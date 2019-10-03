 В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа. ВИДЕО

Об этом заявила нардеп от "Голоса" Наталя Пипа, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Раде упоминали о "формуле Штайнмайера" лишь фракции "Голоса" и "ЕС". Мы внимательны к этой теме и считаем ее очень острой. Сегодня уже собраны подписи для создания временной следственной комиссии, которая будет вникать в эту тему и будет иметь больше полномочий, чтобы понять, какие процессы происходят и обратить на это внимание власти, информировать об этом общественность", - рассказала парламентарий.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".