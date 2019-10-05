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 Мое поведение не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент, - Мендель о конфликте с журналистами. ВИДЕО

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель прокомментировала свой конфликт с журналистами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BIHUS.Info.

Мендель сказала, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент" и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".

"Насколько я поняла, поскольку со мной связались из комитета по свободе слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни единого раза не поднимал тему извинений или же каких-то обид. Я понимаю ситуацию с Кристофером Миллером. Я не знаю третьего журналиста. Началась какая-то манипуляция: мне начали говорить уже откровенно абсурдные вещи, мол, я кого-то там домогалась", - отметила пресс-секретарь президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кричит, за руки хватает, а что будет дальше?" - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник "для сотрудничества" с Мендель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мендель призвала общественность понимать, где "заканчивается дискуссия и начинается просто травля".

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/v3152319
 
   
 Топ комментарии
 
Наглая шалава...знает что жопа зебобиком прикрыта...
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Менделі заслуговують пенделів Мое поведение не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент, - Мендель о конфликте с журналистами - Цензор.НЕТ 4933 Може тоді і щось зрозуміють.
Її потрібно добити, бо добють і продадуть всякі шменделі Україну
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Це мишине шурхотіння цікаве.Мендель-єврейське прізвище ? (іншої причини тримати цю бичку на роботі не бачу,хіба що Зєля бажає бачити біля себе ще тупіших ).
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а вот виталя-философ знает, шо такое волшебный пендель, на то он и филозоф
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Хамство это основное достоинство в рядах "слуг урода" поэтому они не понимают в чем дело то собственно, с чего крестьяне негодуют.
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Твоя поведінка так ж ганьба, як і поведінка твого шмарклявого щефа.
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Мендель ще і на яника з порохом працювала? Досвічена напевно... Провокаторша
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єти ЗЕльоные шавки при слове "Порох" сразу поднимают ногу
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Яка ж вона кінчена... Це бидло не розуміє, що їй в цій країні ще жити
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У неї в раша тудей перманентне запрошення є. Щойно тут закінчить- на нове завдання поїде.
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Молодец девочка! Рвать ШАКАЛАдных шавок....
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Маладец! Своїм постом ти цю чувіху щойно сам обізвав ******. Лайк 😁
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Вова, якщо і далі будеш лисого ганяти, буде біда...
мендель -за борт, богдан - за борт...
міністра з питань ветеранів - в тюрму, або в росію на її вибір...
Всіх жінок, моделей, сестер і інших помічників депутатів виключно на громадські засади... З бюджету не платити.
Гончаруку -90 днів в виді ультиматуму... І ніякої б...ть приватизації збиткові підприємства всіх начальників від цеху відділу і до директора - за борт.
Часу обмаль... Шукай союзників, можливо і з шоколадних... Бо медведчук і кучма тобі точно не допоможуть... А без Коломойського і Авакова тебе зжеруть....
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Ох - ть логика....
Типа шо хочу то и делаю и ещё вам указываю, как вам реагировать....
Наглая тварь...
Пошла нах....
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А чому ця шавка не на повідку і без намордника ? 😕
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оНО просто тварь ничтожная, шо пытается о какой-то журналистской этике срыгнуть.
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Це лайно вивчило кілька "модніх" слів і ліпить їх де треба й де не треба. Їжте, хохлобидло, це лайно. Ви саме цього хотіли.
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Владімір Александровіч, ну как , у меня получается бить глупее Вас? Весь негатівчік хапанула? Я счастліва !
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Невостребованные мужчинки обиделись на благородную даму. Извечная тема.
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Если бы ты, курица тупая, как минимум сразу бы извинилась и организовала интервью своего шефа с журналистом, а как максимум - уволилась бы после такого позора, то тогда МОЖЕТ БЫТЬ тебя и перестали бы цькувать.

А так - выгребай.

То ли еще будет.
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Так вона ж сама нічого розумного сказати не може, бо дебілка☹️
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...буллинг и харассмент, переходящий в ТРАХМЕНТ Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент, - Мендель про конфлікт із журналістами - Цензор.НЕТ 5300

пусть будет готова к завтрашнему дню в 12-00 Моя поведінка не має викликати такого рівня цькування, булінг і харасмент, - Мендель про конфлікт із журналістами - Цензор.НЕТ 339
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Ты ещё травли не видела, мразь зелёная. Когда начнётся травля, тебе будет весело. И намордник покажется тебе за счастье. А йолка всё ближе.
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Вона ж дійсно де6ілка чи прикидається?
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Нужно быть умнее и не давать ни малейшего повода для подобной реакции, тем более, зная сколько у СН врагов.
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