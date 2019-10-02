 ОБСЕ никогда не дает однозначных оценок и определить демократичность выборов будет трудно, - Елисеев о местных выборах в ОРДЛО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил украинский дипломат Константин Елисеев в интервью Ирине Ромалийской на телеканале Настоящее время.
"Естественно, это будет оценивать ОБСЕ, и мы надеемся, что они действительно будут посылать наблюдателей. Но еще раз скажу, что мы знаем, что ОБСЕ никогда не дает однозначную оценку выборам, и очень трудно будет им оценить, демократические они или недемократические. Тем более зная, что на сегодня в ОБСЕ также есть такая страна, как Россия. Поэтому будут определенные сложности", - сказал он.
02.10.2019 г.
Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга." Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина.
У вернувшегося в ОПУ Зеленского форменная истерика. Со всеми клиническими проявлениями. Прибежал Богдан. Охрана отправила обычную машину за врачами в "Феофанию". Яростный рык начальника охраны в коридоре "Ты что дебил, хочешь чтобы она сюда с мигалкой приехала? Пошлите микроавтобус !"
В общем получилось так - все хотели обмануть друг друга, в результате все недовольны. Россия выдвинула новые требования, ОРДЛо заявило, что никакого контроля за границей Украина не получит, Украина заявило что закон про особый статус будет рассматривать после Нормандской "встречи". Полный провал. Копия американской ситуации.
Государственный секретарь Майк Помпео пытался задержать предоставление документов и свидетельских показаний в ходе расследования импичмента, которые могут привести к обвинениям против Дональда Трампа. Но попытка провалилась и демократы смогли назначить закрытые показания в четверг для бывшего специального посланника в Украине Курта Волкера и на следующей неделе для бывшего посла США в Украине Мари Йованович.
По тексту "Формулы Штайенмаера"
"После принятия решения ОБСЕ о соответствии выборов демократическим нормам стороны обязаны..."
Императивная обязательность выполнения решения международного органа, не обусловленная выполнением норм украинского законодательства есть прямое нарушение суверенитета и государственной независимости Украины. Чтобы там не подписывал кто, в случае несоответствия украинскому законодательству - это государственная измена и заговор с целью свержения конституционного строя.
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" Про внесення до Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексу України змін та доповнень поняття і принципів застосування процедури амністії" За этим скромным названием кроется законодательное закрепление возможности внесудебного использования амнистии для категорий и групп граждан Украины по отдельному законодательному решению. Отсюда явно следует, что амнистия боевиков тоже планируется.
Встреча представителя группы бизнесменов интересующихся вопросом купли-продажи украинских земель сельскохозяйственного назначения Оскаром Дойчем, руководителем еврейского сообщества Австрии и Зеленским состоится ориентировочно 5-6 октября.
Появившиеся сообщения о возможном разводе войск в районе н.п. Золотое вызвало крайне негативную реакцию жителей населенного пункта находящихся под контролем украинских войск. Они всерьез опасаются превращение этого места в "серую, неконтролируемую зону" и мести незаконных вооруженных формирований.