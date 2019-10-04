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 Политика Украины, Курьезы, Общество
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Все про:Житомир (473) Зеленский (3128) Лукашенко (1725)

 "Я испугался. Думаю: неужели я "Владимир Владимирович" сказал? Извиняюсь", - Лукашенко оговорился во время выступления в Житомире. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко оговорился во время своего выступления на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко сказал "регионов России" вместо слов "регионов Украины". Президент Украины Владимир Зеленский исправил его.

"Я испугался. Думаю: неужели я "Владимир Владимирович" сказал", - отреагировал на замечание Лукашенко.

"Слава Богу, нет", - сказал Зеленский, а Лукашенко, извинившись, продолжил выступление.

Видео 112

Источник: https://censor.net.ua/v3152147
 
 
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Просто осознаёт что Беларусь легко может стать ещё одним регионом рашки.
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Вот только он это по отношению к Украине сказал.
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она и так почти дефакто под ******.есть мелкие нюансы
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да куда клоуну до *****, пэдра вон пытался и то только бледной копией был
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У рыгозебилов пуйло всегда богом было... Так что не удивительно от тебя это читать
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Это по Фрейду...Лука то реально боится Путлера и союзного государства, о котором 20 лет назад с Ельцыным договаривался. Он то думал что Ельцин отойдёт и этим объединениес он, Лукашенко будет рулить....а во как получилось. Теперь уже Путлер давит и требует, хочет опять президентом уже новой страны.
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та сказал бы прямо: "Вольдемар Ссаныч!".. и все бы поняли, кого имеют ввиду..
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Вибачте, що не в тему..
"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату Верховної Ради 5-8 скликань Сергію Пашинському у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження."

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/4/7228135/
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Наш Ссанич ржав як придурок.
Гидко дивитись.
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