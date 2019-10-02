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Материалы по теме:
Все про:правоохранительные органы (306) СБУ (13882) Донбасс (19509) вербовка (130) наемники РФ (936)

 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР". ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями "министерства государственной безопасности ДНР", которые действуют под контролем спецслужб Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что выпускник донецкого вуза регулярно посещал по личным вопросам временно оккупированные территории Донбасса. Во время одного из визитов в ОРДЛО на него "вышел" сотрудник "МГБ ДНР", в прошлом офицер украинских правоохранительных органов, предавший присягу на верность Украине. В ходе "беседы" работник псевдоспецслужбы под давлением заставил иностранца подписать документ об оказании содействия "МГБ". Мужчина был вынужден пообещать собирать конфеденциальную информацию о других иностранцах, которые находятся или посещают оккупированные территории Донбасса.

Читайте: ФСБ завербовала украинского солдата для теракта в воинской части на Житомирщине, - СБУ

После приезда на подконтрольную украинской власти территорию иностранец обратился к следователям СБУ и предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

Учитывая наличие в действиях представителя псевдоспецслужбы признаков государственной измены, СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Спецслужбы РФ через профили женщин в соцсетях пытаются вербовать украинских военных, - СБУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3151744
 
 
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Вот и маладца! А то только подразделение " К" в новостях. Покажите стране ублюдка!
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да ,квартал чешет по ушам )))
только, раньше они это делали с артистической сцены а сейчас на государственном уровне гастролируют)
сами засылают и сами ловят)и галочка о проделанной работе в зачёт)
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вы читали последний абзац? Учитывая наличие в действиях представителя псевдоспецслужбы признаков государственной измены, СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакамИсточник: https://censor.net.ua/v3151744
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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По заголовку стало понятно что вербовщик вышел на Макрона.
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