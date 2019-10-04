 "Поверьте, у нас есть и план А, и план Б" - Пристайко о формуле Штайнмайера. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Нынешнее правительство должно изменить и тактику, и стратегию. Специфика моей работы такова, что я не могу разглашать все, но поверьте, у нас есть и план А, и план Б", – заявил Пристайко.
Читайте на Цензор.НЕТ: У протестующих под моим офисом свое объяснение "формулы Штайнмайера", оно отличается от реального, - Зеленский
Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".
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Одночасно барига для своїх баранів запустив як зраду.
Але можна на всі 100% говорити,що якби потрох залишився на другий термін,то зараз би цю формулу підносили як правильну та послідовну,відвід військ теж частиною найгеніальніших мінських домовленостей і всі оці барани,що зараз блеють на владу,були б тоді в захваті і вихваляли і мінськ і формулу , відвід військ частиною домовленостей ,і жодного б слова про капітуляцію не прозвучало
Насправді - фактично Зеленський зараз робить те , що робив би Офшоренко , як би залишився на 2-й термін ...
Если у нас только один запасной вариант, значит нам точно писец.
а ну шо посмешнее ?