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 Диспетчеры, водители, путаны: Нацполиция накрыла сеть борделей, в которой трудились десятки человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции прекратили деятельность крупной сети борделей, работавших в столице и Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Организаторами оказались женщина под конспиративным именем "Рената" и ее сожитель, которые обеспечивали "цветущую" деятельность своего преступного "бизнеса", контролировали свой "рабочий штат". Это почти 20 человек, среди них диспетчеры, которые принимали звонки от клиентов на рекламные номера, администраторы на притонах, где работали проститутки, водители-таксисты, которые перевозили девушек на определенные адреса и обеспечивали охрану проституткам в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентом", - сообщают в пресс-службе.

Диспетчеры, водители, путаны: Нацполиция накрыла сеть борделей, в которой трудились десятки человек 01

Услуги "жриц любви" стоили от 800 до 3000 гривен в час. По данным полиции, ежемесячный оборот "бизнеса" составлял около 70 – 100 тысяч гривен.

Диспетчеры, водители, путаны: Нацполиция накрыла сеть борделей, в которой трудились десятки человек 02

Читайте на Цензор.НЕТ: На границе задержана женщина, которая под "патронатом" российских силовиков отправляла украинок в бордели Москвы, - СБУ. ФОТО

"В ночь на 4 октября работники оперативного подразделения совместно с сотрудниками Генерального следственного управления НПУ Украины провели 22 санкционированных обыска по местам содержания притонов, где предоставлялись сексуальные услуги. В девяти салонах, расположенных в центре города Киева, раскрыто 50 проституток и 8 администраторов. Задержаны 6 операторов, принимающих звонки на рекламные номера и осуществляли переписку с потенциальными клиентами", - добавили в полиции.

Помимо этого, обыски прошли по месту жительства фигурантов. Изъяты документация, прайсы, визитки, графики дежурств и деньги.

Диспетчеры, водители, путаны: Нацполиция накрыла сеть борделей, в которой трудились десятки человек 03

Сейчас решается вопрос о сообщении указанным лицам в подозрении по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство). Санкция по этой статье – от 5 до 10 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция разоблачила замаскированный под сауну бордель в прифронтовом Покровске. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3152207
 
 
 Топ комментарии
 
а все потому что у них не было кассовых аппаратов! стыдно!
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чесно заробляли...як і квартал 95 - розважали людей, податків не платили..
за що їх так ? ще і на підлогу...
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Диспетчеры, водители, путаны

Тоже самое и в составе фракции слуга урода...один в один...
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а все потому что у них не было кассовых аппаратов! стыдно!
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Я прочитал заголовок и сразу подумал, что статья о фракции Слуга Народа в Верховной Раде
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видишь и моника там, и богдана с мендель та почти все , а кляті порохоботи іздівалісь над бубочками. Диспетчери, водії, повії: Нацполіція накрила мережу борделів, в якій працювали десятки людей - Цензор.НЕТ 9108
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А сначала показалось, что в аппарате Верховной Рады обыск провели..
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***
проститутка, избранная депутатом, на первом заседании обратилась с трибуны к залу
- уважаемые коллеги…
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И в прямом и переносном смысле, она была права!

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чесно заробляли...як і квартал 95 - розважали людей, податків не платили..
за що їх так ? ще і на підлогу...
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Диспетчеры, водители, путаны

Тоже самое и в составе фракции слуга урода...один в один...
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а бачили як терещенка штирило ?
за колону добкіна ховався.
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Що за оборот такий у сітки борделів,як у пари бомжів на пустих пляшках? За що вони працювали, там одних повій 10к + диспетчери, водії.
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тому і пов'язали, бо не було чим за кришу заплатити )
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Курвам байдуже, а от сутірів на зоні чекає теплий прийом.
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Странные фотографии.
Это их в кабинет к следователю приволокли и на пол положили?
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И кровати тоже притащили к следователю, что бы сразу с вещдоками)
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Вручить кассовые аппараты(только не обзывайте меня зебилом) и пусть трудятся на благо отечества. В конце концов они на свой хлеб честно зарабатывают, в отличие от чиновников и ментов.
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Я правильно понял? "ежемесячный оборот "бизнеса" составлял около 70 - 100 тысяч гривен.Источник: https://censor.net.ua/v31522
Взять одну из фото. На ней 9 плядей. Если предположить, что месячный оборот (не прибыль!) Составил 90 тыс.гр., то на 1 курицу выпадает 10 тыс. И это даже не зарплата...Это шо? А мусоров кормить, а диспетчеров, сутенеров? За какие шиши? Аваковские орлы как считают? 100 тыс. - ползарплаты директора современного предприятия и даже какого-нибудь НАК... шо та мне на секунду стало жалко девочек...
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Гідні до членства у СН
тільки у Трускавці пройти курс тискання на кнопки.
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Легализовать давно пора, криминал лишится бабла, причем не малого.
Хай путаны налоги платят, в ПФ отчисляют, военный сбор также.
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Менты лишаться бабла, причем не малого...
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Ты шо вообще Авакова без зароботка оставить хочешь??? Ты *ля смотри а то Порошенко нападэ!
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Если у Авакова забрать девочек, у него все равно останутся мальчики-нацжены.
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Да легализуйте наконец этот бизнес! В нормальных странах Европы эти труженницы давно и исправно платят налоги и обязаны проходить мед-контроль каждый месяц. Только в нашей ПГМнутой стране это никак не решат, ибо бабки с хоругвами на Майдан выйдут.
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А чого в нас поліція по кайцапські розмовляє ?
Вони не держслужбовці на роботі ?
Що за ляйство ?
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Потрібна легалізація,те саме і з порно потрібно зробити.Але навряд чи найближчим часом це буде.
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Зе б так у підлогу поклали за його порнографічні формули Штанмаєра
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Это давление на малый бизнес! Геть злочину владу!! ЗЕ на нары!!
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