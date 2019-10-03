 Зеленский лезет в ловушку, которая приведет к потере суверенитета, - Билецкий о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:20 - Оценка согласования Украиной так называемой "формулы Штайнмайера"
01:13 - "Мы рискуем легализовать пророссийские территориальные анклавы в собственной стране"
03:42 - Почему Петр Порошенко ослабил украинскую позицию на внешнеполитической арене
05:17 - Зеленский готов ускорить минский процесс ради лайков в Фейсбуке
06:25 - Президент лезет в ловушку, которая может привести к потере независимости
07:20 - О безопасности предохранители "формулы Штайнмайера"
08: 53 - О перспективах освобождения украинских заложников в обмен на политические договоренности
10:17 - "Даже если Путин выдаст всех заложников, он наберет новых"
12:09 - Обмен любой ценой - это еще большие потери в будущем
14:01 - О планах сопротивления "формуле Штайнмайера"
15:42 - Зеленский должен выходить из ловушки минского формата
17:56 - Призыв на акцию протеста, запланированную на 14 октября
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
И чтобы эта его проститутка воняла против Зе?
Билецкому вертиь нельзя!.. Билецкий это ручная обезьянка Авакова и Каломойского!
але то таке...
Судя по последним деяниям зебилоида то все становится понятно о каком путче на осень шла речь!
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Не нравится план - предложите лучший. Все просто.
В 2016 году он первый эту формулу презентовал.
порошенко - брехливая тварюка.