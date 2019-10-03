 "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп от "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, такая образность объяснения оказалась несколько неудачной.
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Украина никогда не соглашалась на "формулу Штайнмайера", - Елисеев
Купил мужик в сексшопе надувную бабу и возвращается через некоторое время недовольный.
-Что вы мне продали?!
-А что?
-Дома надул, а там мужик со здоровенным х..ём, с сигарой в зубах и с хвостом!
-Э-э, наизнанку вывернуть не пробовали?
"Лучше иди варить борщ, Коля".
Умнее бы выглядел...слуга ептель....
А потом стонет что х..во живет!
Да вы ЗАСЛУЖИЛИ ЭТИХ СЛУГ ДАУНЫ!!!
Зебили, ви що наголосували?!
Вот мастер-класс, как тяжелые штаны превратить - в штаны для тяжелой ходьбы(нифига се завернул(гордится)))
Этот "мощный политик", говорит
ахуочевидные вещи...
Крепитесь дорогие украинцы...
г*споди, кого нам Илон Маск с Марса понавез то? Или это из народа все?
эээээ
из народа Израиля и из народа украинского(какие там пропорции?)
Кратко о пленарном заседании ВР на ближайших 5 лет....)))
Зеизбиратель, ты счастлив?
Ты шо интелихент!?
Нет! Я такое же быдло как и вы...