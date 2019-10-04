 Богдан Кутепов про "п#zдити нещадно", Шария, Скрыпина и вражескую пропаганду. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом выпуске "Цензор Interview" на Youtube-канале Цензор.НЕТ.
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00:10 - считает ли себя журналистом
01:30 - Рубрика "Сверка часов"
04:07 - "Единственное, чего я боюсь - потерять смысл"
04:29 - "Это была чистая эмоция" - резонансный пост про "саморегуляцию"
06:10 - О медиа Медведчука
06:57 - "Мое оружие - это слово"
10:18 - "Мы не должны давать спуска "Стране", Влащенко или Голованову"
11:41 - "Я рад, что возбуждено уголовное дело по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности)"
13:00 - реакция "Громадського" на скандал из-за сообщения о "саморегуляции"
14:00 - "Проверяем слово "п#издити" в словаре"
18:07 - "Я специально начал раскручивать мем "нещадно п#издити"
21:22 - Какой может быть саморегуляция в журналисткой среде
26:26 - При каких условиях Богдан Кутепов сядет за стол переговоров со Светланой Крюковой
28:29 - О сотрудничестве брата Богдана Кутепова с Анатолием Шарием
34: 02 - О работе и достижениях "Громадського"
35:00 - Конфликт с Романом Скрыпиным
39:41 - О том, когда будет готов помириться с Романом Скрыпиным
46:15 - Рубрика "Война": Юрий "Пастор" Ленивенко и Василий Слипак
50.02 - "Неочевидный прогноз"
Как сообщает Детектор.Медиа, Богдан Кутепов критически высказался относительно вопросов журналистов, которые приняли участие в пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченка 10 сентября. В заметке в Facebook Кутепов написал: "Я считаю так: чтобы не было потом криков о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз**ть сами же журналисты. А журналисток – журналистки. Тех, которые задают тупые вопросы, просто сажать на место или выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или с кремлевских помийок типа Страны.юа-беспощадно пиз * * ты. С - Саморегуляция".
"Громадське" осудило публичные высказывания журналиста Кутепова. Полиция открыла уголовное производство по заявлению редакции "Страна.иа", которая пожаловалась на призывы к якобы избиения и препятствования профессиональной деятельности журналистов этого издания.
Редакционный совет "Громадського" рекомендовал исполнительному директору общественной организации, при наличии правовых оснований, вынести выговор Богдану Кутепову с записью в трудовой книжки, что может быть предпосылкой увольнения в случае дальнейших нарушений.
Весна давно пройшла й літо!
Та навіть осінь вже мина
А де ж посадки та арешти?
Всіх повідпускали! Зебіли пля...
И опускаться на уровень не хочется, и приятного мало
После видео, где пьяный Петя в Раде был, могу предположить, что теперь он там ещё и пердит громко
не выкручивайся и не пости брехню с рашаТВ))..
Впрочем, помнится у тебя и януковощ до сих пор "легитимный"
браво, зебил!))
Небось, когда собьешся с ноги, перестанешь смотреть г+г и ... вся жизнь полетит под откос