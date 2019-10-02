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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2727) Маркарова (67)

 Украина не выпадает из нормального графика переговоров с МВФ, - Маркарова. ВИДЕО

Украинская власть "не выпадает из нормального графика" переговоров с Международным валютным фондом.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью Радіо Свобода, пишет Цензор.НЕТ.

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"Это уже третья программа, над которой я лично тоже веду переговоры. Могу вам сказать, что, скорее всего, когда нам удавалось договориться с начала инициирования программы до момента получения staff level agreement - это было несколько месяцев. И каждый раз одни и те же эксперты писали, что "ай-ай-ай, миссия уехала государства не договорились", - сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что практически невозможно договориться о финансировании за двухнедельную миссии.

"То есть переговоры имеют свою динамику. Есть инициация, обмен информацией, миссия, которая формально приезжает, проводит встречи. Сейчас у нас продолжаются дискуссии, мы обсуждаем проекты документов. Надеюсь, в ближайшее время мы эти дискуссии финализируем. Однако мы точно не выпадаем из нормального графика", - заявила министр.

Маркарова добавила, что Украина планирует визит правительственной делегации на годовое собрание Международного валютного фонда в середине октября.

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"Там заодно продолжим переговоры, но еще раз - эти переговоры продолжаются сегодня, завтра. Для этого не нужно быть физически в одном месте", - отметила чиновница.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

Источник: https://censor.net.ua/v3151781
 
 
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В Международном валютном фонде (МВФ) подозревают, что Киев хочет пойти на сделку с Игорем Коломойским, бывшим владельцем банка, и если это случится, то Украине могут отказать в новой программе поддержки.
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Теперь мы будем брать кредиты чтобы восстанавливать и содержать даунбас-приднестровье?
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Да и доллар по стописят и безвиз отменили давным давно.
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Может зебилы жрут баксы, это их дело. Но я люблю картоху а она ой как выросла в цене.
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И как это относится к зеле или к этой теме Украина не выпадает из нормального графика переговоров с МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4090.
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За последние 15 лет, основная задача всех правительств Украины взять в долг у МВФ.
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Украина не выпадает из нормального графика переговоров с МВФ,

Потому что землю собирается продать? Это все, что осталось.
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А що ж таке? Голоср... Голобородько не послав МВФ, як в серіалі?
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кому цікаво куди ти 18ти відсоткова лярва випадаєш ...ти тварь банкрутуєш Україну ...гніда
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...В Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабмина говорится, что каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума. В проекте госбюджета на 2020 год Кабмину было поручено "предпринять решительные шаги", чтобы довести показатели прожиточного минимума до реального уровня.
Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук пояснила, что "премьер поставил амбициозную задачу увеличить прожиточный минимум до 4,5 тыс. грн". Упоминание о такой цели в законопроекте о бюджете на 2020 год позволяло предположить, что прожиточный минимум постараются повысить в течение именно 2020 года. Однако из слов Алексея Гончарука во время презентации Программы работы правительства, скорее, следовало, что это задача более отдаленного периода.

"Для того, чтобы обеспечить такой прожиточный минимум, экономике необходимо вырасти очень сильно. По нашим расчетам, минимум - на 33%. Чтобы каждый человек, который нуждается в такой помощи от государства, получил достаточно денег, чтобы считаться над чертой бедности. Полностью это явление преодолеть в ближайшие годы будет очень сложно, но мы точно хотим приблизиться к решению этого вопроса", - сказал, в частности, премьер...
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Голобородько берет кредит в МВФ, хорошо что у зебилов нет мозгов, бо поплохело бы.
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