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 Суд отправил под ночной домашний арест заведующего отделением трансплантации печени, которого задержали на взятке. ВИДЕО

Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест врача-трансплантолога Олега Котенко, которого накануне задержали на взятке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео ТСН

"Применить в отношении Котенко Олега Геннадьевича меру пресечения в виде домашнего ареста. Запретив ему покидать место своего проживания по адресу указанному в решении в период времени с 21:00 по 07:00", - зачитала решение судья.

Дата окончания домашнего ареста 1 декабря 2019 года.

Напомним, вчера СБУ в Киеве разоблачила руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали средства у пациентов за проведение операций.

В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят был предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3152128
 
 
 Топ комментарии
 
Это и всего? А все прелести Лукьяновского СИЗО отведать???
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да был бы но налогов бы выплатил процентов 40% а у нас все в карман
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В Америці був би мільйонером, а тут - злісний хабарник )
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да был бы но налогов бы выплатил процентов 40% а у нас все в карман
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Звичайно платив б податки. Ну і в штатах пересадка печінки коштує на порядок більше.
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Суд отправил под ночной домашний арест заведующего отделением трансплантации печени, которого задержали на взятке.



нашли у ентой ссуки 800 000$ в банковской ячейке. Вчера.

откудава? укрпациентов разбирал на органы и гнал печени-легкие на запад??

даааа

уже дома.
поделился.

ахахаха


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Это и всего? А все прелести Лукьяновского СИЗО отведать???
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"На фото 840 тисяч доларів США.
Ці кошти були вилучені вчора з банківської скриньки лікаря-трансплантолога, затриманого на хабарі.
З урахуванням всіх обшуків загальна сума вилучених коштів складає близько 1 млн доларів США."
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" а что же мы? И мы не хуже многих. Мы тоже можем много выпивать. И бродят многочисленные йоги, их, правда, очень трудно распознать."
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круто наказали - запретили ночью выходить из дома, типо он по ночам по кладбищам шарился, печени из покойников вырезал...
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