 Телеканалы Медведчука закрыли рты своим журналистам. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким флешмобом сотрудники этих телеканалов протестуют "против притеснения свободы слова в Украине".
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+15
клоуны, с заклеенными жопами пусть в эфир выйдут. Есть журналисты а есть журнашлюхи
+15
Дайте свободу російській дезінформації !
+10
боженька хай у них скоч до рота на завжди прилипне
А як щодо звільнитись нахій з тих сміттєзвалищ?