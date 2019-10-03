 "Кричит, за руки хватает, а что будет дальше?" - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник "для сотрудничества" с Мендель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"История простая. У нас есть пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая себя ведет себя не очень адекватно. Она это продемонстрировала трижды, как минимум. Один раз при общении с Кристофером Миллером, журналистом, и дважды с Сергеем Андрушко. Я надеялся на определенную реакцию президента. Но позавчерашний брифинг и шутка президента: "Юля, вы сегодня никого не толкали", - говорят, что он знает эту ситуацию и она его устраивает. Если она его устраивает, это его выбор. Пусть она работает, просто нужно ограничить ее общение с журналистами и держать под контролем, потому что это опасно. Сначала кричит, потом за руки хватает, а что будет дальше? Поэтому я передаю президенту такой подарок от себя для его сотрудничества с его пресс-секретарем", - заявил журналист Гришин.

К журналисту из ОП никто не вышел и он оставил намордник, ошейник и поводок для пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель в бюро пропусков.

















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.