 "Я испугался. Думаю: неужели я "Владимир Владимирович" сказал? Извиняюсь", - Лукашенко оговорился во время выступления в Житомире. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко сказал "регионов России" вместо слов "регионов Украины". Президент Украины Владимир Зеленский исправил его.

"Я испугался. Думаю: неужели я "Владимир Владимирович" сказал", - отреагировал на замечание Лукашенко.

"Слава Богу, нет", - сказал Зеленский, а Лукашенко, извинившись, продолжил выступление.

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