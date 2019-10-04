 Суд отправил под ночной домашний арест заведующего отделением трансплантации печени, которого задержали на взятке. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Применить в отношении Котенко Олега Геннадьевича меру пресечения в виде домашнего ареста. Запретив ему покидать место своего проживания по адресу указанному в решении в период времени с 21:00 по 07:00", - зачитала решение судья.
Дата окончания домашнего ареста 1 декабря 2019 года.
Напомним, вчера СБУ в Киеве разоблачила руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали средства у пациентов за проведение операций.
В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят был предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс.
нашли у ентой ссуки 800 000$ в банковской ячейке. Вчера.
откудава? укрпациентов разбирал на органы и гнал печени-легкие на запад??
даааа
уже дома.
поделился.
ахахаха
Ці кошти були вилучені вчора з банківської скриньки лікаря-трансплантолога, затриманого на хабарі.
З урахуванням всіх обшуків загальна сума вилучених коштів складає близько 1 млн доларів США."