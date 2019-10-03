 На следующей неделе планируется новый обмен пленными, - Пристайко. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.
"План Зеленского" - это попытаться дотянуться до народа, который остался за линией разграничения, восстановить мосты, восстановить связи между людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших пленных, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и оккупированном Крыму. Все эти шаги постепенно осуществляются.
Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко.
1 ч.
Офіційна заява Руху Ветеранів України щодо суспільно-політичної ситуації, пов'язаної з підписанням угоди в Мінську.
1. Ніхто не має права навіть думати, а не те, щоб вголос припускати, що Ветерани допустять хоча б крихітну здачу інтересів України, не кажучі про капітуляцію.
2. Ми ніколи в житті не дозволимо маніпуляції святим іменем Ветеран на користь будь-чиїх політичних амбіцій. Захист Української держави стоїть набагато вище за політичні чвари, і лише відкинувши їх, можна досягти справжньої консолідації, що було продемонстровано, приміром, на Марші Захисників України.
3. Повністю підтримуючи право та бажання членів нашого руху індивідуально приймати участь в акціях протесту, ми поки що утримаємось від масового заклику.
4. Виходити на вулиці просто, щоб вийти, ми не будемо, АЛЕ, якщо будь в кого з владних структур, незважаючи на посади та ранги, з'явиться бажання посягнути на святі для нас речі - розмова з ними буде за законами воєнного часу.
5. Президент перед всім Народом України присягнув бути Гарантом Конституції, в якій чітко описані наші права, свободи, територіальний склад нашої Батьківщини та непорушність її кордонів, тож Рух ветеранів України радить йому ЗАВЖДИ ПАМ'ЯТАТИ присягу, адже кара за зраду буде жорстока і невідворотна. Хочеться думати це для нього так само чітко зрозуміло, як і для нас.
6. Ми пильно слідкуємо за геополітичними процесами та якщо чітко побачимо зраду інтересів України - одразу дамо заклик до дій. Акцій попереджувального характеру не буде.
Ми вже помирали за нашу Країну, тож з радістю зробимо це знову.
А ВИ?
Обмен с российской федерацией Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Эти лица, подозреваемых в совершении террористического акта в Харькове 22 февраля 2015, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок
Источник: https://censor.net.ua/p3151998
Вчера в 20:51 ·
Зеленский знает, что по станичке разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно. А ещё, Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы, после них, делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что станичка не разведена. Только сам Зеленский, лично, военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию. Никто не понимает куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом, по отведению, мы отходим на 1 км в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще, в Золотом около 4 тысяч человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать 7 дней. 7 дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в спортлото? Или в лигу смеха? А после заявления двух клоунов из дыры, орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание?
Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать с кого потом спрашивать. И даже когда наконец то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в ОП.
мусоров пошлет на вертолётах?
Вот бы ещё организовать одностороннюю передачу долбойопов той стороне?
Вы мечтатель?
Как же Монике Зеленски с ним не носиться, если он срамное прикрывает?
Клоун хочет вызвать максимальную бабскую пацифистскую эмоцию радости в обществе, тем самым получить максимальную поддержку для капитуляции
Ну какая женщина не будет рада, что Зеленский наконец-то вернул наших мальчиков
Женщины они ведь в основной массе абсолютно ничего не понимают в военно-политической обстановке и думают исключительно эмоциями
Клоун вызывая эти эмоции перетаскивает на свою сторону женский и "уставший от войны" электорат и получаем поддержку в обществе 70%.
Кацапы ничего не смогли сделать военным путем, но им удалось надавить на наших олигархов, которые нашли хитрого лицедея, который очень тонко капитулирует и сольет страну руками самих украинцев
Эти 70% пассивны и отстаивать свои "убеждения" не будут ни за какие коврижки.
Именно поэтому ситуацию можно меньшинством переломить через колено на виду у негодующих 70% так же, как в 2014-м.
на военно-патриотическом празднике "Йолка"
А Роисе не жалко. Она еще наловит.
А при зебілу - он яяк міняє ! Про що це говорить ?? Моніка смокнула, ну й пуйло вже й добро на обмін дає - так зебіли ???
