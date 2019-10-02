EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  231  3
Материалы по теме:
Все про:история (1635) Крым (21924) оккупация (6855)

 Канадские украинцы создали анимационный ролик об истории Крыма на английском языке. ВИДЕО

Украинские организации в Канаде "Когорта" и ZnaU создали видео на английском языке об истории Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Когорта" и ZnaU полгода назад запустили проект по созданию серии анимационных видео по истории Украины для иностранцев в доступном и быстром формате. Все видео созданы силами волнтеров.

1 октября вышел новый ролик о Крыме.

Читайте также: "Превратилась в помойную яму": оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3151720
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в нынешних условиях, с нашей Моникой, про Крым будем вспоминать только в кино.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх