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 Политика Украины
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Все про:секс (313) Кива (104) Оппозиционная платформа - За життя (9)

 Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале Рады после переписки с моделью. ВИДЕО

В сеть попали кадры, в которых нардеп из ОПЗЖ Илья Кива мастурбирует после переписки с моделью.

Как передает Цензор.НЕТ, кадры из зала ВР размещены на you tube.

Нардеп завершил общение по мессенджнеру с абонентом "Юля конкурс красоты Одесса"

После этого он начал касаться себя руками в районе гениталий. 

Источник: https://censor.net.ua/v3151776
 
   
 Топ комментарии
 
Такой Рады у нас ещё не было.

Это прорыв !!!
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Да, такого в Раде еще не было.... Набор дебилов плюс недорзвитые с сексуальными отклонениями....
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Мастурбировал на Зеленского ?
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По моему наихудший состав Рады за всю историю, - одни сепары, ЗЕбилы ручные, трускавецкие дурачки после недельных курсов, фотографы,домохозяйки, Медведчуки Шуфричи, дрочеры, тупоголовые спортсмены...По моему народ сам не хочет никакой Украины...быдло хочет в Малороссию и шоб партия Кремля и вождь ***** за них думал...шоб с мышебратьями дружить и Сватов смотреть, ну и конечно шоб царь колбасу чутка дешевле сделал. Всё шо надо хохлам малороссам.
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«Онанизм влияет на различные органы нашего тела неодинаково. У детей, например, поражается центральная нервная система, что влечет за собою судороги, конвульсию, истерию и даже падучую болезнь. Другие начинают страдать поражением брюшных областей, вследствие чего появляется сердцебиение, одышка и припадки. У некоторых наступают поносы, катары желудка, кишок и вообще острые желудочно-кишечные заболевания. У других па¬циентов тупеет зрение, появляется светобоязнь (фотофогия), судороги век. Словом, онанизм дает яркую картину разнообразных заболеваний…»Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю - Цензор.НЕТ 5735
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Ну, это многое объясняет в его странном поведении...
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Обережно з рукописами 17 століття, не пошкодьте
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в Киеве нашли бордель. там сосали члены оппозиционного блока
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А вот сделал бы он своей помощницей модель или жену как некоторые... Не пришлось бы самому теребить или чесать)
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Грустно видеть, как Цензор превращается в бульварную помойку.... Это неуважение к нам, читателям, если Цензор думает, что подобные "новости" нам очень интересны. ПОЗОР!
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Краще один раз побачити, а ніж сто раз почути. Бачили очі, що вибирали - тепер тіштеся до нестями
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Нарід обрав по приколу - то не позор?
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Тебе так неинтересно, что тьі аж зашел коммент написать.
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Как отвлечь от Штанмайера - показать как Кива дрочить, хорошая попытка
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Тот случай когда чувак собрался на конкурс красоты, но яйца мешают ! Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю - Цензор.НЕТ 1079
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Может как и Зеля с пацанами - дрочил на нормандский формат?
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Давайте проведемо експеримент.
1.Лайкніть мій коментар, хто голосував у 1 турі за Ківу.
2.Заспамте мене, хто голосував у 1 турі за Ківу, а в 2 за Зеленського. Нардеп з Опоблоку Ківа мастурбував у залі Ради після листування з моделлю - Цензор.НЕТ 9471
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пора Надьку звать с минометом блаа)))
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Ото мабуть гаряча та юля. Хто вже собі номер зберіг?
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