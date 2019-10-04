 "Нужно искать формулу прощения для тех, кто не убивал, но был участником событий на той стороне", - нардеп от СН Яременко об амнистии на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в кулуарах программы "Право на владу" депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко.

"Мы должны откровенно сказать, что для многих участников событий с той стороны, которые не убивали, не были причастны к преступлениям, мы должны найти формулу прощения. Иначе никогда на нашей земле не настанет мир", - сказал Яременко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по "упрощенной программе" Путина. ФОТОрепортаж