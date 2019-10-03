 "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестующие против главаря "ДНР" Трапезникова на посту мэра столицы Калмыкии заговорили по-украински. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на украинском языке заговорил один из выступающих.
"Хочу обратиться к Трапездникову на ненавистном ему украинском языке... Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову", - сказал он.
Зелюки во главе со своим капитулянтом,вы -позор гордой Украины.
А теперь у них есть под боком УСПЕШНЫЕ КИТАЙЦЫ (такие же узкоглазые, монголоиды по расе), которые выпускают телефоны, строят современные города, запускают скоростные поезда........ и русский Иван, алкаш, тунеядец и неудачник по жизни.... с его Рогозинами, Ладами калина, русским разгельдяйством, дикой коррупцией, плохими дорогами....... Как считаете, с кем эти люди будут себя больше ассоциировать.... с русскими, или с китайцами???
"В октябре 1951 года из Песчанлага (Караганда) в Речлаг (Воркута) перевели две враждующие группировки: «оуновцев» и «чечен». На новом месте между ними развернулась жестокая борьба за сферы влияния. Несмотря на то, что к чеченцам примкнули представители кавказских и среднеазиатских народов, в свое время обиженных «западенцами», в этой кровавой резне бандеровцы вышли победителями.
К свободе
В начале 1950-х годов жизнь в большинстве лагерей контролировалась украинскими националистами. В некоторых случаях в качестве их пособников выступали прибалтийские «лесные братья» и русские коллаборационисты. Впрочем, бандеровцам было недостаточно власти над заключенными, они желали диктовать свои условия и лагерной администрации. В некоторых лагерях бывшими членами ОУН и УПА готовились массовые беспорядки, позволявшие рассчитывать на побег. Планы будущих восстаний тщательно продумывались: создавались служба безопасности и техническая служба, отделы политического воспитания и материального обеспечения, боевые отряды и группы по исполнению террористических актов.
Подобное восстание было спланировано и в Степлаге (другое название - Кенгирский лагерь), где украинские и прибалтийские националисты составляли большинство - около 67%. Их поддержали «власовцы», а также значительная часть остального контингента.
Бывший сиделец Степлага А. Е. Фельдман отмечал, что интернациональный состав заключенных в лагере был крайне пестрым: кроме украинцев, белорусов, прибалтов здесь сидели среднеазиаты, китайцы, японцы и даже немцы. «Оуновцы», пользуясь тем, что многие не знали русского языка, обучали всех украинскому. «В общем, большинство заключенных говорило на дикой смеси разных языков и наречий, которую они принимали за русский», - пишет Фельдман.
Возможно такой вот язык межнационального общения и позволил сплотиться разномастным обитателям Степлага, лидерами которых стали Гирша Келлер - еврей, воевавший в рядах УПА, и украинский националист Михайло Сорока, проведший в лагерях ГУЛАГа более 30 лет. В системе самоуправления Кенгирского лагеря почти все ключевые позиции занимали жители Западной Украины.
Спланированные массовые беспорядки в Степлаге начались утром 18 мая 1954 года, когда около 30 заключенных попытались прорваться через хозяйственный двор в женскую зону. Этот рейд охрана отбила, застрелив несколько зэков. Но вечером маршрут бунтарей повторили уже свыше 200 сидельцев. Встречавшихся на пути солдат забрасывали камнями, били палками и арматурой. Служители порядка, как и положено по уставу, открыли стрельбу, однако вскоре применение оружия было отменено начальником УМВД Карагандинской области. Это развязало зэкам руки, и через несколько дней лагерь был полностью в руках восставших."