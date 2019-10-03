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 Политика Украины, Курьезы, Общество
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Все про:Кива (106) Слуга народа (335) Тищенко Николай (2)

 "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп от "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера". ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко попытался объяснить журналистам суть "формулы Штайнмайера" на примере насоса, надувной куклы и автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, такая образность объяснения оказалась несколько неудачной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале Рады после переписки с моделью. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3151827
 
 
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Титьщенко и Кива могли бы быть красивой и популярной парой
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Они куклу наизнанку надуют, как в том анекдоте.
Купил мужик в сексшопе надувную бабу и возвращается через некоторое время недовольный.
-Что вы мне продали?!
-А что?
-Дома надул, а там мужик со здоровенным х..ём, с сигарой в зубах и с хвостом!
-Э-э, наизнанку вывернуть не пробовали?
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Найголовніше, що потрібно розуміти... ЦЕ РОЗВЕДЕННЯ! КАК КОТЯТ....
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Поздравляем Вас с возвращением в сруський мир по формуле "Путина-Штайнмайера". Мнение 73% Зедебилов никто не спросит им покажут все по телевизору.
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В случае с Колей-поваром можно давать совет:
"Лучше иди варить борщ, Коля".
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Далі гумової ляльки інтелект у Тищенко не розвинувся ...І таке чмо закони приймає..
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Предлагаю устроить конкурс среди Зебилов на лучшее объяснение сути этой самой пресловутой формулы штангенциркуля. Ничего мы конечно от них путного не узнаем, но хоть поржем "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп о "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9589 Говорят смех продлевает жизнь. Будем им назло жить дольше "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп о "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9589
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Предлагаю устроить конкурс на обьяснение почему все страны поддерживают эту формулу и только порохоботы против.
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Краще б ты дрочил как Кива!)))
Умнее бы выглядел...слуга ептель....
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Мудрый украинский народ...понавыбирал дрочунов и дебилов)))
А потом стонет что х..во живет!

Да вы ЗАСЛУЖИЛИ ЭТИХ СЛУГ ДАУНЫ!!!
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Сколько же тупорылого ватного ЗЕдерьма пролезло в Раду .Жах!!!
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Боже, які вони тупі ці слуги народу.. !
Зебили, ви що наголосували?!
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У Антиколорадоса высрали шо выборы были сфальсифицированы, а Петко сдал власть ибо на него давили сша. Чет там по скандалам с трампами-байденами "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 4468
Вот мастер-класс, как тяжелые штаны превратить - в штаны для тяжелой ходьбы(нифига се завернул(гордится)))
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Спросите у Кивы, он знает))) как с надувной куклой управляться)))
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Доброго ранку, Украина!
Этот "мощный политик", говорит ахуочевидные вещи...
Крепитесь дорогие украинцы...
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....Господи.....и кого навыбирали Законы писать......
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Про яку надувну ляльку говорив Тищенко? "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 5871
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Тупейшая ЗЕсубстанция....... гордитесь ....недалёкие моникалюбы
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Какой лохторат такие и депутаты, ничего удивительного.
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Тот случай,когда Трускавцов не хватает
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б*же, да ссущество под "кайфом"!
г*споди, кого нам Илон Маск с Марса понавез то? Или это из народа все?
эээээ

из народа Израиля и из народа украинского(какие там пропорции?)
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еще один Украину со шлюхой сравнил... "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 6186
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Тищенко в Слуге народа - это такая Ирина Фарион из Свободы.
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дебилы озабоченные. один дрочит другой про куклу надувную думает...
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Лучшим ответом - ЭТО БОЙКОТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ВСЕХ ЕГО ЗАВЕДЕНИЙ - ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ХВАТИТ, ШОБ РАЗОРИТЬ, ЭТОГО МУДАКА
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Как за "это" можно было голосовать на выборах???!!!!
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Тищенко будет надувать кукол..а Кива на них дрочить!))))
Кратко о пленарном заседании ВР на ближайших 5 лет....)))
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Угу.Все бы не чего,только вот Моника за старое взялась-решила подудеть на кожаной флейте путлера.А это уже не смешно(((
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В прислугу урода набрали каких то фриков ))
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Порошенко шо, проплатил своей ботоферме на 5 лет вперёд?😁
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Наверное отличником был в Трускавецкой аккадемии..😀
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И что можно сказать об умственных способностях избирателя, сделавшего это тупое чмо своим представителем в высшем законодательном органе страны?!
Зеизбиратель, ты счастлив?
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Это как в анекдоте про интелигента...

Ты шо интелихент!?
Нет! Я такое же быдло как и вы...
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Оно еще и паясничает.... Ой зебииилы... "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 3588
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какие же все таки разносторонне развитые зепутаты - и нямку готовят и на машине ездиют и надувные куклы штайнмарят!
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