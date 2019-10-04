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 Политика Украины, Общество
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Все про:амнистия (371) война (3622) Донбасс (19536) коллаборационизм (44)

 "Нужно искать формулу прощения для тех, кто не убивал, но был участником событий на той стороне", - нардеп от СН Яременко об амнистии на Донбассе. ВИДЕО

Для пророссийских жителей Донбасса, принимавших участие в событиях "на той стороне", но не причастных к убийствам и другим преступлениям, необходимо отыскать "формулу прощения".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в кулуарах программы "Право на владу" депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко.

"Мы должны откровенно сказать, что для многих участников событий с той стороны, которые не убивали, не были причастны к преступлениям, мы должны найти формулу прощения. Иначе никогда на нашей земле не настанет мир", - сказал Яременко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по "упрощенной программе" Путина. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3152137
 
   
 Топ комментарии
 
это пришла антинародная власть
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А никто не убивал.
Где вашидоказательства?
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ваЗЕлиновые зелефилы, скажите, это уже ДНО или продолжаем погружение?
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ууу.. "формулы прощения"... "они же дети!"... "они - не убивали!"
План зеленского для тех, кто "не убивал":

"Потрібно шукати формулу прощення для тих, хто не вбивав, але був учасником подій на тому боці", - нардеп від СН Яременко про амністію на Донбасі - Цензор.НЕТ 3634
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Если бы только этих двух.
А то еще шмарклю и слуг содержит...
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п.с.. кто там на видео стоит на заднем плане.. Бойко? и одобрительно так смотрит на Яременко...
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есть еще и те, кто сдавал воинов, кто конвоировал пленных на "параде", кто в них кидал камнями... это пузато/бородатое чепушило не подумало, что для начала гражданской войны хватит и меньшего, чем это "всеобщее прощение" пушистых террористов
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п.с. с высылкой в рузький мир.. И тогда точно наступит реальный мир в Украине.
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На вибір - галери або уранові рудники.
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Да ладно пару лет зоны достаточно - там поймут и "простят"
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Кто с Градов стрял или минометов куда-то вдаль. Они ж не убивали....
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Вообще никто никого не убивал.

Первый целился. Но он же не убивал, а только целился.
Второй снаряды заряжал. Но он же не убивал, а только заряжал.
Третий на гашетку нажимал. Но он же не убивал, а только нажимал на гашетку.

Снаряд тоже не убивал. Он просто летел.
Осколки убивали.
Их и судить.
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А никто не убивал.
Где вашидоказательства?
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10 років роботи в шахтах мінімум для виродків які воювали проти української армії!
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ваЗЕлиновые зелефилы, скажите, это уже ДНО или продолжаем погружение?
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Это дно было прописано в Минских соглашениях
Пункт 5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
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Это до 31 декабря 2015 года.
Сейчас уже слава Богу 2019 поезд давно ушел и даже прибыл на станцию назначения.
Поэтому пусть пользуются тем чем есть.
Товарные вагоны и воссоединяться с рассеееей.
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Наших льгот лишить, а ублюдков простить... кадаффи по зекретину заплакался
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Все логично.
Если всех простить значит никто никого не убивал.
Сами просто пошли на контракт просто погулять.
За что льготы?
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Кто сейчас мертв, тот значит и убивал. К ним не будет прощения. Остальные стояли на блок постах, готовили еду, подметали...
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Конечно.
Нужны будут доказательства как в уголовном процессе.
А где их брать?
В на нет и суда нет.
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предлагаю этому нердепу первому поехать в лугандон на поиски "формулы прощения"....... там он много найдет вежливых людей.....
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Учаснік собитій...не тероризм, не сепаратизм, не російська військова агресія, а собитіє...в окремих районах донецької, луганської облаті та в Криму у нас відбувається собитіє...
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И шо?
Если кто угандошит этого слугу нарота это то же будет событие.
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жирна свиня шукає формулу як здати Україну.
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Покажите ему видео, как ложили украинские флаги, что бы наши военнопленые шли по ним и кто именно ложил на дорогу! Еще кто рвал флаги украинские! Молчу уже про тех, кто сливал наших военных или бил, когда они шли!
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Выход из ситуации прост...
ЙОЛКА УЖЕ НЕЗАБАРОМ!!!
Тварюки вы ЗЕленожопи!
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Все глубже и глубже. Скоро скажут перед кровавыми террористами на колени становиться и зёпу им целовать. Ганьба зеленым уродам!
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шо вы звиздите, примете амнистию для всех, идля бородачей и моторол которые наших убивали и пытали в плену, и ещё в раду их заведете где они в открытую будут говорить о присоединении к парашке
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Вы думаете, что ему сейчас ***** втирает по телефону? Да то же, что и яныку - ты легитимный, за тобой 73%, упоротых порохоботов в тюрьму, Пороха в тюрьму, а я тебе денег дам, после того, как от Крыма откажешься. (с)

а портнов, як і тоді, "давай іх всєх к ногтю... расстрелять-посадіть-вислать" (с)
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Всі хто ходив на референдум,та працює на так звану ********** Лугандон,всі причетні до смертей Українців.
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А они что уже дали согласие на капитуляцию? Вроде они сдаваться не собираются и чисток на своей территории не допустят.
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контрактникам куй а не льготы, а сепарам амнистия и особый статус
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Скоро контрактників зроблять , злочинцями , а обдроченців бамбасу , героями захисниками ! До цього йде !😆
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Пушилин наверное тоже не убивал - его тоже к амнистированным?

А в формулу не хочет добавить "помножить на 0"
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Патологические подлец это Яременко. Мира никогда не буде если не будет ответственности за нарушения закона. Это кстати и его касается.
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Я так понимаю, что пока дойдёт до официального подписания этой бл*дской формулы - нам скажут, что это только ВСУ стреляли и то исключительно по "мирным и безоружным жителям донбасса"
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Совершены прокремлевскими иродами громадные злодеяния над украинскими гражданами, даже превосходящие по своей бессмысленной жестокости гитлеровские злодеяния, а эти зеленые уроды хотят их "простить"! Тогда надо готовиться к тому,что эти злодеяния в еще больших масштабах обязательно повторяться.
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Мудак! Те, кто хочет прощать, скиньтесь мне на потерянное имущество, погибшего тестя, и ногу ...
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Заява народних депутатів Прикарпаття від «Слуги народу»

"Не можна сьогодні розхитувати човен..." (c)

Наверно простуженную крысу укачивает
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****, ты о прощении этих *********, матери погибшего вчера моего земляка расскажи.
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А он не слышал про программу "Тебя ждут дома?"
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Ніякого прощення немає бути. Для тих, хто не вбивав можна застосувати амністію, бо це продуктивніше, ніж з ними воювати. Й та амністія має надаватися тільки тим, хто був засуджений. Тобто, механізм такий: а) добровільна здача; б) співпрація зі слідством, докладна розповідь під протокол що, де, коли, з ким; в) рішення суду й амністія.
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Формула прощения апалченцев простая, кинул горсть земли на крышку его гроба и сразу прощаешь его.
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Вона давно відома - через суд та карний кодекс.
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Он про какую формулу говорит? Это будет касаться и ту и другую сторону?
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Должно касаться исключительно ту потому что они нарушили закон?
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что куйло скажет то и примете, а то вдруг заложников не отдаст
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