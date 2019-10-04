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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Зеленский (3128) мост (550) Пристайко (204) Станица Луганская (77)

 "Нам пришлось держать его за руки, чтобы он не пошел пешком к самому Луганску", - Пристайко о визите Зеленского в Станицу Луганскую. ВИДЕО

Во время визита в Станицу Луганскую Президент Украины Владимир Зеленский хотел пешком идти в Луганск, но его отговорили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом случае рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Честно говоря, нам пришлось держать его за руки, чтобы он не пошел пешком к самому Луганска. Потому что он сказал: "Это все моя земля, это все - украинская земля". То, что мы видели, как люди там живут, как они таскают этими тачками через разбомбленный мост, он им сказал, не скрывая за спинами охраны: "Я отремонтирую этот мост". Если вы видели, с сегодняшнего дня люди начали переходить по этому временному мосту. И строится новый мост", - сообщил Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3152078
 
   
 Топ комментарии
 
Пришло время охуи..ельных историй.
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карму отрабатываем... грешили в прошлых жизнях.. эх...
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Пристайко засвидетельствовал ,что Зе находился в неадекватном состоянии во время визита в Станицу. Кокс? Алкоголь? Или по жизни такой? Выбрали ***.. Еще его менять потом бы пришлось.
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Походу, события развиваются в сторону формирования "отца нации". Ничего не напоминает?!
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вам же українською по білому було сказано: він - нарком, весь тіпається і лякається аналізів
тому мудаки - ви, а не він
бо він просто хвора людина
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