 Полиция обнародовала видео перестрелки КОРДа с иностранцем при задержании на Киевщине. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Крищенко напомнил, что в селе Хотяновка Киевской области проводилась специальная операция по задержанию гражданина другого государства, который 10 дней назад на столичной Оболони стрелял в спецназовцев:
"Спецоперация была четко спланирована. Однако во время задержания мужчина открыл огонь и ранил двух спецназовцев. Поэтому правоохранителям ничего не осталось, как ликвидировать его. Впоследствии при осмотре места происшествия мы обнаружили три пистолета иностранного производства, один - с глушителем, и магазины к ним. Также изъяли несколько паспортов разных государств на имя разных мужчин, поэтому будем назначать экспертизу", сказал он.
По словам начальника управления КОРД, перед началом операции спецназовцы на полицейском авто с соответствующей маркировкой предложили иностранцу сдаться. Однако тот начал беспорядочную стрельбу в сторону правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение плеча и предплечья, другой - непроникающее ранение грудной клетки. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
"Первоочередная задача любого полицейского - задержание правонарушителя, а не его обезвреживание. Но появилась угроза здоровью и жизни штурмовой группы, поэтому группы прикрытия применили оружие на поражение стрелка", - отметил командир КОРДа.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
"Кроме того, Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту умышленного убийства, чтобы проверить правомерность действий полицейских. Я же в свою очередь назначил служебное расследование, и все материалы, в том числе видео проведения операции будут переданы в ГБР", - сообщил Крищенко.
(с) бандюки зі Сталкера
К какому государству принадлежал этот гражданин? Шо, это тоже военная тайна? Шо за мусорской мутняк?
==========================================
Що це за назва держави? Щось нове на мапі з]явилося...
целой толпой без щитов собрались в зоне прямого поражения на расстоянии 4-х метров от стрелка, медленно и неловко копошась с кувалдой и ломами, как в замедленной киносъёмке,
один урка воевал с пистолетами против целого спецназа, вооруженного до зубов, в броне и в спецкасках, и в итоге этот урка все автомобили спецназа превратил пулями в сплошное решето, поразил выстрелами двух спецназовцев, нелепо валяющихся на земле на спине и не предпринимающих никаких мер самозащиты(накрыться щитом, перевернуться и т.п.)