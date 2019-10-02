 "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакой формулы Штайнмайера не существует в природе. Это российская выдумка. Никогда до вчерашнего дня ни один представитель Украины, ни письменно, ни в иной форме никогда не одобрял ее. Я Вам это говорю как непосредственный участник саммитов Нормандского формата, где неоднократно Путин пытался протащить эту версию и украинская сторона всегда давала решительный отпор, и наши немецкие, французские и американские партнеры всегда поддерживали украинскую сторону", - сказал пятый президент Украины.

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При этом он подчеркнул ту оценку, которую дал формуле министр иностранных дел РФ.

"Оценка формулы Штайнмайера уже высказана, после одобрения Украиной, министром иностранных дел Российской Федерации. На вопрос - а что же будет на оккупированных территориях, Лавров сказал - будет так как в Приднестровье. К сожалению, сейчас единственное, что мы получили - это удар по мировой солидарности в поддержку Украины, который случился после разглашения соответствующего разговора. Атака и по нашим немецким, и по нашим французским партнерам, атака на двухпартийное единство и поддержку, над которой мы работали пять лет", - сказал он.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".