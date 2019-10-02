 Полиция обнародовала видео перестрелки КОРДа с иностранцем при задержании на Киевщине. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Крищенко напомнил, что в селе Хотяновка Киевской области проводилась специальная операция по задержанию гражданина другого государства, который 10 дней назад на столичной Оболони стрелял в спецназовцев:

"Спецоперация была четко спланирована. Однако во время задержания мужчина открыл огонь и ранил двух спецназовцев. Поэтому правоохранителям ничего не осталось, как ликвидировать его. Впоследствии при осмотре места происшествия мы обнаружили три пистолета иностранного производства, один - с глушителем, и магазины к ним. Также изъяли несколько паспортов разных государств на имя разных мужчин, поэтому будем назначать экспертизу", сказал он.

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По словам начальника управления КОРД, перед началом операции спецназовцы на полицейском авто с соответствующей маркировкой предложили иностранцу сдаться. Однако тот начал беспорядочную стрельбу в сторону правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение плеча и предплечья, другой - непроникающее ранение грудной клетки. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

"Первоочередная задача любого полицейского - задержание правонарушителя, а не его обезвреживание. Но появилась угроза здоровью и жизни штурмовой группы, поэтому группы прикрытия применили оружие на поражение стрелка", - отметил командир КОРДа.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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"Кроме того, Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту умышленного убийства, чтобы проверить правомерность действий полицейских. Я же в свою очередь назначил служебное расследование, и все материалы, в том числе видео проведения операции будут переданы в ГБР", - сообщил Крищенко.