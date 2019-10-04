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 Политика Украины
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Все про:Житомир (473) Зеленский (3128) Лукашенко (1725)

 Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Президент Зеленский отметил, что рад встрече с Лукашенко, а также сказал Украина и Беларусь фактически не имеет границы, а украинский и беларуский народы близки ментально.

"Приветствую Александра Григорьевича Лукашенко Президента Республики Беларусь на нашей Житомирщине ... Могу даже разговаривать на украинском языке, потому что Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, мы друг друга понимаем, потому что наши языки очень похожи. Мне действительно очень приятно, что у наших стран нет границ. Действительно нет границ между нашими странами, почему, потому что я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально, я считаю, аболютно близки и однаковы. И я горжусь этим. Уверен, что каждый украинец гордится тем, что у нас такие добрые соседи", - сказал Зеленский.

Лукашенко также разделил мнение Зеленского и сказал, что "приехал на близкую, родную землю".

"Благодарю Вас от всей нашей делегации, она огромная, почти полтысячи человек приехали на близку нам, можно сказать, родную землю ... Нет никаких границ, мы действительно понимаем друг друга, хотя и разговариваем на разных языках относительно. Языки нашли близки и понятны и людям нашим остальным они также понятны. Многие будут писать, о том что мы с Вами познакомились, ничего подобного, мы с Вами знакомы очень давно, правда заочно. Сегодня мы живьем встречаемся здесь, с глазу на глаз, для того чтобы ез\ще раз сверить наши часи. пройти по повестке дня наших отношений", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси убежден, что все о чем он договорится с Зеленским будет исполняться. 

"Никогда вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью вы никогда не будете их иметь".

Напомним, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир, где проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3152072
 
 
 Топ комментарии
 
Шо, и лукашенко еврей?
А как умело притворялся!
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моника белорусскому фюреру такое чешет - небось понравиться хочет - вот кокетка))))))
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«Не брат ты мне, гнида русскожопая» (с).
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кстати фраза про севаштополь уже тогда показывала всю ненависть ко всему украинскому от мышебратьев!!!
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Да, Балабанов хоть и был гением, но отжимать у нас Крым уже в 2000 году начал.
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Мєнтально близькі саме Зєля і Калхознік. Інстинктивно стають в позу перед Пуйлом.
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а что вы ожидали от зеленского ?
он совок, который не ведает об исторических чаяниях украинцев.
человек - подданный российской империи
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Шо, и лукашенко еврей?
А как умело притворялся!
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....па бацьку - цыган.....оболванит клоуна на раз и затянет в "таёжный союз", а то и в "союзное государство"....

.........майдан просто неизбежен!
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.......так....але....мы ўжа там, дзе магчыма можыце апыніцца і ВЫ......толькі тады ўжо майданы не дапамогуць.....патопяць у крыві......
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А я не горжусь...
Мы ментально близки с патриотически настроенными белорусами, а не с преобладающей ватой.
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Патриотически настроенные зовутся беларусы Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки - Цензор.НЕТ 4375
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я постоянно путаю.
да, беларусы.
но смысл вы уловили.
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Нашел себе Зебил кореша для интеграции с целью игры писюном на рояле...
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я извиняюсь конечно - но оно ведет себя, как женщина, ищущая себе спутника))))))
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А-то.. толи еще будет... скоро за то что называешь ***** ****** будут сроки давать, как у "братских" народов.
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Шо, и Лука тоже?! Ой-вей. Везде наши...
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Пора отжимать Стародуб, стародубщина сама себя не отожмет.
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моника белорусскому фюреру такое чешет - небось понравиться хочет - вот кокетка))))))
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Ментально близки ?
Т.е. - рабы ?
Патриот зеленский дальше некуда
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А где он позиционировал себя как патриот? Патриотизм это очень невыгодный товар для них. Это если бы израиль то да, хрен бы он выдавал цапам убийц евреев.
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Ну 73% ваших рабов уж точно ментально близки примерному такому же количеству наших.
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Якщо він має на увазі ментальність тих дзебілів(з білоруським прононсом), що їх обрали...
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.....у нас их таксама каля 70 адсодкаў.... але вы памыляецеся, у нас яго ніхто не выбірае, ён сам Ярмошынай дае указанне пра адсодкі па "выбарах"....а так шоу- ну як рэферэндум у Крыму.....
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Цікаво тікі в чому ця ментальна блізасть виражається?
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в любові до кацапі.
всі ми браття., врешті решт
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Це він які народи має на увазі? Лука - хохол, Зеля...
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Янукоовощ - 2.
Тот хоть был высокий и гармонично смотрелся на фотках
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Всі на Майдан!

