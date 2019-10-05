 Мое поведение не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент, - Мендель о конфликте с журналистами. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BIHUS.Info.

Мендель сказала, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харассмент" и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".

"Насколько я поняла, поскольку со мной связались из комитета по свободе слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни единого раза не поднимал тему извинений или же каких-то обид. Я понимаю ситуацию с Кристофером Миллером. Я не знаю третьего журналиста. Началась какая-то манипуляция: мне начали говорить уже откровенно абсурдные вещи, мол, я кого-то там домогалась", - отметила пресс-секретарь президента.

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Мендель призвала общественность понимать, где "заканчивается дискуссия и начинается просто травля".

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.