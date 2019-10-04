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Все про:ВР (23790) Кабмин (11244) Гончарук_Алексей (144)

 Гончарук представляет в Раде программу деятельности правительства. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Премьер-министр Украина Алексей Гончарук представляет в Верховной Раде программу деятельности Кабинета министров.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию віступления премьера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Экономический рост в 40% - это не самоцель, а следствие. Если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, будет рост", - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3152165
 
 
 Топ комментарии
 
учителя новыми зарплатами по 4000 евро очень довольны!
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опустять всіх, але не тарифи Гончарук представляет в Раде программу деятельности правительства - Цензор.НЕТ 6694
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зебильо, то что вы сейчас массово косите под идиотов вам не поможет-первое требование к седьмому президенту лишить вас голоса, как в Прибалтике
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Может кто-то внятно сказать - тарифы опустят или нет?
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Газом пользуюсь только в отопительный период. И на сколько будет теперь дешевле отопление?
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А жрать по ходу тебе мамка с ресторана носит?
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Ну не все же живут в обрыганых хрущах или селах как зебилы. В новостроях нет газовых плит.
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Да я в курсе, что каждое соевый идиот - это алехарг. Правда соевые идиоты не в курсе, что в новостроях стоят двухконтурные газовые котлы, которые так же обеспечивают ГВС в квартирах и при этом используется все тот же газ.
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Давно бойлеры ставят, это гораздо выгоднее... понятно что откуда зебилу это знать..
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Гончарук представляет в Раде программу деятельности правительства:
Гончарук представляє в Раді програму діяльності уряду - Цензор.НЕТ 6156
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откуда зебилам знать, что с весны цена на газ во ВСЕМ мире упала в 2 раза... Гончарук представляє в Раді програму діяльності уряду - Цензор.НЕТ 2274
а эти бедняжки думают что это моника зеленски специально для зебилов газ удешевила Гончарук представляє в Раді програму діяльності уряду - Цензор.НЕТ 2274
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главное, чтобы не подняли, а то МВФ опять требует, а опустят, то навряд ли Гончарук представляє в Раді програму діяльності уряду - Цензор.НЕТ 9833
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Ничего не понимаю... зачем Зеленскому МВФ? Неужели он будет как порноактриса принимать сколько нужно и от кого нужно?
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учителя новыми зарплатами по 4000 евро очень довольны!
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в мене біля будинку школа.... так, з самого ранку, вчителі всю парковку забивають своми лендкрузерами Гончарук представляє в Раді програму діяльності уряду - Цензор.НЕТ 6921
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зебильо, то что вы сейчас массово косите под идиотов вам не поможет-первое требование к седьмому президенту лишить вас голоса, как в Прибалтике
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Не, перед вторым сроком у Зе будет предвыборное обещание выслать всех порохоботов за 101 км.
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п.с.. кацап. ты б поменьше зашкваривался с типично кацапскими выражениями.. Или тебя поребриком пригрело на твоём "101 км"?
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я бачу тебе порєбрік согрєваєт у кожній темі.Так рюзге?
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Уже можна не слушать,новые лица мы увидели в деле,а лапшу вешать ты можешь своим73%пускай ждут и мечтают о тарифах
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В гостях у Сказки! На 5 лет?! Толи падишах умрёт, толи ишак сдохнет! Где он будет через год!
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А просто раздать програмки єтого цирка не пробовали?
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Гончарук розкритикував турбо-режим парламенту. Гончарук представляє в Раді програму діяльності уряду - Цензор.НЕТ 7278
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Поздно включила. Но думаю, что это дерьмо ничего хорошего для народа не сделает.
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Точно. То ли дело Порошенко. Кушать не мог - всё о народе думал. Особенно на Мальдивах. Гончарук представляє в Раді програму діяльності уряду - Цензор.НЕТ 4582
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Ну и зверская морда у этого разумкова....ужас...
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Здается мне что программу примут в 244 голоса
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1) ввести нормы ГТО
2) диджитализация поможет бизнесу быстро оплачивать растущие налоги (гордые денег не одалживают,а кто-то должен пополнять казну)
3) Украина- экономическое чудо 21века!!!! (в тезах на папер! та в думках мр!йника-великого анал!тика) Гончарук представляє в Раді програму діяльності уряду - Цензор.НЕТ 6855
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"У вас є формула Штайнмаєра. У нас є своя формула - чисти зброю і перезаряджай кулемет.

Тепер ми вміємо воювати. У вас не вийде нав'язати нам "русский мир".

Ми ті, кого ви називаєте "атошники".

Не треба злити нас". - Oleksandr Makhov (з фб)
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