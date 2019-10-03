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 Общество, За рубежом
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Все про:протест (4531) Россия (73995) украинский язык (717)

 "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестующие против главаря "ДНР" Трапезникова на посту мэра столицы Калмыкии заговорили по-украински. ВИДЕО

Во время акций протеста в российском городе Элиста против назначения бывшего главаря поддерживаемой Россией вооруженной группировки "ДНР" Дмитрия Трапезникова протестующие этнические калмыки на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на украинском языке заговорил один из выступающих.

"Хочу обратиться к Трапездникову на ненавистном ему украинском языке... Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Хотят этих крыс у нас пристроить": жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста "ДНР" Трапезникова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3151874
 
   
 Топ комментарии
 
сука, калмыки могут украинский выучить за те пару дней, пока протестуют, а некоторые имбецилы его за 20 лет на уровне платежек не осилят. путенпамаги! зла не хватает.
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калмик розмовляє на український набагато краще, ніж 73% хохлов
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Вот это дааа...В Калмыкии ставят в пример Украину, а зелюки согласны прогнутся под путлера.
Зелюки во главе со своим капитулянтом,вы -позор гордой Украины.
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Так этот ***** с вами из наварозии приехал, кушай не обляпайся. Думаешь по чему их не штурмовали? Чтобы гнойник полез в РФ
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Бурятия, Саха, Калмыкия, Тува..... Там еще со времен совка была дикая сепарация и сегрегация между русскими и коренным населением..... "Мамбеты, узкоглазые, анекдоты про тупых чукчей".... это только малые эллементы дискриминации по расовому признаку, этих монголоидных народов.....

А теперь у них есть под боком УСПЕШНЫЕ КИТАЙЦЫ (такие же узкоглазые, монголоиды по расе), которые выпускают телефоны, строят современные города, запускают скоростные поезда........ и русский Иван, алкаш, тунеядец и неудачник по жизни.... с его Рогозинами, Ладами калина, русским разгельдяйством, дикой коррупцией, плохими дорогами....... Как считаете, с кем эти люди будут себя больше ассоциировать.... с русскими, или с китайцами???
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Да 3,14 здец федерации(которой никогда не было).Все что нужно было зеленскому это строить армии и не рыпаться.Но он сам принёс капитуляцию врагу.
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Все верно..... Просто удивляет, что в Киеве не нашлось умных людей, которые бы заставили этого идиота сидеть с лопаткой в собственной песочнице и не рыпаться в большую геополитику.... Выпустили клоуна в Свет, клоун наломал дров с Макроном, Трампом и Меркель.... Сейчас клоуна с очередным цырковым номером запускают к Путину..... Тут только нужно надеятся, что все обойдется для Украины по минимуму.....
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РЕСПЕКТ ТА ПОВАГА КАЛМИЦЬКОМУ НАРОДУ З УКРАЇНИ.
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блин, если это задрапезников внесёт свою лепту, чтобы на расии замутился всеобщий майдан, надо будет дать ему Героя Украины!
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Класс! На ватном кацапском сайте такой материал!
"В октябре 1951 года из Песчанлага (Караганда) в Речлаг (Воркута) перевели две враждующие группировки: «оуновцев» и «чечен». На новом месте между ними развернулась жестокая борьба за сферы влияния. Несмотря на то, что к чеченцам примкнули представители кавказских и среднеазиатских народов, в свое время обиженных «западенцами», в этой кровавой резне бандеровцы вышли победителями.

К свободе
В начале 1950-х годов жизнь в большинстве лагерей контролировалась украинскими националистами. В некоторых случаях в качестве их пособников выступали прибалтийские «лесные братья» и русские коллаборационисты. Впрочем, бандеровцам было недостаточно власти над заключенными, они желали диктовать свои условия и лагерной администрации. В некоторых лагерях бывшими членами ОУН и УПА готовились массовые беспорядки, позволявшие рассчитывать на побег. Планы будущих восстаний тщательно продумывались: создавались служба безопасности и техническая служба, отделы политического воспитания и материального обеспечения, боевые отряды и группы по исполнению террористических актов.

Подобное восстание было спланировано и в Степлаге (другое название - Кенгирский лагерь), где украинские и прибалтийские националисты составляли большинство - около 67%. Их поддержали «власовцы», а также значительная часть остального контингента.
Бывший сиделец Степлага А. Е. Фельдман отмечал, что интернациональный состав заключенных в лагере был крайне пестрым: кроме украинцев, белорусов, прибалтов здесь сидели среднеазиаты, китайцы, японцы и даже немцы. «Оуновцы», пользуясь тем, что многие не знали русского языка, обучали всех украинскому. «В общем, большинство заключенных говорило на дикой смеси разных языков и наречий, которую они принимали за русский», - пишет Фельдман.
Возможно такой вот язык межнационального общения и позволил сплотиться разномастным обитателям Степлага, лидерами которых стали Гирша Келлер - еврей, воевавший в рядах УПА, и украинский националист Михайло Сорока, проведший в лагерях ГУЛАГа более 30 лет. В системе самоуправления Кенгирского лагеря почти все ключевые позиции занимали жители Западной Украины.
Спланированные массовые беспорядки в Степлаге начались утром 18 мая 1954 года, когда около 30 заключенных попытались прорваться через хозяйственный двор в женскую зону. Этот рейд охрана отбила, застрелив несколько зэков. Но вечером маршрут бунтарей повторили уже свыше 200 сидельцев. Встречавшихся на пути солдат забрасывали камнями, били палками и арматурой. Служители порядка, как и положено по уставу, открыли стрельбу, однако вскоре применение оружия было отменено начальником УМВД Карагандинской области. Это развязало зэкам руки, и через несколько дней лагерь был полностью в руках восставших."
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Калмик краще володіє українською мовою ніж Йуля та Зеля
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