...кто минирует всё и стреляет со школьных дворов... кто получая пенсию и покупая продукты на нашей территории, на обратном пути клянет бендеровцев и фашистов...
вы понимаете, что с этими невозможно договориться.???..
они уже почувствовали вкус крови, вседозволенности и безответственности и не хотят... да и просто боятся мира, боятся даже слепоглухонемого ОБСЕ (или еще кого-то кто сможет помешать им стрелять) потому что за то, что они там натворили прощения нет (и быть не может) и отвечать придется... не все смогут чкурнуть за поребрик...да и кто их там ждет?
не спрашивайте меня что надо делать? я не знаю!!! я не знаю, как и о чем можно договориться с бешеной собакой... я не знаю, насколько еще хватит терпения у наших в окопах и блиндажах, чтоб не просто удерживать ее... а и....
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Как они воевать собрались с армией агрессора, если в войне все бывает... приказы даже отступать? Эмоций тут не бывает....
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Еще одно воровское дерьмо вылезло. Патриот он типа.
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Жители оккупированного Крыма, в лице Чубарова и Джемилева, давно кричат о помощи, так почему бы добровольцам не защитить крымских татар в Бахчисарае?
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Для вас номерных, все всегда вороватые и плохие. За зе топят только те кто равен своим умом ему, а оно как известно трус,врун и быдляк. Гнать в шею этого уроде Зельоного со всей его шоблой, а вам зебилам пожелаю мозгов.
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