 Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом выпуске "Цензор Interview" на Youtube-канале Цензор.НЕТ.

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00:10 - считает ли себя журналистом

01:30 - Рубрика "Сверка часов"

04:07 - "Единственное, чего я боюсь - потерять смысл"

04:29 - "Это была чистая эмоция" - резонансный пост про "саморегуляцию"

06:10 - О медиа Медведчука

06:57 - "Мое оружие - это слово"

10:18 - "Мы не должны давать спуска "Стране", Влащенко или Голованову"

11:41 - "Я рад, что возбуждено уголовное дело по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности)"

13:00 - реакция "Громадського" на скандал из-за сообщения о "саморегуляции"

14:00 - "Проверяем слово "п#издити" в словаре"

18:07 - "Я специально начал раскручивать мем "нещадно п#издити"

21:22 - Какой может быть саморегуляция в журналисткой среде

26:26 - При каких условиях Богдан Кутепов сядет за стол переговоров со Светланой Крюковой

28:29 - О сотрудничестве брата Богдана Кутепова с Анатолием Шарием

34: 02 - О работе и достижениях "Громадського"

35:00 - Конфликт с Романом Скрыпиным

39:41 - О том, когда будет готов помириться с Романом Скрыпиным

46:15 - Рубрика "Война": Юрий "Пастор" Ленивенко и Василий Слипак

50.02 - "Неочевидный прогноз"

Как сообщает Детектор.Медиа, Богдан Кутепов критически высказался относительно вопросов журналистов, которые приняли участие в пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченка 10 сентября. В заметке в Facebook Кутепов написал: "Я считаю так: чтобы не было потом криков о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз**ть сами же журналисты. А журналисток – журналистки. Тех, которые задают тупые вопросы, просто сажать на место или выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или с кремлевских помийок типа Страны.юа-беспощадно пиз * * ты. С - Саморегуляция".

"Громадське" осудило публичные высказывания журналиста Кутепова. Полиция открыла уголовное производство по заявлению редакции "Страна.иа", которая пожаловалась на призывы к якобы избиения и препятствования профессиональной деятельности журналистов этого издания.

Редакционный совет "Громадського" рекомендовал исполнительному директору общественной организации, при наличии правовых оснований, вынести выговор Богдану Кутепову с записью в трудовой книжки, что может быть предпосылкой увольнения в случае дальнейших нарушений.