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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2468) Зеленский (3112) свобода слова (1001) Мендель (35)

 "Кричит, за руки хватает, а что будет дальше?" - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник "для сотрудничества" с Мендель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналист Сергей Гришин принес в Офис президента и передал Владимиру Зеленскому намордник, ошейник и поводок для пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"История простая. У нас есть пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая себя ведет себя не очень адекватно. Она это продемонстрировала трижды, как минимум. Один раз при общении с Кристофером Миллером, журналистом, и дважды с Сергеем Андрушко. Я надеялся на определенную реакцию президента. Но позавчерашний брифинг и шутка президента: "Юля, вы сегодня никого не толкали", - говорят, что он знает эту ситуацию и она его устраивает. Если она его устраивает, это его выбор. Пусть она работает, просто нужно ограничить ее общение с журналистами и держать под контролем, потому что это опасно. Сначала кричит, потом за руки хватает, а что будет дальше? Поэтому я передаю президенту такой подарок от себя для его сотрудничества с его пресс-секретарем", - заявил журналист Гришин.

К журналисту из ОП никто не вышел и он оставил намордник, ошейник и поводок для пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель в бюро пропусков.

Кричит, за руки хватает, а что будет дальше? - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник для сотрудничества с Мендель 01
Кричит, за руки хватает, а что будет дальше? - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник для сотрудничества с Мендель 02
Кричит, за руки хватает, а что будет дальше? - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник для сотрудничества с Мендель 03
Кричит, за руки хватает, а что будет дальше? - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник для сотрудничества с Мендель 04
Кричит, за руки хватает, а что будет дальше? - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник для сотрудничества с Мендель 05
Кричит, за руки хватает, а что будет дальше? - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник для сотрудничества с Мендель 06
Кричит, за руки хватает, а что будет дальше? - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник для сотрудничества с Мендель 07
Кричит, за руки хватает, а что будет дальше? - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник для сотрудничества с Мендель 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/v3151930
 
   
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І де воно таке придурочне єврейське дитя на Банковій взялося?
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Только вот я не понимаю почему журналисты не подают заявление Мендель (или МАндель) в полицию/прокуратуру о препятствовании работы журналиста?
Бояться выглядеть врагами новой власти?!
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Намордник для Мандель очень добротный из толстой кожи. Будем надеяться, что не прогрызёт
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ее надо не кормить - а потом на площадки и с лакомством обучать дрессуре - но моника ленива - по этому у нее псина и такая не воспитанная))))))
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Дама с собачкой... ((c) Тот, кто родился в украинском городе Таганрог)
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Дальше - грамотный ветеринар и эвтаназия.
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пархата шМендель знає, як поводитися з гоями журналістами
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так это жжж для вас рабов зеленых, дурик, "Кричит, за руки хватает, а что будет дальше?" - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник "для сотрудничества" с Мендель - Цензор.НЕТ 2561
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Красивый намордник. Ей будет к лицу.
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В 95 квартале такого реквизита хватает. Вы забыли их клипы?
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Самый главный и бесценный реквизит это пианино с остатками биоматериала Моники Зеленски.
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это уже "жестокое обращение с животными" будет.
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В ОП сьогодні увечері буде садо-мазо з елементами ківи. О, я-я!
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Потрясающе! то что надо для бешеной овчарки
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Овчарки бывают немецкие, кавказские и т.д., а вот овчарок еврейских не бывает. Крысы, да, овчарки нет.
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оно конечно смешно, но грустно осознавать степень интеллигентности єтого мужичка. село, бьідло так и прет
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ви про Зельку ?
да..воно не село.. воно дерьовня!
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Всі та кажуть поки його не покусає Мендель! "Кричит, за руки хватает, а что будет дальше?" - журналист Гришин передал Зеленскому поводок, ошейник и намордник "для сотрудничества" с Мендель - Цензор.НЕТ 6726
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вовчику надо бы вздрючить жидовочку. Как же, он народу служит, а она народ от него отталкивает. Происки мирового сионистского заговора угадываются в ее мендельских повадках.
Я вот думаю, почему все, кому досталась такая купированная фамилия, злостью переполнены. Вот взать Распутина. Старец как старец. Царицу на нефритовый стержень натянул, дворцовых фрейлин пользовал... А путен? Ни дать, ни взять моль под сиськой у кабаевой.
Опять таки ж, Мендельсон? Я под его марш маршировал. До сих пор в памяти. А эта меньдель? Чего добилась она? говняшка какая-то. Террористка-нимфоманка. Лишь бы сиськами потереться...тьфу, стыд...
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Да это чучело мендель неадекватное. Разве нормальная будет рассказывать про "обстрелы ВСУ мирных жителей"? Как раз для зели.
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маловат намордник, не налезет на мендель
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ПРО ЖУРНО*****Й.

«Светлана Самборска 18 год · «...Первая проблема - встраивание в Майдан специальных людей. Как упомянутые выше Нацжены, но необязательно. Недорогеньки представляют из себя еще бОльшую проблему, поскольку обладают бОльшим влиянием, в том числе на Западе. Они становятся частью Майдана, а иногда даже мотором Майдана. Они ведут агитацию, они обеспечивают связи с западными СМИ, да и политиками, Майдан побеждает, и вот они разворачиваются и ведут агитацию уже в пост-майданный период против про-украинской власти. Что в свою очередь заканчивается приходом к власти очередного Героя России Зелюковича. В чем смысл этих фрикций? В квартирках в центре Киева, купленных на средства, превышающие весь жизненный доход недорогеньких. »

«Шоу плодожорок» - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2453178914924785&id=100006981015136
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Які, Сергію, вибачення? Негайно домогтися звільнення хамовитої молодої особи. Інакше нам гарантовано те, що вже протягом двадцяти років на "Раші" - знищення незалежних ЗМІ.
Тобі, молодший друже, палкий привіт, а Мендель - ганьба!
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