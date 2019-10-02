 Украинцы Америки создали анимационный ролик об истории Крыма на английском языке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Когорта" и "Разом" полгода назад запустили проект ZnaU по созданию серии анимационных видео по истории Украины для иностранцев в доступном и быстром формате. Все видео созданы силами волнтеров.



1 октября вышел новый ролик о Крыме.

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