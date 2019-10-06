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Все про:Закарпатье (1653) таможня (1490) пункт пропуска (524) блокирование (232)

 Микроавтобусы с товаром 5 день блокируют границу на въезд в Украину на КПП "Тиса" на Закарпатье. ВИДЕО

В Закарпатской области на КПП "Тиса" водители и пассажиры микроавтобусов блокируют границу на въезд в Украину со 2 октября. Водители микроавтобусов заявляют о непропуске таможней их товара из Европы, в ГФС говорят о несоблюдении правил оформления таможенной документации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Uzh Inform.

"С начала смены 2 октября в пункт пропуска начали заезжать микроавтобусы, в которых перевозились товары. Сейчас на КПП накопилось около 60 транспортных средств. Начиная со 2 октября на таможенное оформление были поданы документы только на 8 транспортных средств, из которых по 6 предоставлены карточки отказа, поскольку люди отказались предоставить документы, которые являются основанием для перемещения товаров. По 2 транспортным средствам проводится таможенный осмотр.

Люди не выполняют закооных требований таможни предоставить товар и документы для таможженого осмотра. По всем транспотрным средствам, которые находятся в пункте пропуска, документы для таможенного оформления поданы не были. Как только граждане будут подавать документы, будет приниматься решение о их пропуске на таможенную территорию Украины или об отказе в пропуске", - рассказал заместитель начальника Закарпатской таможни ГФС Николай Ясевич.

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Он отметил, что требования граждане не выдвигают, но и не подают для таможенного оформления необходимые документы. "Они прошли пограничный контроль, а документы для таможенного контроля не подали", - пояснил Ясевич.

Источник: https://censor.net.ua/v3152355
 
 
 Топ комментарии
 
Одним своїм писком зє порвав на клапті усю бурштинову мафію. Зараз трохи відпочисть у підвалі, поки на Майдані Віче і розбереться з мікроавтобусниками.
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Ща зубожиолые начнут стучать на радостях по клаве-"Слава Монике" навел порядок. А когда в магазине или на базаре растет цена, они воют, что барыги виноваты, по своей тупости не понимая, что рост цен и Моня=прямая связь. Именно вы, тупые ЗЕбилы оплачиваете за "порядок" (дешевые понты) из своего кармана))))
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Це тобі в Іспанії хто таку дурницю сказав? Мій двоюрідний брат живе в Олевському районі на Житомирщині - позавчора розмовляв з ним по телефону як копали так і копають.
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Одним своїм писком зє порвав на клапті усю бурштинову мафію. Зараз трохи відпочисть у підвалі, поки на Майдані Віче і розбереться з мікроавтобусниками.
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Це тобі в Іспанії хто таку дурницю сказав? Мій двоюрідний брат живе в Олевському районі на Житомирщині - позавчора розмовляв з ним по телефону як копали так і копають.
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Так от я ж про те саме - як клоун може щось вирішити в Державі? Лише щось розвалити.
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А хто може? Петюня теж обіцяв проблему із янтарем за пів-року вирішити...у 2015му, здається обіцяв - і що? Чи Петюня теж клоун?
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Ща зубожиолые начнут стучать на радостях по клаве-"Слава Монике" навел порядок. А когда в магазине или на базаре растет цена, они воют, что барыги виноваты, по своей тупости не понимая, что рост цен и Моня=прямая связь. Именно вы, тупые ЗЕбилы оплачиваете за "порядок" (дешевые понты) из своего кармана))))
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Правильно - давай все контрабандой провозить, "чтобы цены были ниже", а потом требовать, чтобы учителям зп подняли и армию вооружали, так?
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Не знаю каким дебилом нужно быть, чтобы защищать контрабанду "чтобы цены не выросли".
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понадеялись,поверили,согласились,поддержали,проголосовали- платите по-новому,не обижайтесь,стройте лучшую украину!!)
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Микроавтобусами нельзя...А фуры??? Как обычно по тарифу?
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Люди платили б податки добровільно,якби бачили,що гроші йдуть на будівництво,а не в кишеню корумпованим чиновникам,як ситуація з дорогами,ні доріг,ні посажених чиновників.
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Дурня. Ці люди живуть за рахунок корупції, вони її розводять і вони не бажають від корупції відмовлятись - і не треба кивати на чинуш, якщо сам таких. Вони просто НЕ БАЖАЮТЬ працювати чесно і чесно платити податки - а потім - претензії, чому дороги погані, чому у вчителів зарплати низькі і таке інше.
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Воруются газ,тарифы,лес,офшоры всем по хрен. А людей стравливают в собачьих боях из- за 700 пачек сигарет. Ну что ж каждому свое.
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То, что кто-то где-то тоже ворует - никак не оправдывает другого воровства. Если так друг на друга кивать - никогда ничего не изменится.
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С таким умным видом людей за пять колосков сажали.Начальство надо воспитывать, а не ждать от него крохи с барского стола. Хиба ревуть воли як ясла повни. Даже скотина борется за свои права.К ждунам это не понять.
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З цього всього ясно лишень одно - стукати яйцями по клавішам набагато легше,аніж навести порядок на митниці...
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евробляхеры уже есть
появились евробусеры
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Все правильно, начинать нужно с малого, бабушке с семечками кассовый аппарат, лоху с баулом тряпок "честную"растаможку, а потом, лет челез надцать и до барыг офшорных доберутся, может быть
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