EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4495  83
Все про:ВР (23775) законопроект (2177) ВСУ (356)

 Рада приняла законопроект о дезертирстве. ВИДЕО

Верховная Рада приняла закон, который позволяет исключать дезертиров из рядов Вооруженных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 287 нардепов.

Законопроектом №1227 "О внесении изменений в Закон Украины "о воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы" предлагается признать военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины. Кроме того, документ предлагает сохранить статус военнослужащих за такими лицами на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о праве применения соединениями, воинскими частями и подразделениями ВСУ оружия и техники в особый период

Источник: https://censor.net.ua/v3151903
 
 
 Топ комментарии
 
А закон о уклонении от службы? ведь будущий главнокоммандующий во время активных боевых действий откосил аж 4 раза Рада приняла законопроект о дезертирстве - Цензор.НЕТ 9911
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По статисці сексологів всі люди ананісти..Але Медведчуківський Ківа унікальни ВР маструбатор.
 показать весь комментарий
 
 
А у кивы специфический вкус. Хотя,что взять с нарколыги? И с резиновой куклой ляжет.
 показать весь комментарий
 
 
он уже доказал, шо и без куклы неплохо справляется...
 показать весь комментарий
 
Невдмухувальна якась...
Хоча для Ківи "помучить красного партизана" - якраз норм.
 показать весь комментарий
 
 
преЗик должен показать пример и первым сдаться властям !
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы, скоро призыв, вы пойдете спасать страну от зе капитулянта или так и будете скрываться от военкоматов и воевать на диванах ?
 показать весь комментарий
 
 
за нас не волнуйся, Майдан будет полным, Украину спасем !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Спасатель нашелся, уже один 5 лет спасал, еле сдыхались.
 показать весь комментарий
 
 
за нас не волнуйся, украинцы-русины 1000 лет сц..аными тряпками власти на Майдане гоняли Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 5986 ... на Ростов
 показать весь комментарий
 
 
"мама повестку не передала" - это фишка ЗеДебилов, так что не путай.
 показать весь комментарий
 
 
так и будут скрываться. Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 3560 И вообще, они больные.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
при пете большую часть погибших переводили в статус дезертира
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что ещё не правда? Парады во время котлов и тайны встречи с Медведчуком тоже ? Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 9437
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Слышь *****, значит по твоему 73% голосовавших про Пети, это все сепары, может лучше рот закроешь днище 8%-е.
 показать весь комментарий
 
 
Почему, часть из этих 73% проголосовавшиз за Зелю просто бараны. Смирись с этой мыслью и живи дальше.
 показать весь комментарий
 
 
Козлам взагалі слова не давали.Це поросяки 8%-і можуть визжати-вони чумкою тут боліють просто-їх жалко-ліків не винайшли-підуть на спалення,бідні.
 показать весь комментарий
 
Как видишь сейчас одни Зекозлы и решают все. А на твоем примере видно, какое быдло выбрало недоумка. Себя пожалей, неполноценный.
 показать весь комментарий
 
 
или записывали в небоевые..

"Небоевые потери ВСУ с 2014 года составили более 10 тысяч человек. Как
заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, власти страны
замалчивают «страшную статистику»."
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну так все правильно, так как семьям бойцов погибшим на войне нужно было выдавать квартиры их записывали в небовые, а квартиры шли генералам Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 3529
 показать весь комментарий
 
 
Так матиос сам только недавно перестал быть "властью". Когда он это кукарекал,можно ссылочку?
 показать весь комментарий
 
забанили в гугле? пользуйтесь яндексом

Полторак о заявлении Матиоса по поводу небоевых утрат в ВСУ 112 Украина
https://www.youtube.com/watch?v=qVbDateneMs
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=ch8dC90MUvc

Разговор очевидцев о вагонах трупов «дезертиров» ВСУ
 показать весь комментарий
 
Не зупиняйся, чудовисько. Педаль в асфільт! Розіп'ятого хліпчика, снігурів та піну - в студію!
 показать весь комментарий
 
 
Нахрен полторак и "очевидцы"? Заявления матиоса где?
 показать весь комментарий
 
 
а його синок зможе оце повторити на державній мові?
 показать весь комментарий
 
 
Навіть пропогандонша Скабєєва, яка розкрутила цей кліп, визнала що син Порошенка, сказав, що вдома розмовляє українською.
 показать весь комментарий
 
 
ахахахахахаха)))) ты разницу между "сказал" и "сделал" - понимаешь?))) как говриться, пиз.еть - не мешки ворочать
 показать весь комментарий
 
выходит, что человек - который не может научить сына - пытается учить всю страну?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А закон о уклонении от службы? ведь будущий главнокоммандующий во время активных боевых действий откосил аж 4 раза
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скоро призыв, ты уже выбрал в каких войсках будешь служить ?
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, порохоботы на передке, счас зебилы "уставшие от войны" должны прийти вместе с 95 кварталом в военкоматы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кацап порохоботский, если ты не знаешь в оос проголосовало поровну за зе и за пе Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 2284
 показать весь комментарий
 
