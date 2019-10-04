 "Нужно искать формулу прощения для тех, кто не убивал, но был участником событий на той стороне", - нардеп от СН Яременко об амнистии на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в кулуарах программы "Право на владу" депутат фракции "Слуга народа", глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко.
"Мы должны откровенно сказать, что для многих участников событий с той стороны, которые не убивали, не были причастны к преступлениям, мы должны найти формулу прощения. Иначе никогда на нашей земле не настанет мир", - сказал Яременко.
План зеленского для тех, кто "не убивал":
А то еще шмарклю и слуг содержит...
Первый целился. Но он же не убивал, а только целился.
Второй снаряды заряжал. Но он же не убивал, а только заряжал.
Третий на гашетку нажимал. Но он же не убивал, а только нажимал на гашетку.
Снаряд тоже не убивал. Он просто летел.
Осколки убивали.
Их и судить.
Где вашидоказательства?
Пункт 5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
Сейчас уже слава Богу 2019 поезд давно ушел и даже прибыл на станцию назначения.
Поэтому пусть пользуются тем чем есть.
Товарные вагоны и воссоединяться с рассеееей.
Если всех простить значит никто никого не убивал.
Сами просто пошли на контракт просто погулять.
За что льготы?
Нужны будут доказательства как в уголовном процессе.
А где их брать?
В на нет и суда нет.
Если кто угандошит этого слугу нарота это то же будет событие.
ЙОЛКА УЖЕ НЕЗАБАРОМ!!!
Тварюки вы ЗЕленожопи!
https://www.youtube.com/watch?v=Pco5Mu2S1MI
а портнов, як і тоді, "давай іх всєх к ногтю... расстрелять-посадіть-вислать" (с)
А в формулу не хочет добавить "помножить на 0"
"Не можна сьогодні розхитувати човен..." (c)
Наверно простуженную крысу укачивает