 "Формула Штайнмайера" - российская выдумка. Ее не существует в природе, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
"Никакой формулы Штайнмайера не существует в природе. Это российская выдумка. Никогда до вчерашнего дня ни один представитель Украины, ни письменно, ни в иной форме никогда не одобрял ее. Я Вам это говорю как непосредственный участник саммитов Нормандского формата, где неоднократно Путин пытался протащить эту версию и украинская сторона всегда давала решительный отпор, и наши немецкие, французские и американские партнеры всегда поддерживали украинскую сторону", - сказал пятый президент Украины.
При этом он подчеркнул ту оценку, которую дал формуле министр иностранных дел РФ.
"Оценка формулы Штайнмайера уже высказана, после одобрения Украиной, министром иностранных дел Российской Федерации. На вопрос - а что же будет на оккупированных территориях, Лавров сказал - будет так как в Приднестровье. К сожалению, сейчас единственное, что мы получили - это удар по мировой солидарности в поддержку Украины, который случился после разглашения соответствующего разговора. Атака и по нашим немецким, и по нашим французским партнерам, атака на двухпартийное единство и поддержку, над которой мы работали пять лет", - сказал он.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
Говорят Майдан уже закончился...
с 5.35
А ведь, должен был отрубить.
недавно тут тоже новость была