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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2467) Медведчук (983) Нацсовет_ТРВ (449) свобода слова (1000) флешмоб (118)

 Телеканалы Медведчука закрыли рты своим журналистам. ВИДЕО

Журналисты украинских телеканалов 112, ZIK и NEWSONE, которые подконтрольны куму Путина Виктору Медведчуку вышли в прямой эфир с закрытыми ртами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким флешмобом сотрудники этих телеканалов протестуют "против притеснения свободы слова в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ лишил лицензий пять региональных компаний, которые вещали под логотипом "112 Украина"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Язык вражды на NewsOne: закроют ли телеканал Медведчука? ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3151696
 
 
 Топ комментарии
 
клоуны, с заклеенными жопами пусть в эфир выйдут. Есть журналисты а есть журнашлюхи
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Дайте свободу російській дезінформації !
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боженька хай у них скоч до рота на завжди прилипне
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ты ба - они шо под игил косят - да печалька
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Страдаем от отсутствия свободы слова, но зарплата...
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клоуны, с заклеенными жопами пусть в эфир выйдут. Есть журналисты а есть журнашлюхи
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ТАК ТРИМАТИ!!! І гнилі пельки не відкривати!!!! Ще б дупи заліпили, бо не можна розібрати, чи дупою зверху, чи дупою знизу вєщают!
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Они путают свободу слова, когда каждый журналист может говорить, то что думает, имеет право высказать свою мысль с журналистами, которые говорят, то что думает их хозяин.
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Ай-яй-яй. Ц-ц-ц. Пічалисько.
А як щодо звільнитись нахій з тих сміттєзвалищ?
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Дайте свободу російській дезінформації !
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боженька хай у них скоч до рота на завжди прилипне
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Наче з них хтось правду говорить, а не медведчуківську брехню.
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Не надо "свободу слова" путать с применением информационного оружия, причем в условия войны, когда твоя страна защищается от агрессора, на которого работает твой босс
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Прикольно... а можно им еще этот скотч степлером прих...ярить к ихним *****...вым **...льникам?
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А если еще связать руки за спиной и прищепку на нос, будет убедительней.
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щеб зебілам їхні ротяки заклеїти і руки зв"язати.
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а мочити Порошенка було так легко, приємно та вигідно!
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Надо всей фракции "За життя" последовать примеру.
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Идиоты...Они то говорят что могут, приглашённые пытаются ..Что хотят...но очень боязко и самоцензурой....Больше могут не позвонить и не пригласить. По политологам, экспердам и прочим это сразу видно. Главное быть востребованными и типа "авторитетными".............Бред полный. Особенно владелец , бывший начальник таможни Козак! Откуда бабло на полностью ДОТАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ???? Это как Макеенко -Фунт в Тонисе Прямом - Кривом у порошенко!
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Шакал и должен быть в наморднике. А лучше еще и в клетке. А лучше еще и в земле Телеканали Медведчука закрили роти своїм журналістам - Цензор.НЕТ 5190
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Да , давно пора уже закрыть рот и нос мертдверчучке , да жаль некому.
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В кінці відео є доказ, шо Зібров не старіє.
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Большая потеря... прям кушать не могу...вычищать всё связанное с мертветчуком к херам... шобы ни его, ни его оксаны резиновой здесь духу не было...
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Якось бачив я таке кіно на одному сайті,там теж рота зав'язували
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не нравится, пускай едут в страну кума Медведчука работать, и узнают, что такое отсуствие свободы слова на самом деле
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Дай то Бог,что бы рты врагов Украины закрылись на всегда,а те,кому закрыли,больше не открывали свои "черные" рты - никогда
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В явственно воздухе витает аромат горящих автопокрышек и пороховой гари, и эти журнашлюхи задумались о том, где они будут харчеваться.

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Пафос святого чорта ,кацапські лицеміри !
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Зато на пэдрыных каналах полная свобода слова...пэтиного.Шо скажет,то и пи..ят
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пусть теперь эти журнашлюхи гамбургеры через нос жрут..
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Слабая акция. Им бы природные отверстия монтажной пеной бы задуть)
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Медвечук должен присоединиться к ним навсегда!
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Можно им ещё и монтажную пену залить как той эпилептической пенсионерке, не?
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