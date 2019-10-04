 Зеленский на встрече с Лукашенко: Горжусь тем, что наши народы ментально близки. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Президент Зеленский отметил, что рад встрече с Лукашенко, а также сказал Украина и Беларусь фактически не имеет границы, а украинский и беларуский народы близки ментально.
"Приветствую Александра Григорьевича Лукашенко Президента Республики Беларусь на нашей Житомирщине ... Могу даже разговаривать на украинском языке, потому что Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, мы друг друга понимаем, потому что наши языки очень похожи. Мне действительно очень приятно, что у наших стран нет границ. Действительно нет границ между нашими странами, почему, потому что я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально, я считаю, аболютно близки и однаковы. И я горжусь этим. Уверен, что каждый украинец гордится тем, что у нас такие добрые соседи", - сказал Зеленский.
Лукашенко также разделил мнение Зеленского и сказал, что "приехал на близкую, родную землю".
"Благодарю Вас от всей нашей делегации, она огромная, почти полтысячи человек приехали на близку нам, можно сказать, родную землю ... Нет никаких границ, мы действительно понимаем друг друга, хотя и разговариваем на разных языках относительно. Языки нашли близки и понятны и людям нашим остальным они также понятны. Многие будут писать, о том что мы с Вами познакомились, ничего подобного, мы с Вами знакомы очень давно, правда заочно. Сегодня мы живьем встречаемся здесь, с глазу на глаз, для того чтобы ез\ще раз сверить наши часи. пройти по повестке дня наших отношений", - заявил Лукашенко.
Президент Беларуси убежден, что все о чем он договорится с Зеленским будет исполняться.
"Никогда вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью вы никогда не будете их иметь".
Напомним, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир, где проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины.
он совок, который не ведает об исторических чаяниях украинцев.
человек - подданный российской империи
А как умело притворялся!
.........майдан просто неизбежен!
Але...
Мы ментально близки с патриотически настроенными белорусами, а не с преобладающей ватой.
да, беларусы.
но смысл вы уловили.
Т.е. - рабы ?
Патриот зеленский дальше некуда
всі ми браття., врешті решт
Тот хоть был высокий и гармонично смотрелся на фотках
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/
Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)
Анкета волонтерів Руху опору капітуляції
https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=iIwq2UAe9HY
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Батька выяснил, как пацан из картоплестана в тюрьме рашки оказался?
Я сейчас напомню беспамятным,, как все было. Весной и летом 2014 года я взяла десятки интервью для книги "Майдан. Свідчення". Все, с кем я говорила, принимали в Майдане самое непосредственное участие. Среди прочего, я заходила с диктофоном в такие кабинеты, которых вам не показывают даже по телевизору. Поболтать со мной соглашались люди, у которых часы на руке стоят больше, чем ваша квартира, машина и дача, вместе взятые.
Сколько надо было заплатить этим людям, у которых есть все, чтобы они вышли? Чтобы они пропахли дымом и обломали ногти об брусчатку? Чтобы они на своих автомобилях с белыми кожаными салонами вывозили с Майдана раненых в крови?
Нет таких денег. Ни у кого.
Не собирается Майдан за деньги.!!!! За деньги собирается потешное збиговисько, которых было дох-ена эти пять лет - и ни одно не взлетело. За деньги собираются пустоглазые обглодыши, подставки под плакаты, которые они сами даже прочитать не могут. Не то что сочинить.
Те, кто приходят на Майдан, не ждут денег, а приносят свои и спрашивают, чем помочь. В этом принципиальное отличие.
Майя Тульчинская
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https://www.youtube.com/watch?v=X7aokL9D_xM
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Вон уже вопят во все горло -мы выбрали потому что нас Порошенко заставил,у нас не было выбора!
А шо, бацька тоже... таво... Ну, бацька тоже маланец?
Какое же оно тупое зелёное!!!
Вот с Украинцами не так однозначно - очень много противоречий, горячности ( сказывается южная кровь). Возможен самодостаточный путь - Израиль, Турция и т.д.
Порохоботы, так те совсем не народ - не могут в статье смысл заявления уловить (не различают народ и антибеларуский режим Лукашенко)