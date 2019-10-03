EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1804  38
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3096) оккупация (6856) Порошенко (17808) Донбасс (19522) Бутусов Юрий (1855) Билецкий (126) Формула Штайнмайера (34)

 Зеленский лезет в ловушку, которая приведет к потере суверенитета, - Билецкий о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий, объявивший о бессрочной акции "против капитуляции" из-за подписания Украиной "формулы Штайнмайера", рассказал чем грозят нашей стране такие шаги команды Зеленского по деэскалации российской агрессии на Донбассе.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

00:20 - Оценка согласования Украиной так называемой "формулы Штайнмайера"
01:13 - "Мы рискуем легализовать пророссийские территориальные анклавы в собственной стране"
03:42 - Почему Петр Порошенко ослабил украинскую позицию на внешнеполитической арене
05:17 - Зеленский готов ускорить минский процесс ради лайков в Фейсбуке
06:25 - Президент лезет в ловушку, которая может привести к потере независимости
07:20 - О безопасности предохранители "формулы Штайнмайера"
08: 53 - О перспективах освобождения украинских заложников в обмен на политические договоренности
10:17 - "Даже если Путин выдаст всех заложников, он наберет новых"
12:09 - Обмен любой ценой - это еще большие потери в будущем
14:01 - О планах сопротивления "формуле Штайнмайера"
15:42 - Зеленский должен выходить из ловушки минского формата
17:56 - Призыв на акцию протеста, запланированную на 14 октября

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/v3151817
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ви думаєте він не знає? Куди це приведе? Він прекрасно це розуміє і все для цього робить. А ви український народ, знаєте куди вас знову ведуть годовані кремлем зрадники, вори, корупціонери та жиди?!
 показать весь комментарий
 
 
вот только не этот лезет в капкан, а ведет туда Украину. А это разные вещи.
 показать весь комментарий
 
Так Авакова оставили, чтобы вместо трех кордонов космонавтов, как в последние дни пети у АП - там сейчас стояло десять ментов у входа?
И чтобы эта его проститутка воняла против Зе?
 показать весь комментарий
 
 
Это не членом по клавиатуре стучать ! Тут думать головой надо !!! Только мозгами родители его обделили при рождении . Как Зе не обгаживал Порошенко а ему до него ой как далеко ....
 показать весь комментарий
 
 
Ага, ще треба призначити мента міністром оборони, домовитись з ****** про "зелений коридор", запхнути по комічним цінам санітарні богдани та річні катери, здати крім Донецька, ДАПа, Луганьска і Дебальцево ще кілька міст України та багато ще чого.
 показать весь комментарий
 
 
Билецкий активизировался сейчас, что бы возглавить протестное настроение, а затем акционеры Билецкого (НацКорпуса, Анальных Пружин, Азова) Аваков и Каломойский, просто продадут народный протест Зеленскому за очередные преференции..
Билецкому вертиь нельзя!.. Билецкий это ручная обезьянка Авакова и Каломойского!
Зеленский лезет в ловушку, которая приведет к потере суверенитета, - Билецкий о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1626
 показать весь комментарий
 
 
Простіше: ФСБ =білєцкій хоче очолити протест.
 показать весь комментарий
 
Давайте дойдём уже до логического финала, когда уже на сцену выйдет Корч?
 показать весь комментарий
 
 
ну если беглый фсбшник рассказал .что у ни есть видео как трамп гулимонил в москве с проститутками и золотым дождём баловался с ними и его кремль крепко держит за фаберже . что е тогда на нашего *********** они имеют если он истерит. боится до усыкачки но здаёт Украину
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский как ребенок, что ему не дай все в рот сунет. Ну не его эта политика, кино, шутовство, клоунада вот его конек. Стучал дальше членом по пиано и все довольны были бы, нет захотелось стать великим лидером Европы в кавычках.
 показать весь комментарий
 
 
ну как человек который всю свою сознательную жизнь пресмыкался и лебезил перед другими за деньги может вести себя
 показать весь комментарий
 
 
Он не лезет в ловушку, он туда нас толкает, а сам он имея миллионы, будет благополучно жить в другой стране.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский предатель, но это не значит что нужно верить нацженам собакова, они хотят возглавить и нивелировать протест.
 показать весь комментарий
 
 
ну, там ще зарплати вчителям, перемогу над корупцією... тощо
але то таке...
 показать весь комментарий
 
об этом говорят давно, а этот только сейчас включил активацию. А работать на предупреждение, что команды не было. Липовый человек с липовым патриотизмом.
 показать весь комментарий
 
 
А он что предлагает? Каждая проплаченая шафка из НК гавкает, а на деле ничего сделать не может.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы, так Билецький уже не огенд кримля? Зеленский лезет в ловушку, которая приведет к потере суверенитета, - Билецкий о "формуле Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8171
 показать весь комментарий
 
 
Белецкий это нацжена авакова!!!
Судя по последним деяниям зебилоида то все становится понятно о каком путче на осень шла речь!
 показать весь комментарий
 
 
Правда в том,что путлер уже имеет профит от действий Моники.Уже сейчас очевиден политический кризис(решение тернопольской и львовской ради) и ************* раскол общества.И заднюю включить порноактрисуля уже не может.Нас ждёт гражданский конфликт который возможно перерастает в гражданскую войну.Усиление внешней агрессии и потеря значительных территорий.Нас ждёт не приднестровский сценарий,а сирийский.Вот так ,своими руками украинцы выкопали себе яму избрав Монику и 95 квартал.
 показать весь комментарий
 
 
Импичмент нужно проводить! Зеленский или полный аматор или полный предатель и тогда надо судить за гос измену! Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
 показать весь комментарий
 
 
ну правильно - там же не прокатило, значит у нас тоже не прокатит, можно и не стараться,
 показать весь комментарий
 
У Трампушки маленько нестыковки в политической ориентации... Америка позиционирует себя мировым полицейским, а Трамп рассказывает "это ваше дело" и дрюкайтесь сами. Это тоже позиция, но тогда сами- так сами. А вы уж тогда там помалкивайте. Ну это я очень упрощенно, но по сути. А в речах Трампа эдакая бравада, словно Америка его личное ранчо, как он решит так и будет, но в Штатах так не бывает.
 показать весь комментарий
 
а что Билецкий предлагает взамен? Ничего.
Не нравится план - предложите лучший. Все просто.
 показать весь комментарий
 
Зебилоид что тебе опять не так? Если бы у тебя был мозг то ты бы понял о чем речь! но зебилам мозг не нужен!!!
 показать весь комментарий
 
у петра алексеевича амнезия.
В 2016 году он первый эту формулу презентовал.
порошенко - брехливая тварюка.
 показать весь комментарий
 
Судя по тому что план Штайнмайера радостно поддержала Рашка и вылизывающая ей задницу Европа, то ничего хорошего он Украине не сулит, к бабке не ходи.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх