 "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп от "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, такая образность объяснения оказалась несколько неудачной.

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