 
иди уже в военкомат, хватит батрачить, заробитчанин!
Клоун не ждет!
 показать весь комментарий
 
 
Гибнуть за олигархов, пока другие после работы будут пиво попивать в Польше, Чехии...?
 показать весь комментарий
 
 
ООС, це 50% що на нулі, які проголосували за Порошенка, і 50% тилових щурів, які трясуться, щоб не потрапити на передову.
 показать весь комментарий
 
 
для дезеотиров цие будет непоправимым ударом: долго будут безутешно рыдать о необдуманно сделанном шаге и грустить всю оставшуюся жизнь
 показать весь комментарий
 
 
Типо от совка не осталось высеров, шо типо если ты не особо любишь оккупацию(совок), то не должен и служить ему.
Мы просто адаптировали под независимую от совка страну.
И это понятно что если человек может выбирать власть(чего не было в совке), то он полноценный гражданин.
Так что закон - наверное нормальный(если украинцы принимали, т.е. вдумчиво читали, дискутировали и т.д.)
Но вот..... ну не знаю, мне хватает что попы вопят о всяких царствах, а у нас демократия, так что либо попы - злые, либо раввины.

не, дожились мы нормасик - только и нужно шо на Тутмаса надеяться. Ну, как сказал кое-кто - сотни лет "молились и ждали".....
ненавижу - всех.
 показать весь комментарий
 
или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3151903

Це як цю частину розуміти?
 показать весь комментарий
 
 
16.01.2019 17:41
Перший заступник міністра оборони Іван Руснак, коментуючи законопроект №9454, заявив, що цим документом пропонується впровадити поняття "призупинення військової служби"."Це пов'язано з тим, що на сьогодні 9 тисяч 268 осіб дезертирували зі Збройних сил України. Тому це поняття буде застосовано до осіб, які самовільно залишили військову частину, дезертирували з військової служби або добровільно здалися в полон", - зазначив перший заступник міністра.Він додав, що ці військовослужбовці будуть визнані такими, що не виконують своїх військових обов'язків, і будуть виключені з чисельності ЗСУ.
 показать весь комментарий
 
Механизмов полно и так. Дебич пытается высрать типа отправил полк куда-то, а потом его взяли в кольцо. Звонят коммандиру мол *********, не выполняете приказ, значит вы все задним числом дезертиры. Все. Потерь нет. Порося такое самое хотел продвинуть.
 показать весь комментарий
 
На думку директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака, на початку 2019 року ЗСУ знову переживають кадровий голод. "Престиж служби в армії досить низький, протягом 2018 року відбувся безпрецедентний відтік кадрів, коли тільки за перше півріччя звільнилось 11 тисяч військовослужбовців", - зазначає він. Виходом із ситуації експерт вбачає відмову від регулярних призовів та перехід до професійної контрактної армії.В міноборони натомість пропонують інший спосіб утримання кадрів у лавах армії. У вже згаданому законопроекті пропонується збільшити мінімальний термін першого контракту для випускників військових навчальних закладів з трьох до десяти років. На думку Івана Руснака, мова, у першу чергу, йде про спеціалістів високотехнологічних військових професій - наприклад, льотчиків, офіцерів протиракетної оборони чи кібербезпеки.
 показать весь комментарий
 
А тепер уявіть коли любий з офіцерів скаже контрактнику - поїхали тобі, тобі і тобі картоплю тре викопать у комбрига, чи якогось хухлопця. Це ж срочники це те армійське корупційне корито, + дешева робочо-селянська сила
 показать весь комментарий
 
вообще то это не закон о дезертирстве. кто такие названия выдумывает?
 показать весь комментарий
 
 
"предлагается признать военнослужащих...или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в состав Вооруженных Сил Украины."- по новому закону те моряки бы уже никак не смогли называть военнопленными. И не видать бы им было премий, званий, квартир...
 показать весь комментарий
 
 
так что обмена военнопленными больше не будет. кто в плен сдался - может идти далеко. мы его не знаем. Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 4828
 показать весь комментарий
 
 
нифига подобного. добровольно - и в условиях крайней необходимости, это разные вещи
 показать весь комментарий
 
 
Напуя вообще этот цирк ("законы"), если есть устав?
 показать весь комментарий
 
Командовать парадом буду я, сказала моника дезертирка занюхав дорожку кокса ,одновременно расписываясь зелекаракулями на законопроэктах
 показать весь комментарий
 
 
Монику на нары! И судить за предательство Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Скажите, сторонники имитатора игры х..м на рояле и одновременно владельца фирмы в кипрском офшоре, а вот это ваше недоразумение, за которое вы проголосовали по причине своей отсталости в умственном развитии, оно дезертир или не дезертир?
Рада ухвалила законопроєкт про дезертирство - Цензор.НЕТ 7494
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх