 ГПУ пересматривает около 15 дел, в том числе касающихся компании Burisma Злочевского, - Рябошапка. ВИДЕО

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастными и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский. - Ред.), Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко. - Ред.) и другие люди или компании – таких производств полтора десятка. Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, с тем чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их", – сказал он, отвечая на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела Burisma., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Генпрокурор отметил: "Мы проводим аудит всех резонансных дел, которые были закрыты или рассмотрены предыдущим составом органов прокуратуры. И по результатам изучения этих дел и ревизий мы будем понимать, какие решения там можно и необходимо принять. Сейчас наперед мы не можем прогнозировать решения".
Отвечая на уточняющий вопрос, касаются ли расследования 15 дел Байдена и Burisma, он сказал: "Ключевые слова были не Байден и не Burisma. Ключевыми словами были те производства, которые закрыты или расследовались предыдущим руководством, в том числе среди этого большого количества дел могут быть и те - с этими двумя словами".
По словам Рябошапки, в первую очередь Генпрокуратуру интересуют дела, в которых фигурировали высокопоставленные должностные лица и в которых государству были причинены убытки.
Отвечая на вопрос, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, генпрокурор сказал: "Моя реакция была спокойной и профессиональной. Прокуратура вне политики".
Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.
В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.
В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.
В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
Застав идиотов богу молится - они и лоб расшебут - это про шмарклю и Ко
Байден все, с позором ушел и спрятался под лавку, после обвинений в коррупции. И обвинения правильные, он заляпался конкретно.
Да?! У читывая, как быстро ты побежал пересматривать дела Буризмы, возникают сомнения))) Ты ж "на 100% человек" презика.
их тоже за коррупцию сажать?
бред от карманно- ручного прокурора
Найпопулярнішу позицію представників нової влади можна проілюструвати словами одного з депутатів:
"Ви вибрали Зеленського абсолютною більшістю голосів. Тепер просто повірте йому!"
Хм… Яка зручна хрень. Як кажуть гопники "прімі на вєрочку…"
Може для тих, хто вибирав телевізійного Голобородька, і передвиборних роликів досить (і то не для всіх). Адже вони говорили "Треба спробувати" і "Гірше не буде".
І тепер готові сісти в великий автобус, за кермом якого сидить підсліпуватий школяр з досвідом гри в "комп'ютерного далекобійника". І помчати.
Ми не готові.
Спроба продати нам релігію замість осудних дій заздалегідь приречена.
Особливо якщо нам пропонують на роль месій фокусників з цирку несмішних клоунів.
Коли нам показують на лайно і кажуть "це не лайно, вірте мені, я багато над цим думав" - ми не віримо і точно не будемо пробувати це на смак.
Коли нам говорять "це не чорне, це біле, просто повірте" - ми не віримо. Тому що чорне - це темрява, і там може приховуватись взагалі що завгодно.
Коли нам говорять "киньте зброю, станьте до стіни, покладіть на неї руки і широко розставте ноги, вірте мені, тепер ви в безпеці" - ми не віримо і відчуваємо максимальну небезпеку.
І похмуро огризаємося на тих, хто скиглить поруч "ну давайте ж зробимо так. Спробуємо те, що виглядає як лайно. Посміхаючись увійдемо в цю темряву беззбройними і станемо обличчям до стіни враскорячку - спиною до них всіх. Давайте заплющимо очі і повіримо. Ми ж повірили. Давайте спробуємо ".
За останні шість років у нас дуже розвинувся інстинкт самозбереження. Ми навіть розуміємо тих, у кого його немає. Ми самі винні. Ми шість років тримали від них на дистанції всі небезпеки.
Але тепер ми не здатні "просто повірити".
Тому, коли нам кажуть "Підніміть руки. Це не капітуляція, це просто вітання", ми починаємо уважно придивлятися до того, хто це сказав. І починаємо готуватися до гіршого.
Практично все, що зараз роблять "нові месії", вимагає їх плутаних пояснень.
І, як правило, те, що вони пояснюють, повністю суперечить очевидному.
Тому вони вимагають віри. І не рухатися.
Тому ми не віримо.
Тому ми виходимо і говоримо "Ми не віримо. Ми все бачимо. Не доводьте до гріха".
Тому повз неозброєних нас, співаючих гімн України, демонстративно проїжджають броньовані КрАЗи, набиті людьми в чорній амуніції. А інші такі ж концентруються в точці "швидкого підскоку".
Це нормально. Коли їм не вірять - вони бояться.
Фокусники теж бояться, що глядачі побачать карти в рукаві та кролика в ящику стола.
Вони звикли до іншого. Сценарій. Зйомка. Переконлива (по можливості) гра. І глядач вірить. А піпл хаває.
Але от біда. Ми не глядачі. І не піпл. Ми всі бачимо. І не віримо. А вони бояться.
Страх, чудове почуття. Він лежить в основі інстинкту самозбереження.
І саме він дає шанс на те, що самозбереження візьме гору. І дії, що ведуть до хаосу і краху, не відбудуться. Хоча б просто зі страху за свою шкуру.
Якщо у значної частини населення України не виробився інстинкт самозбереження - у нас його вистачить на всіх. Ми будемо інстинктом самозбереження нації.
Для цього ми і збираємося разом. Можете називати це "демонстрацією". Демонстрація - це від слова "демонструвати". Або "показувати".
Наприклад, так демонструють зброю. Просто як знак, що вона є. І не варто заходити далеко. Як попередження.
У більшості випадків цього достатньо, щоб уникнути фатальних дій. Особливо, якщо той, хто демонструє, вміє поводитися зі зброєю. Особливо, якщо це відомо тому, кому її показали.
Ми не погрожуємо зброєю. Ми взагалі не погрожуємо. Ми просто збираємося і показуємо силу, яка є. Наша єдність і реальне сприйняття навколишнього - теж зброя.
Тому, новоявлені месії марно волають "Повірте!".
Безумовну віру не можна заслужити за допомогою шоу. Шлях куди складніший.
Найвідоміший месія заслужив її на хресті.
Паяци на хрест не здатні.
А забули, як до цбого привязували Порошенка? А Луценка?
А чого це новий генпрокурор лізе не в свою сферу?
Я не захищаю Бурістму, Злочевського чи Байденів. Але тут - явне порушення Закону з боку Рябошапки і всіх зебілів (тих. що зверху). Процедурне порушення. Хоча би тому, що нове слідство чи перевірку старого можна відкрити лише за ухвалою суду.