 Украинские бойцы на Светлодарской дуге открыли огонь по ДРГ оккупантов, начавшую движение из серой зоны в сторону позиций ВСУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Украина, украинские воины некоторое время наблюдали движение противника по серой зоне, а потом открыли огонь из пулемета.

"Я заметил ДРГ противника в составе троих человек. Вооружены и двигались в нашу сторону. Я дал адекватный ответ и они убежали", - говорит один из бойцов ВСУ.

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