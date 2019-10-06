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 Политика Украины, Общество
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Все про:поздравление (763) военнослужащие (4317) учитель (299) Ухман Михаил (40)

 Бойцы ВСУ и добровольцы, находящиеся на передовой, поздравили учителей. ВИДЕО

Сегодня в первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают украинские педагоги. Бойцы ВСУ и добровольцы, находящиеся на передовой, решили поздравить учителей.

Цензор.НЕТ публикует видео с поздравлениями воинов, записанное военным журналистом Михаилом Ухманом.

Из района ДАП они обратились к педагогам и пожелали своим наставникам счастья. Также бойцы поблагодарили учителей за то, что те сумели воспитать в них патриотов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее"

Источник: https://censor.net.ua/v3152093
 
   
 Топ комментарии
 
Наша остання надія. Колаборасти Зєлькіни це прєходяще, а Україна ВІЧНА.
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Їх вчили не зелені вчителі в Трускавці.
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Наша остання надія. Колаборасти Зєлькіни це прєходяще, а Україна ВІЧНА.
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И передали сучувствие что их на***ли как лохов и 4000евро они никогда не получат! Не то что евро они даже гривен не получат!
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Не сочувствуй, у нас учителя до утра в КЛЕОПАТРЕ оттягивались, ХВАТАЕТ.
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Їх вчили не зелені вчителі в Трускавці.
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Між іншим, а контрактникам зсу потрібно відкривати фопи і мати касові апарати? Ви ж зі слів третьякової гроші лопатою гребете, ось і доголосувались.
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Они при зелебобу стали миллионерами, как никак з.п 4000 долларов уже.
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Антиколорадос чуть не обосрался, когда что-то писал об "образовании" нашем.
Я бы сперва вернул такой предмет как "Л.о.г.и.к.а."
И много вопросов снялось бы за ненадобностью.
А то что имеем щас - это мазохизм.
Мне вообще кажется что плодить тут - дурацкая трата .....
дети же и проклянут потом.
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Дякуємо від імені викладачів університетів!
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Низький уклін Вам, хлопці на передовій, бо тільки завдяки Вам, наші діти та онуки можуть спокійно здобувати освіту.
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Низький уклін воїнам на передовій та їх батькам .
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