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 Политика Украины
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 "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко. ВИДЕО

Лидер фракции в Верховной Раде "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал "формулу Штайнмайера" российской выдумкой.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакой формулы Штайнмайера не существует в природе. Это российская выдумка. Никогда до вчерашнего дня ни один представитель Украины, ни письменно, ни в иной форме никогда не одобрял ее. Я Вам это говорю как непосредственный участник саммитов Нормандского формата, где неоднократно Путин пытался протащить эту версию и украинская сторона всегда давала решительный отпор, и наши немецкие, французские и американские партнеры всегда поддерживали украинскую сторону", - сказал пятый президент Украины.

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При этом он подчеркнул ту оценку, которую дал формуле министр иностранных дел РФ.

"Оценка формулы Штайнмайера уже высказана, после одобрения Украиной, министром иностранных дел Российской Федерации. На вопрос - а что же будет на оккупированных территориях, Лавров сказал - будет так как в Приднестровье. К сожалению, сейчас единственное, что мы получили - это удар по мировой солидарности в поддержку Украины, который случился после разглашения соответствующего разговора. Атака и по нашим немецким, и по нашим французским партнерам, атака на двухпартийное единство и поддержку, над которой мы работали пять лет", - сказал он.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/v3151683
 
   
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Я ничего не пропустил?
Говорят Майдан уже закончился... "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5787
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******** Петя собирается имплементировать формулу Штанмаера и разводить войска в 2016 году. КАКАЯ ЖЕ ЦИНИЧНАЯ МРАЗОТА. https://www.youtube.com/watch?v=O7YgMUscMJ8

с 5.35
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Вот настоящий президент Украины. Сказал как отрезал. А не сопли жевал вчера на брифинге и не адекавтно отвечал заучиеными фразами на инглише, которые вообще не в тему были "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7942
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"Отрезал"?
А ведь, должен был отрубить. "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3460
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Порох, що ж ти наробив? Кому передав країну? Ти ж зхнав, що так буде, чому не знищив зрадників? Ми ж втратимо країну ...
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Для ЕС формула существует, для Пеци - нет. Как его слепого держали столько лет в Президентах?
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а почему про нее тогда говорят наши партнеры в Евросоюзе?
недавно тут тоже новость была
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Пэтя ,а ведь это ты падло подписало минск и теперь мы им отхаркиваем ,твоё пэтя места на НАРАХ !!! "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9498
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зебилушка. просыпайся. Говорят не про минск а про формулу путина.
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У тебя было пять лет,чтобы уйти с достоинствомю Убрать олигархов,проросийских агентов и лишить всяких формул,которые невыгодны. Ты передал то,что осталось после тебя.Без изменений.А с ухудшениями.
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Абсолютно согласен .Идиоты со своим шайтамаером ,формулы ,мать их, математики. Всё просто в этой теме ничего абсолютно ничего хорошего нет . Вся выгода в этой =формуле= только для хэйла, значит это и есть =формула= членоликого. Вывод простой лишить рук подписавшимся ,можно голову давшему указание.
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Формула Штайнмайера, это как красная ртуть в 90-х
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цапы нас недооценили в 2014 году - так же будет и сейчас
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Порох настоящий президент. Президент которого оценит история. А дети и внуки 73 % будут недоумевать, кто 30-50 лет назад мог выбрать это историческое позорище под названием Зеленский
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