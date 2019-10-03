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 Политика Украины
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 В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа. ВИДЕО

В Верховной Раде иницируют создание ВСК по вопросу "формулы Штайнмайера".

Об этом заявила нардеп от "Голоса" Наталя Пипа, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Раде упоминали о "формуле Штайнмайера" лишь фракции "Голоса" и "ЕС". Мы внимательны к этой теме и считаем ее очень острой. Сегодня уже собраны подписи для создания временной следственной комиссии, которая будет вникать в эту тему и будет иметь больше полномочий, чтобы понять, какие процессы происходят и обратить на это внимание власти, информировать об этом общественность", - рассказала парламентарий.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/v3151945
 
   
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ахахаха
Та что они там собираются?
ОПЗЖ + слуга урода все примут и без этих, пятипроцентных.
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прийняти то можуть, але звіт цієї комісії буде оприлюднено
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а почему Порох в 2016 году говорил о формуле Штайнмаера 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/ А сейчас говорит что никакой формулы Штайнмаера никогда не существовало?
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А почему то, о чем говорил "барыга" припекло имплементировать именно сейчас и по самому хреновому сценарию?
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Потому что тогда было "путен нападет", а сейчас на допросы по ГБРам таскают.
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Лахта, в 2016 году земля была плоская, а в 2019 году появилась "формула Штайнмайера" с которой Штайнмайер обещал завтра познакомиться, если у него будет время, как он сказал, b узнать - что у него в той формуле.
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Тоесть теперь о прогрессе п№здеца нас будут информировать в прямом эфире.
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Ура, петики, за вас всё сделали! Приходите после Нового года.
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Вова, Вовчик, Вовочка, Ваванчик, скоро тебе йолка. В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 9685
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комиссию создать, затем подкомиссию и потом подкомитет.. иначе никак не разберешься.
И это депутаты В Раде собрали необходимые подписи для инициирования создания ВСК по "формуле Штайнмайера", - нардеп от "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 4327
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С носом конечно проблемы, а с тем шо сказано - ..... ну, был уже Грушевский - поп.робуем, можид не будет плохо, таки да?
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Молодцы!
Конечно, зебилы не проголосуют.
Но это лучше, чем ничего!
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Ніхто Вам ніяких повноважень не дасть, приймуть тихесенько під вечір у п"ятницю "формулу" як закон і все, через 3 дні підпише, бо в телефонній розмові з Ху.м він про все домовився і тут може бути тількі відстрочка на 25 грудня аби меньше западян вилізло на Майдан. А так Беня всіх українців буде тримати за я....
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