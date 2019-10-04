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Все про:журналистика (2470) Скрыпин (12) СМИ (3231) Кутепов (2) Братущак (37) Шарий Анатолий (28)

 Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду. ВИДЕО

Журналист "Громадського" Богдан Кутепов после пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко предложил журналистам "п#zдити нещадно" тех коллег, которые задают глупые вопросы и занимаются провокациями. Незадолго после скандала он рассказал о том, считает ли себя журналистом, при каких условиях готов сесть за стол переговоров со Светланой Крюковой и почему не готов помириться с Романом Скрыпиным.

Об этом смотрите в новом выпуске "Цензор Interview" на Youtube-канале Цензор.НЕТ.

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00:10 - считает ли себя журналистом
01:30 - Рубрика "Сверка часов"
04:07 - "Единственное, чего я боюсь - потерять смысл"
04:29 - "Это была чистая эмоция" - резонансный пост про "саморегуляцию"
06:10 - О медиа Медведчука
06:57 - "Мое оружие - это слово"
10:18 - "Мы не должны давать спуска "Стране", Влащенко или Голованову"
11:41 - "Я рад, что возбуждено уголовное дело по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности)"
13:00 - реакция "Громадського" на скандал из-за сообщения о "саморегуляции"
14:00 - "Проверяем слово "п#издити" в словаре"
18:07 - "Я специально начал раскручивать мем "нещадно п#издити"
21:22 - Какой может быть саморегуляция в журналисткой среде
26:26 - При каких условиях Богдан Кутепов сядет за стол переговоров со Светланой Крюковой
28:29 - О сотрудничестве брата Богдана Кутепова с Анатолием Шарием
34: 02 - О работе и достижениях "Громадського"
35:00 - Конфликт с Романом Скрыпиным
39:41 - О том, когда будет готов помириться с Романом Скрыпиным
46:15 - Рубрика "Война": Юрий "Пастор" Ленивенко и Василий Слипак
50.02 - "Неочевидный прогноз"

Как сообщает Детектор.Медиа, Богдан Кутепов критически высказался относительно вопросов журналистов, которые приняли участие в пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченка 10 сентября. В заметке в Facebook Кутепов написал: "Я считаю так: чтобы не было потом криков о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз**ть сами же журналисты. А журналисток – журналистки. Тех, которые задают тупые вопросы, просто сажать на место или выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или с кремлевских помийок типа Страны.юа-беспощадно пиз * * ты. С - Саморегуляция".

"Громадське" осудило публичные высказывания журналиста Кутепова. Полиция открыла уголовное производство по заявлению редакции "Страна.иа", которая пожаловалась на призывы к якобы избиения и препятствования профессиональной деятельности журналистов этого издания.

Редакционный совет "Громадського" рекомендовал исполнительному директору общественной организации, при наличии правовых оснований, вынести выговор Богдану Кутепову с записью в трудовой книжки, что может быть предпосылкой увольнения в случае дальнейших нарушений.

Источник: https://censor.net.ua/v3152179
 
   
 Топ комментарии
 
ты специализируешься на тупых комментах?!.. это твой конек!
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судя по выражению лиц зебобиков - они дружно, как научились в Трускавце, сдали анализы.. прямо на своих "рабочих местах" Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду - Цензор.НЕТ 1227
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Шо там Медведчук?
Весна давно пройшла й літо!
Та навіть осінь вже мина
А де ж посадки та арешти?
Всіх повідпускали! Зебіли пля...
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Твоё сосало за пианино сойдёт,ток сполосни *************.А то чеченским щекаладом воняет.
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Он по 2 специальности пастырь-поп. тогда водил хороводы РПЦ , сейчас водит хороводы порохоботов .
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Та да....променяли про Украинского президента на недомерка малороского.
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Петя шо там воздух испортил громко? 😁
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ты специализируешься на тупых комментах?!.. это твой конек!
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судя по выражению лиц зебобиков - они дружно, как научились в Трускавце, сдали анализы.. прямо на своих "рабочих местах"
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один зебобик даже привстал... видно его анализы подперли снизу
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Так смотрят обычно если кто-то очень развязно себя ведёт
И опускаться на уровень не хочется, и приятного мало

После видео, где пьяный Петя в Раде был, могу предположить, что теперь он там ещё и пердит громко
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ну-ну, зебилко, у тебя как ен комент - так очередная тупизна)
не выкручивайся и не пости брехню с рашаТВ)).. Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду - Цензор.НЕТ 3371
Впрочем, помнится у тебя и януковощ до сих пор "легитимный" Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду - Цензор.НЕТ 1439
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Не "Петя пердит", а - "Великий лидер подпутчивает".
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Да подпутчивало Петю вот он и не сдержался
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помнится, "великим лидером" современности зебилы величают монику зеленски Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду - Цензор.НЕТ 3762
браво, зебил!))
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У тебя ошибка в слове *лидер*......П через две буковки вправо!
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Судя по рожам зебилов, воздух массово испортили именно они
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Лера, попробуй носить фуражку набок. Может вторую извилину нацарапаешь как-то
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рецепт, судя по тебе, проверенный на твоем личном опыте? Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду - Цензор.НЕТ 7843
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У ваших вообще универсальная формула: вся страна идёт не в ногу, лишь только сторонники Порошенко маршируют правильно
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кацап, так привычка ходить строем для тебя просто скрепно необходима.
Небось, когда собьешся с ноги, перестанешь смотреть г+г и ... вся жизнь полетит под откос Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду - Цензор.НЕТ 5441
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Так это ваши тут весь форум убеждают, что они самые ТруЪ-поцреоты
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ні, тупій ла,ла,лашці не допоможуть навіть його особисті поради.)
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Мадам, жарт, рівня упоротого зебіла. Вітаю! Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду - Цензор.НЕТ 8539
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ла,ла,лашка, свинособача ти москальска підстилка, твої висіри завжди тупі, а сьогодні особливо.
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как обычно ,то Марина портит на встречах то Петя , он просто страдает булемией .Но для секты это запах ладана .
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Все что у тебя осталось? Мозги ты про...бал .
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Нормальная реакция людей, увидевших дерьмо, которое казалось на вид шоколадом. Что не так?
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ну ? смотрят на Пепу , как на говно . Видать напердел пузан , а те и оглянулись . Розумков ведь говорил , не дрочить и не пердеть .
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просто кутепов мазохист. Хочет, чтоб его тоже кто-то наказал.
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Кто там звуком в этом интервью занимался? Глуховатый жеппорук?
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Собака лает-караван.....Илюха Кива дрочит.Ольгинские! Вот для вас новая методичка- Медведчук заставляет своих однопартийцев маструбировать в ВР Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду - Цензор.НЕТ 4911
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Всі хто хоче кращого життя для своїх нащадків повинен забути російську мову для початку.
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