 Телеканалы Медведчука закрыли рты своим журналистам. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким флешмобом сотрудники этих телеканалов протестуют "против притеснения свободы слова в Украине".

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