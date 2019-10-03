 "Ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали знищувати калмицьку", - протестующие против главаря "ДНР" Трапезникова на посту мэра столицы Калмыкии заговорили по-украински. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на украинском языке заговорил один из выступающих.

"Хочу обратиться к Трапездникову на ненавистном ему украинском языке... Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову", - сказал он.

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