 Гончарук представляет в Раде программу деятельности правительства. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию віступления премьера.
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Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук. ВИДЕО
Рада рассмотрит программу деятельности правительства 4 октября, - Разумков
За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук
Комитет ВР по нацбезопасности рассматривает законопроекты о противоминной деятельности и комплектовании ВСУ резервистами. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Новое правительство представит программу в течение месяца, - Гончарук
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учителя новыми зарплатами по 4000 евро очень довольны!
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опустять всіх, але не тарифи
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зебильо, то что вы сейчас массово косите под идиотов вам не поможет-первое требование к седьмому президенту лишить вас голоса, как в Прибалтике
а эти бедняжки думают что это моника зеленски специально для зебилов газ удешевила
Минрегион предложил списать поставщикам тепла 10 миллиардов долгов
аналогичный по своей сути законопроект был принят Верховной Радой и подписан президентом в 2016 году.
2) диджитализация поможет бизнесу быстро оплачивать растущие налоги (гордые денег не одалживают,а кто-то должен пополнять казну)
3) Украина- экономическое чудо 21века!!!! (в тезах на папер! та в думках мр!йника-великого анал!тика)
Тепер ми вміємо воювати. У вас не вийде нав'язати нам "русский мир".
Ми ті, кого ви називаєте "атошники".
Не треба злити нас". - Oleksandr Makhov (з фб)