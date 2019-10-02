Как сообщает Цензор.НЕТ, "Когорта" и ZnaU полгода назад запустили проект по созданию серии анимационных видео по истории Украины для иностранцев в доступном и быстром формате. Все видео созданы силами волнтеров.
1 октября вышел новый ролик о Крыме.
Канадские украинцы создали анимационный ролик об истории Крыма на английском языке. ВИДЕО
Украинские организации в Канаде "Когорта" и ZnaU создали видео на английском языке об истории Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "Когорта" и ZnaU полгода назад запустили проект по созданию серии анимационных видео по истории Украины для иностранцев в доступном и быстром формате. Все видео созданы силами волнтеров.