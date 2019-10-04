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 Политика Украины, Общество
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Все про:Беларусь (2893) помилование (186) Шаройко Павел (31)

 Момент передачи украинского журналиста Шаройко на белорусско-украинской границе. ВИДЕО

Офис Президента обнародовал видеозапись передачи украинского журналиста Павла Шаройко на белорусско-украинской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно как журналиста привозят на микроавтобусе и он идет к другой машине, которая перевозит его на украинскую территорию.

Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен якобы в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задачи по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере".

20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата.

12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

23 мая 2018 г. стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Источник: https://censor.net.ua/v3152177
 
 
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Вітаю! Дежавю - раніше багато разів саме тут перетинав кордон "Нові Яриловічи"
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А Пеца даже и забыл о нем,и если бы не Зеленский то мотал бы двадцатку ни зачто
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Ниправда. Патриот Порошенко освободил Сенцова, а предатель Зеленский отдал кацапам Цемаха. Момент передачі українського журналіста Шаройка на білорусько-українському кордоні - Цензор.НЕТ 7900
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Прям, пародия на "Мертвый сезон" - а где шпион беларусский..почему видео отсутствует..?))
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да єто все входит в благодарность за подписание угоди по штайнмайеру
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Данилов встречал .. пытается на Турчинова походить..
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Главное, чтоб Крым без боя не отдал. Хотя о чём это я?
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