Если будет приказ отойти, а граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут кричать о помощи - добровольцы оставляют за собой право занять эти позиции, - Лапин. ВИДЕО»

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем выступлении со сцены на Майдане заявил экс-командир роты батальона "Айдар" Игорь Лапин (позывной Зола).
"Я хочу, чтобы услышали и с той, и с той стороны - тут собрались граждане, а не население. Так вот граждане, от имени своих побратимов добровольцев хочу сказать, что нам тут навязывают какие-то красные линии. Для меня красная линия - это кровь моего побратима в этом окопе, который застра могут заставить освободить. И кто придет на эти окопы? Сепарня? Россияне? Это мы для них должны освободить позиции и отойти? Мы оставили в наследство стабилизированный фронт. Мы оставили в наследство Вооруженные Силы, которые стоят и сдерживают агрессора. И мы оставляем за собой право продолжать эту борьбу. И если завтра будет дан приказ отойти, а слепое ОБСЕ снова не увидит там россиян и российских танков. Если граждане Станицы Луганской, Золотого, Петровского будут волать о помощи, ведь они с верой, с Украиной в сердце, с флагами украинскими там сегодня стоят, - мы, добровольцы, оставляем за собой право занять эти позиции. Мы будем просить народный тыл и наших волонтеров нас поддержать, потому что я знаю, что никто, кроме вас, не сможет помочь выстоять в этой битве. Они называют нас солдатами первого сезона. Возможно, это будет для нас последний сезон, но я знаю историю. Я знаю, как герои Крут в одном бою сделали столько, что потом весь мир признал Украину. Мы не дадим в нормандском формате тихонько слить и навязать нам "русский мир". Слава Украине!", - сказал в своем выступлении Лапин.
Провокатероскоте, мова йде про КОНКРЕТНІ поселення !
Отак от, алкаш.
Так кому они должны отдать Кёниксберг? Полякам или Литовцам?
вы понимаете, что с этими невозможно договориться.???..
они уже почувствовали вкус крови, вседозволенности и безответственности и не хотят... да и просто боятся мира, боятся даже слепоглухонемого ОБСЕ (или еще кого-то кто сможет помешать им стрелять) потому что за то, что они там натворили прощения нет (и быть не может) и отвечать придется... не все смогут чкурнуть за поребрик...да и кто их там ждет?
не спрашивайте меня что надо делать? я не знаю!!! я не знаю, как и о чем можно договориться с бешеной собакой... я не знаю, насколько еще хватит терпения у наших в окопах и блиндажах, чтоб не просто удерживать ее... а и....