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Все про:ДТП (5784) Одесская область (1845) подростки (165) Нацполиция (10173)

 16-летний подросток на родительской машине устроил ДТП на Одесчине, погиб 75-летний пенсионер, - Нацполиция. ВИДЕО

16-летний парень, который взял у родителей Mercedes, устроил ДТП возле Черноморска (Одесская обл.). В результате аварии погиб 75-летний пенсионер, его пассажирка госпитализирована.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Mercedes" - 16-летний парень, взял машину у родителей, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Москвич" и "Honda", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 75-летний водитель "Москвича" погиб на месте, а его 68-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Автомобиль "Honda" получил незначительные механические повреждения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/v3151818
 
 
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уроды малолетние, в школе они неприкосновенны - во всем учителя виноваты, на улице - попробуй замечание кобле сделать- такое услышишь в ответ. Поколение Зе, в общем...
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про уродов написал представитель поколения По, в общем....
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Малолетний ублюдок убил человека, кто за это должен ответить? Он же несовершеннолетний, возможно родителей привлекут к ответственности.
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желательно, родителей - ведь машину подросток брал явно не 1 раз, а они знали, что это нарушение Закона, но попустительствовали этому. В США таких бы родителей посадили.
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