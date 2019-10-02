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 Политика Украины, Общество
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 ОБСЕ никогда не дает однозначных оценок и определить демократичность выборов будет трудно, - Елисеев о местных выборах в ОРДЛО. ВИДЕО

Определить уровень демократичности местных выборов на оккупированных территориях Донбасса будет очень сложно даже если они будут проходить под присмотром наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил украинский дипломат Константин Елисеев в интервью Ирине Ромалийской на телеканале Настоящее время.

"Естественно, это будет оценивать ОБСЕ, и мы надеемся, что они действительно будут посылать наблюдателей. Но еще раз скажу, что мы знаем, что ОБСЕ никогда не дает однозначную оценку выборам, и очень трудно будет им оценить, демократические они или недемократические. Тем более зная, что на сегодня в ОБСЕ также есть такая страна, как Россия. Поэтому будут определенные сложности", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3151739
 
 
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Краще вже нехай Державна дума Мокшандії визначає демократичність виборів. Буде менше лицемірства.
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Хроника одного презЕдента ...
02.10.2019 г.
Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга." Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина.

У вернувшегося в ОПУ Зеленского форменная истерика. Со всеми клиническими проявлениями. Прибежал Богдан. Охрана отправила обычную машину за врачами в "Феофанию". Яростный рык начальника охраны в коридоре "Ты что дебил, хочешь чтобы она сюда с мигалкой приехала? Пошлите микроавтобус !"

В общем получилось так - все хотели обмануть друг друга, в результате все недовольны. Россия выдвинула новые требования, ОРДЛо заявило, что никакого контроля за границей Украина не получит, Украина заявило что закон про особый статус будет рассматривать после Нормандской "встречи". Полный провал. Копия американской ситуации.

Государственный секретарь Майк Помпео пытался задержать предоставление документов и свидетельских показаний в ходе расследования импичмента, которые могут привести к обвинениям против Дональда Трампа. Но попытка провалилась и демократы смогли назначить закрытые показания в четверг для бывшего специального посланника в Украине Курта Волкера и на следующей неделе для бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

По тексту "Формулы Штайенмаера"
"После принятия решения ОБСЕ о соответствии выборов демократическим нормам стороны обязаны..."
Императивная обязательность выполнения решения международного органа, не обусловленная выполнением норм украинского законодательства есть прямое нарушение суверенитета и государственной независимости Украины. Чтобы там не подписывал кто, в случае несоответствия украинскому законодательству - это государственная измена и заговор с целью свержения конституционного строя.
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...В министерстве юстиции Украины разрабатывается законопроект под рабочим названием
" Про внесення до Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексу України змін та доповнень поняття і принципів застосування процедури амністії" За этим скромным названием кроется законодательное закрепление возможности внесудебного использования амнистии для категорий и групп граждан Украины по отдельному законодательному решению. Отсюда явно следует, что амнистия боевиков тоже планируется.

Встреча представителя группы бизнесменов интересующихся вопросом купли-продажи украинских земель сельскохозяйственного назначения Оскаром Дойчем, руководителем еврейского сообщества Австрии и Зеленским состоится ориентировочно 5-6 октября.

Появившиеся сообщения о возможном разводе войск в районе н.п. Золотое вызвало крайне негативную реакцию жителей населенного пункта находящихся под контролем украинских войск. Они всерьез опасаются превращение этого места в "серую, неконтролируемую зону" и мести незаконных вооруженных формирований.
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ты же в курсе, что "tze" - скорее всего кацапская помойка для продавливания в дальнейшем своих идей?
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это зебилам так на г+г сказали.. "скорее всего" ОБСЄ ніколи не дає однозначних оцінок і визначити демократичність виборів буде важко, - Єлісєєв про місцеві вибори в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6545
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Порошенко - АРМІЯ, МОВА, ВІРА. Зеленський - КАПІТУЛЯЦІЯ, ЗРАДА, ГАНЬБА!!!!!
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Не переживайте, Путинские друзяки из ОБСЕ выдадут все нужные справки
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Как этот "филиал ГРУ" может дать информацию, отличную от желания Пукина?... ОБСЕ никогда не дает однозначных оценок и определить демократичность выборов будет трудно, - Елисеев о местных выборах в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8723
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Да ОБСЕ, это насквозь продажная, кремлядьская контора, о какой объективности можно вести речь..!?!?
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Рейчел Меддов канал MSNBC: "Закінчення війни Росії з Україною на умовах Росії, за якими вона отримує Крим і вплив на окупованому нею сході України, це російська перемога у війні. Це те, чого Росія хотіла: перемогти так, щоб були скасовані американські й міжнародні санкції..."
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Да тут даже не в выборах дело,они могут и не состояться. Дело в том что с РФ снимут санкции потому что Украина станет страной не выполняющей Минские соглашения.
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