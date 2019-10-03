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 Политика Украины, Общество
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 Украинские бойцы на Светлодарской дуге открыли огонь по ДРГ оккупантов, начавшую движение из серой зоны в сторону позиций ВСУ. ВИДЕО

Украинские воины были вынуждены открыть огонь по ДРГ оккупантов, которая начала движение с серой зоны по направлению к позициям ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Украина, украинские воины некоторое время наблюдали движение противника по серой зоне, а потом открыли огонь из пулемета.

"Я заметил ДРГ противника в составе троих человек. Вооружены и двигались в нашу сторону. Я дал адекватный ответ и они убежали", - говорит один из бойцов ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Со вчерашнего дня враг 40 раз обстрелял позиции ВСУ, трижды ударив по участку разведения сил вблизи Золотого, ранен один украинский воин, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/v3151964
 
   
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сепары облюбовывают подарочные территории от зели
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а ти не лякай...
за зраду держави - смертна кара без варіантів.
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Предлагаю часть атошников прийти в полной амуниции к ОП на банковую,так сказать предупредить пока
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сепары облюбовывают подарочные территории от зели
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Предлагаю часть атошников прийти в полной амуниции к ОП на банковую,так сказать предупредить пока
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Смех-смехом, а за такие призывы можно посидеть годик в темнице сырой.
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а ти не лякай...
за зраду держави - смертна кара без варіантів.
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Был бы он медийный человек, то СБУ бы уже на пороге стояла.
Кто потом политзаключенному пайку носить будет?
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А сколько в темнице можна посидеть за сдачу и гос измену? Думаю расстрел или пожизненное
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Ну это как продажный суд решит. А собственно как и кто определяет госизмену? Новая власть, которая тоже может присесть.
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Мне это не грозит. Я к вам не собираюсь, лучше вы к нам в гости по безвизу.
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Ща рябошапка влепит бойцу выговор за стрельбу по врагу без спроса.
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Добре, якщо не під трибунал за спробу вбивства мишобратів.
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7 жовтня - день народження Путіна.
На 7 жовтня заплановано відведення українських військ від Золотого та Петровського.

Совпадєніє ???
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Не думаю (с)
...
(у вас 4 помилки у слові "*****")
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Это хорошо, что отчитались. А то бы был срыв перемирия на 4.10
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Жаль горящими(сгоревшими) сепарами нас давно не радовали...
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а порохоботи хрюкотіли, що забороняють відкривати вогонь.
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Воїни клали на заборони. В фейсбуці та твіттері вже купа звернень від Воїнів до влади капітулянтів.
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Они сдаваться шли по формуле Штирлицгершляхтер а они были встречены без ласки и заботы.
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Капитуляции Украины бы они хотели, ****** первобытные ! Молодцы наши парни,что не дают себе в лицо плевать мразям, в отличии от говнокомандующего
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