 Бойцы ВСУ и добровольцы, находящиеся на передовой, поздравили учителей. ВИДЕО

Сегодня в первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают украинские педагоги. Бойцы ВСУ и добровольцы, находящиеся на передовой, решили поздравить учителей.
Цензор.НЕТ публикует видео с поздравлениями воинов, записанное военным журналистом Михаилом Ухманом.
Из района ДАП они обратились к педагогам и пожелали своим наставникам счастья. Также бойцы поблагодарили учителей за то, что те сумели воспитать в них патриотов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Разумков поздравили учителей с праздником: "Именно от Вас в значительной степени зависят наши успехи, победы и будущее"Источник: https://censor.net.ua/v3152093
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Я бы сперва вернул такой предмет как "Л.о.г.и.к.а."
И много вопросов снялось бы за ненадобностью.
А то что имеем щас - это мазохизм.
Мне вообще кажется что плодить тут - дурацкая трата .....
дети же и проклянут потом.