В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true


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Ментально не близки , разве что с патриотами -10% . а вот кровно да близки очень .
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Когда это народ израилев был близок белорусам?
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до 2 мировой войны - хасидов много было - целые населенные пункты)))
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Все люди с совковой ментальностью - братья (независимо от возраста).
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як правило, ті, хто називає українців, білорусів та росіян одним народом, не можуть того пояснити ні українською, ні білоруською (с)
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"Нет границ между нашими странами"-сказал бурят из кацапского контингента в Беларуси,садясь в танк в Гомельской области на границе с Черниговской областью.
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8 президентов и премьеров Израиля были родом из Беларуси.
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1000% может не ? Чем гордишся что беларусы свой язык похерили одно мышление с кацапами большинство идентифицирует себя как один нарот с кацапами а другая часть какая разница все мы люди,с каждым разом показуеш клоун комплекс малороса
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Ты там про Гриба спроси!
Батька выяснил, как пацан из картоплестана в тюрьме рашки оказался?
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Конечно, посадить Порошенко - это гениальный план! Это ликвидирует все протесты моментально. Он перестанет каждому за митинги "отстегивать почасово" - и "проплаченные порохоботы" испарятся с улиц як роса на сонці. За отсутствием финансирования.
Я сейчас напомню беспамятным,, как все было. Весной и летом 2014 года я взяла десятки интервью для книги "Майдан. Свідчення". Все, с кем я говорила, принимали в Майдане самое непосредственное участие. Среди прочего, я заходила с диктофоном в такие кабинеты, которых вам не показывают даже по телевизору. Поболтать со мной соглашались люди, у которых часы на руке стоят больше, чем ваша квартира, машина и дача, вместе взятые.

Сколько надо было заплатить этим людям, у которых есть все, чтобы они вышли? Чтобы они пропахли дымом и обломали ногти об брусчатку? Чтобы они на своих автомобилях с белыми кожаными салонами вывозили с Майдана раненых в крови?
Нет таких денег. Ни у кого.

Не собирается Майдан за деньги.!!!! За деньги собирается потешное збиговисько, которых было дох-ена эти пять лет - и ни одно не взлетело. За деньги собираются пустоглазые обглодыши, подставки под плакаты, которые они сами даже прочитать не могут. Не то что сочинить.

Те, кто приходят на Майдан, не ждут денег, а приносят свои и спрашивают, чем помочь. В этом принципиальное отличие.
Майя Тульчинская
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Карочч понятно что не за зели кацапы дёрнули Гриба за решётку, но факт есть что украли в одной стране а всплыл он в другой стране, как так получилось никто внятно не ответил, предполагать что ФСБ или как там она у них называется ничего не знала тоже глупо.
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Закон об особом статусе Донбасса: что он означает на самом деле? -
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https://www.youtube.com/watch?v=X7aokL9D_xM


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Кордону-то немає, але війська там тримати треба.
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Какая речь, какой высокий слог. Спасибо, эти слова придали мне новые силы. Всплакнул. Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки - Цензор.НЕТ 4883
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Интересно посмотреть рейтинг Зеленского как упал за 2 дня. наверное на процентов 70% рейтинг вниз полетел, а остальные 30% его рейтинга - это еще те, кто не одуплил, что он Янык 2.
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Малый бизнес загнал под плинтус,когда картошка будет по 50 грн ,а мясо по 200 ,поднимутся и те кто продал Украину за сытую жизню,те оставшиеся 30 %.
Вон уже вопят во все горло -мы выбрали потому что нас Порошенко заставил,у нас не было выбора!
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Зеле не бреши. Нам ментально близки магодаскарцы которые продали иностранцам свою плодородную землю.А теперь там голод.
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стесняюсь спросить...
А шо, бацька тоже... таво... Ну, бацька тоже маланец?
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Так оно говорит ваабще "одинаковые" - это с теми что в совковом заповеднике живут!??
Какое же оно тупое зелёное!!!
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ой-вей, это какие народы, стесняюсь спросить у еврея, не знающего государственного языка страны, в которой он преЗедент?
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Вони спеціально поставили такі дитячі крісельця,щоб сцикло на їх тлі виглядало солідніше? А лукашенко ледь помістився.
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Беларуский народ ментально на 100% европейский - после краха путинизма и узурпации Лукашенко будущее Беларуси однозначно в ЕС.
Вот с Украинцами не так однозначно - очень много противоречий, горячности ( сказывается южная кровь). Возможен самодостаточный путь - Израиль, Турция и т.д.
Порохоботы, так те совсем не народ - не могут в статье смысл заявления уловить (не различают народ и антибеларуский режим Лукашенко)
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