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Все про:Нацполиция (10167) правоохранительные органы (306) КОРД (133) Крищенко (287)

 Полиция обнародовала видео перестрелки КОРДа с иностранцем при задержании на Киевщине. ВИДЕО

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко во время брифинга, который состоялся при участии руководителя киевского КОРДа, сообщил подробности спецоперации в Хотяновке на Киевщине. В результате возникшей перестрелки двое спецназовцев получили огнестрельные ранения, а злоумышленник был ликвидирован.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Крищенко напомнил, что в селе Хотяновка Киевской области проводилась специальная операция по задержанию гражданина другого государства, который 10 дней назад на столичной Оболони стрелял в спецназовцев:

"Спецоперация была четко спланирована. Однако во время задержания мужчина открыл огонь и ранил двух спецназовцев. Поэтому правоохранителям ничего не осталось, как ликвидировать его. Впоследствии при осмотре места происшествия мы обнаружили три пистолета иностранного производства, один - с глушителем, и магазины к ним. Также изъяли несколько паспортов разных государств на имя разных мужчин, поэтому будем назначать экспертизу", сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Киевом иностранец при задержании устроил стрельбу по правоохранителям: ранены два бойца КОРДа, злоумышленник ликвидирован. ФОТОрепортаж

По словам начальника управления КОРД, перед началом операции спецназовцы на полицейском авто с соответствующей маркировкой предложили иностранцу сдаться. Однако тот начал беспорядочную стрельбу в сторону правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение плеча и предплечья, другой - непроникающее ранение грудной клетки. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

"Первоочередная задача любого полицейского - задержание правонарушителя, а не его обезвреживание. Но появилась угроза здоровью и жизни штурмовой группы, поэтому группы прикрытия применили оружие на поражение стрелка", - отметил командир КОРДа.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: ГБР проверяет законность применения оружия бойцами КОРДа, ликвидировавшими злоумышленника-иностранца

"Кроме того, Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту умышленного убийства, чтобы проверить правомерность действий полицейских. Я же в свою очередь назначил служебное расследование, и все материалы, в том числе видео проведения операции будут переданы в ГБР", - сообщил Крищенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3151768
 
   
 Топ комментарии
 
Нихера себе,четко спланирована? Втроем у дверей толклись. А светошумовая граната в окно,никак? Это шо, профи?
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А той з собакою навіть зброї не тримав, просто вигулював песика. Де їх так вчать?
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Та ні, з собакою там, слава яйцям, начебто все норм )))))
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- Пацаньі, я маслину поймал!
(с) бандюки зі Сталкера
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Та ні, з собакою там, слава яйцям, начебто все норм )))))
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Капец які лохи! Їх там четверо стояло - і все одно вислизнув.
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А той з собакою навіть зброї не тримав, просто вигулював песика. Де їх так вчать?
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самое интересное что у них там был бронированный штурмовой щит, первые должны были стоять с ним. Короче ещё учится и учится
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а головою цеглину перебивають, тільки в голові пусто )
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А теперь ментам надо молица что б этот иностранец не оказался "хрюським". Иначе получат по полной, ещё и в тюрягу упрячет прокремлёвкая ******* власть.
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"Иностранный гражданин" - звучит очень загадочно.
К какому государству принадлежал этот гражданин? Шо, это тоже военная тайна? Шо за мусорской мутняк?
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Скорее всего к тому государству с которым потепление, перемирие и формула ******* - Штанкапитулянта.
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Собачку жалко, она офигела, наверное, как никогда в жизни.
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Нихера себе,четко спланирована? Втроем у дверей толклись. А светошумовая граната в окно,никак? Это шо, профи?
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по задержанию гражданина другого государства

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Що це за назва держави? Щось нове на мапі з]явилося...
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В общем, только чёрная служебная собака Тисса вела себя себя правильно и профессионально, а вот двуногие спецназовцы явно облажались:

целой толпой без щитов собрались в зоне прямого поражения на расстоянии 4-х метров от стрелка, медленно и неловко копошась с кувалдой и ломами, как в замедленной киносъёмке,

один урка воевал с пистолетами против целого спецназа, вооруженного до зубов, в броне и в спецкасках, и в итоге этот урка все автомобили спецназа превратил пулями в сплошное решето, поразил выстрелами двух спецназовцев, нелепо валяющихся на земле на спине и не предпринимающих никаких мер самозащиты(накрыться щитом, перевернуться и т.п.)
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Західні силовики мабуть вже животи понадривали від сміху. Просто позорище.
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у нас в страйкбольной команде в два раза профессиональней штурмуют помещение
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Все равно как-то бестолково. Он мог и в голову попасть.
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А звичайних поліцейських " супер-пупер професіоналів" швидше за все б перестріляв.Сумне видовище.
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Что это за съёмка такая? Чудак не снимал видео а прятался за машиной. Толку мало, в-основном только звук информативным оказался...
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Окно открыто, а они двери ломают... Где ваши гранаты с газом ? Для разгона демонстраций бережёте ? Полиция обнародовала видео перестрелки КОРДа с иностранцем при задержании на Киевщине - Цензор.НЕТ 8817 Собака и то умнее оказалась ! Полиция обнародовала видео перестрелки КОРДа с иностранцем при задержании на Киевщине - Цензор.НЕТ 9393
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Короче из всех только собака отлично сработала
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в общем, нормально (если учесть что обычно нихрена нет, все держится на честном слове, а заканчивается парой убитых и свалившим бандюком\адептом Х#йла)
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