 Микроавтобусы с товаром 5 день блокируют границу на въезд в Украину на КПП "Тиса" на Закарпатье. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Uzh Inform.

"С начала смены 2 октября в пункт пропуска начали заезжать микроавтобусы, в которых перевозились товары. Сейчас на КПП накопилось около 60 транспортных средств. Начиная со 2 октября на таможенное оформление были поданы документы только на 8 транспортных средств, из которых по 6 предоставлены карточки отказа, поскольку люди отказались предоставить документы, которые являются основанием для перемещения товаров. По 2 транспортным средствам проводится таможенный осмотр.

Люди не выполняют закооных требований таможни предоставить товар и документы для таможженого осмотра. По всем транспотрным средствам, которые находятся в пункте пропуска, документы для таможенного оформления поданы не были. Как только граждане будут подавать документы, будет приниматься решение о их пропуске на таможенную территорию Украины или об отказе в пропуске", - рассказал заместитель начальника Закарпатской таможни ГФС Николай Ясевич.

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Он отметил, что требования граждане не выдвигают, но и не подают для таможенного оформления необходимые документы. "Они прошли пограничный контроль, а документы для таможенного контроля не подали", - пояснил Ясевич.