Это предательство и капитуляция! - пропищат всё просравшие порохоботы.
Звучит красиво, но нет ни слова про деоккупацию Донбасса и Крыма.
Президент России Владимир Путин выступил против того, чтобы Украину на российском телевидении выставляли в негативном свете. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
«Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе», - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что даже государственные телеканалы на российском телевидении ведут независимую редакционную политику. Однако если подача информации об Украине на них трактуется как невыгодная, то это значит, что в программах «чего-то не хватает», добавил он.
на хайпе сдают старну *****!
Еще в 2016 когда Украина не собиралась капитулировать, а военным путем её захватить у кацапни не получилось, кремль решил к выборам 2019 разложить украинское общество посредством мощнейшей пропаганды и протащить во власть пророссийские силы.
Отжав у нас промышленные регионы и введя эмбарго на украинские товары кремлю удалось в два раза обвалить украинскую экономику, что привело к девальвации, обнищанию и сильному недовольству украинцев.
В этой ситуации оставалось всего лишь направить весь гнев украинцев в правильное русло.
Для этого и вливались миллионы долларов в пропаганду.
Но перед выборами, понимая, что кандидат кремля не проходит, кацапы в сговоре с некоторыми нашими олигархами выводят на сцену Монику, план Б, которая и осуществит задуманное.
- Зе сдал страну в апреле когда выиграл выборы
- Зе ещё раз сдал страну в мае до инаугурации когда роиссю вернули в ПАСЕ
- потом Зе сдал страну в мае после инаугурации ещё разок
- потом распустил Раду и опять сдал страну *****
- потом выгнал прекрасных петиных «специалистов» в отпуск с ряда должностей, чем в очередной раз сдал страну *****
- затем СН выиграл парламентские в июле, и это была окончательная сдача страны *****
- потом отправили в отставку старый кабмин и ГП и вот, сдали страну *****
- назначили свой кабмин - и это снова сдача *****
- развод вооружений в станице Луганской - капитуляция (сдача страны *****)
- обменяли пленных - это ужас какая сдача Украины
Вопрос: сколько стран у Зе во владении?
И это сейчас основные только «капитуляции» перечислила. Так по мелочи каждый день не по разу.
Как сообщается, украинца обвиняли по пяти статьям "Уголовного кодекса "ДНР", среди которых "насильственный захват власти", "диверсия", "незаконное пересечение границы "ДНР".Боевики заявили, что украинский военный "принимал участие в обстрелах подконтрольного "ДНР" города Докучаевска из артиллерии, минометов и стрелкового вооружения, в результате чего были разрушены и повреждены жилые дома, погибли и получили телесные повреждения мирные жители".https://kriminal.tv/news/v_dnr_ukrainskogo_voennogo_prigovorili_k_30_godam_lishenija_svobody.html
Мосийчук, ты- СУ КА!!! Пыталась вложить в головы зрителей, что у нас- "гражданская война"! В стиле "как нам примириться (с дырой), когда между нами- 13 тысяч погибших?" То есть ты, шмара, забыла, как с территории раши Украину обстреливали грады??? А эшелоны с военной техникой/"гумконвои", идущие на дыру- забыла??? И ихтамнетов, бурятов, овцей*пов- тоже забыла??? Спасибо Тимошенко, что просекла эту тему и осадила тупую ма*ду!!!
Недавно один зебил из Франковска, крайне был удивлен капитулянской позицией Моники и не понимал, как патриот Беня может сливать интересы Украины.
На аргументы, что Беня патриот своего кармана, а не Украины, зебиленок отвечал, что Беня называл в 2014-м путина ******!...
Эта ситуация очень подчеркивает всю глубину инфантилизма и низкого интеллекта зебилёнков
Будем надеяться на прозрение хотя бы части зебилов - это даст шанс Украине хотя бы остаться при своих.
Если все зебилы окажутся такими же одноклеточными как этот максимка, то Украина обречена на колониальный статус.
Более того, эти дауны этого не поймут, даже когда их загонят и захлопнут вольер