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 Общество, За рубежом
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 Украинцы Америки создали анимационный ролик об истории Крыма на английском языке. ВИДЕО

Украинские организации в Канаде и США "Когорта" и "Разом" создали видео на английском языке об истории Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Когорта" и "Разом" полгода назад запустили проект ZnaU по созданию серии анимационных видео по истории Украины для иностранцев в доступном и быстром формате. Все видео созданы силами волнтеров.

1 октября вышел новый ролик о Крыме.

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Источник: https://censor.net.ua/v3151720
 
   
 Топ комментарии
 
в нынешних условиях, с нашей Моникой, про Крым будем вспоминать только в кино.
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Канадские украинцы создали анимационный ролик об истории Крыма на английском языке. ВИДЕО
всё ,что сказано в ролике, можно сформулировать лаконично - раша это параша, путин это )(уйло
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в нынешних условиях, с нашей Моникой, про Крым будем вспоминать только в кино.
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осенью 2013 на охоту. у меня дом 400 м от моря. типа патрЫот 5 лет не переоформлял на документы от рашки))) теперь переоформлю, с вафлисткой во главе сРаны беспонтово что то ждать хорошее. .
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Я с детства ЮБК..потом сына.............. Вот теперь Греция, Турция, Хорватия.....грустно.
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да, есть там какая то аура. море не люблю, но туда тянет.
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это уже как почти летняя дача было...............все свои
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Круто! Наши айтишники нааааамногоооо круче землячеств. Но это же так просто и для Понтов по ТВ свой ролик записать. Переживают видать, обеспокоены очень сильно...Степень укажите!
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Канадские украинцы создали анимационный ролик об истории Крыма на английском языке. ВИДЕО
всё ,что сказано в ролике, можно сформулировать лаконично - раша это параша, путин это )(уйло
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"В 1917-м крымские татары создали в Крыму первую исламскую демократическую республику в мире"

А в украинских учебниках такое есть?
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Этого ни в одном учебнике нет, это параллельная реальность.
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А где же освобождение Крыма Болбочаном, а потом оставление его по приказу Петлюры?
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В ролике подчеркнуто показывают что Крым стал украинским только в 1954-м году, по решению зовиет говермент.
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по решению хруща, а не зовьет говермент
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Первый референдум на территории
Крыма (первый в истории СССР референдум) состоялся 20 января 1991 г. Решение о его проведении было принято 12 ноября 1990 г. на внеочередной сессии крымского областного Совета народных депутатов. На голосование был вынесен вопрос: «Вы за воссоздание
Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора.» Право голоса имели 1,777,841 млн крымчан. В референдуме приняли участие 1,441 млн человек (81,3%), включая жителей Севастополя. Положительно ответили 1,343,855 млн человек (93,26%).
Но12 февраля 1991 г. Верховный Совет УССР ввел в Крым украинский спецназ и свою милицию, и принял закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики» в составе Украинской ССР, что противоречило формулировке общекрымского референдума.
Через четыре месяца соответствующие изменения незаконно были внесены в Конституцию УССР 1978 г., и Крымская область была преобразована в Крымскую АССР.
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Покажіть цей ролік Зеленій шмарклі... Може воно "прозрєє"
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ниразу еще не был в Крыму ,говорят там красиво и тепло зимой .очень тепло по сравнению с Норильском ..так как россия занимает много территории вблизи Северного полюса и под землей зона вечной мерзлоты ...то Крым они отжали так как там дача карлика и не дай бох ПС там насрет в хрустальную вазу
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