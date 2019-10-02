 Украина не выпадает из нормального графика переговоров с МВФ, - Маркарова. ВИДЕО

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью Радіо Свобода, пишет Цензор.НЕТ.
"Это уже третья программа, над которой я лично тоже веду переговоры. Могу вам сказать, что, скорее всего, когда нам удавалось договориться с начала инициирования программы до момента получения staff level agreement - это было несколько месяцев. И каждый раз одни и те же эксперты писали, что "ай-ай-ай, миссия уехала государства не договорились", - сказала Маркарова.
Она подчеркнула, что практически невозможно договориться о финансировании за двухнедельную миссии.
"То есть переговоры имеют свою динамику. Есть инициация, обмен информацией, миссия, которая формально приезжает, проводит встречи. Сейчас у нас продолжаются дискуссии, мы обсуждаем проекты документов. Надеюсь, в ближайшее время мы эти дискуссии финализируем. Однако мы точно не выпадаем из нормального графика", - заявила министр.
Маркарова добавила, что Украина планирует визит правительственной делегации на годовое собрание Международного валютного фонда в середине октября.
"Там заодно продолжим переговоры, но еще раз - эти переговоры продолжаются сегодня, завтра. Для этого не нужно быть физически в одном месте", - отметила чиновница.
Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.
Потому что землю собирается продать? Это все, что осталось.
ср... Голобородько не послав МВФ, як в серіалі?
Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук пояснила, что "премьер поставил амбициозную задачу увеличить прожиточный минимум до 4,5 тыс. грн". Упоминание о такой цели в законопроекте о бюджете на 2020 год позволяло предположить, что прожиточный минимум постараются повысить в течение именно 2020 года. Однако из слов Алексея Гончарука во время презентации Программы работы правительства, скорее, следовало, что это задача более отдаленного периода.
"Для того, чтобы обеспечить такой прожиточный минимум, экономике необходимо вырасти очень сильно. По нашим расчетам, минимум - на 33%. Чтобы каждый человек, который нуждается в такой помощи от государства, получил достаточно денег, чтобы считаться над чертой бедности. Полностью это явление преодолеть в ближайшие годы будет очень сложно, но мы точно хотим приблизиться к решению этого вопроса", - сказал, в частности, премьер...