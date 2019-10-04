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 "Поверьте, у нас есть и план А, и план Б" - Пристайко о формуле Штайнмайера. ВИДЕО

Министр иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что у властей есть планы действий на случай, если в процессе реализации предусмотренных формулой Штайнмайера договоренностей что-то пойдет не так.

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Нынешнее правительство должно изменить и тактику, и стратегию. Специфика моей работы такова, что я не могу разглашать все, но поверьте, у нас есть и план А, и план Б", – заявил Пристайко.

Читайте на Цензор.НЕТ: У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/v3152254
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по тому, какой у вас ХРЕНОВЫЙ "план А", то "план Б" вообще нельзя никому показывать!
"Поверьте, у нас есть и план А, и план Б" - Пристайко о формуле Штайнмайера - Цензор.НЕТ 8467
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Ще до виборів моніка розповідала в інтерв"ю, що вона дуже доколуплива й навіть може нескінченно колупатися в олів"є. Це його рівень.
Не тільки президент, а просто політик повинен бачити олів"є, тарілку в який олів"є лежить, стіл на якому тарілка, хто за столом, де стіл, де примішення, в якому приміщенні, в якому населеному пункті приміщення, тощо.
От зараз і маємо, що моніка загорілося ремонтом мосту по якому ходять "аніжетожелюді" і за це готовий віддати все, що було завойоване кров"ю та потом навколо.
Просто жах!
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Шууруй погань мокшанская в в Ростов батюшку.
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Пристайко, шо у тебя точно есть, так это затёртые штиблеты..., в ООН видели. "Повірте, у нас є і план А, і план Б" - Пристайко про формулу Штайнмаєра. - Цензор.НЕТ 4924
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Роспропаганда запустила мульку про цю формулу для своїх баранів як перемогу.
Одночасно барига для своїх баранів запустив як зраду.
Але можна на всі 100% говорити,що якби потрох залишився на другий термін,то зараз би цю формулу підносили як правильну та послідовну,відвід військ теж частиною найгеніальніших мінських домовленостей і всі оці барани,що зараз блеють на владу,були б тоді в захваті і вихваляли і мінськ і формулу , відвід військ частиною домовленостей ,і жодного б слова про капітуляцію не прозвучало
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100%
Насправді - фактично Зеленський зараз робить те , що робив би Офшоренко , як би залишився на 2-й термін ...
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Ну так це прекрасно всі розуміють,навіть де хто з його стада,але поки платять гроші,не зізнаются
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У нас, украинского народа план А и Б заключается в первую очередь в безопасной составляющей Минских соглашений, а у зели в том, чтоб языком мести каждый день одно и тохе, как мантру.
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Многоходовочник вам дуболомам подскажет даже план В
Если у нас только один запасной вариант, значит нам точно писец.
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План А: "Аааа, все пропало!", план Б : "Б..ть, все пропало!".
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