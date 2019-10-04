 "Я испугался. Думаю: неужели я "Владимир Владимирович" сказал? Извиняюсь", - Лукашенко оговорился во время выступления в Житомире. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко сказал "регионов России" вместо слов "регионов Украины". Президент Украины Владимир Зеленский исправил его.
"Я испугался. Думаю: неужели я "Владимир Владимирович" сказал", - отреагировал на замечание Лукашенко.
"Слава Богу, нет", - сказал Зеленский, а Лукашенко, извинившись, продолжил выступление.
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"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату Верховної Ради 5-8 скликань Сергію Пашинському у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/4/7228135/
Гидко дивитись.