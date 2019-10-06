 Бойцы ВСУ и добровольцы, находящиеся на передовой, поздравили учителей. ВИДЕО

Цензор.НЕТ публикует видео с поздравлениями воинов, записанное военным журналистом Михаилом Ухманом.

Из района ДАП они обратились к педагогам и пожелали своим наставникам счастья. Также бойцы поблагодарили учителей за то, что те сумели воспитать в них патриотов.

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