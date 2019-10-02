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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1214) рост (105) Гончарук_Алексей (139)

 "Экономический рост в 40% - это не самоцель, а следствие. Если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, будет рост", - Гончарук. ВИДЕО

Главные способы достижения экономического роста в 40% за 5 лет – максимальные возможности развития бизнеса и поиска легальной работы.

Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 2 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Экономический рост в 40% - это не самоцель, а последствие. Мы уверены, что если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, то будет рост. Также нужно уменьшить время для поиска легальной работы украинцами. Иногда это занимает месяцы. Это очень долго, и характеризует рынок. Наша цель – чтобы либо украинец мог быстро начать собственное дело, либо мог быстро найти работу", - сказал он.

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Гончарук выделил три сферы, в которые государство должно направлять инвестиции в первую очередь: "Если говорить абстрактно макрокатегориями, то государство должно инвестировать в 3 вещи: энергоресурсы, инфраструктуру и в человеческий капитал (образование и здравоохранение). Все остальное тоже важно. Отдельно стоит финансирование Вооруженных сил, так как очевидно, что мы находимся в ситуации агрессии с Российской Федерацией. Но чтобы государство могло себя защищать, нам нужен экономический рост".

Источник: https://censor.net.ua/v3151667
 
 
 Топ комментарии
 
пиар гончарука - он такой... "дать возможности для развития бизнеса" - и ввести десяток новых налогов для малого и среднего бизнеса
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Все валится в тартарары а это оптимист или идиот
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23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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...Я очень умный, есть во мне Божья искра!
Ооооо... это буква, нооооль это циифраа...
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пиар гончарука - он такой... "дать возможности для развития бизнеса" - и ввести десяток новых налогов для малого и среднего бизнеса
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у нас кто то налоги платит?🤣🤣🤣вот это новость
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у вас, может, и не платят, а в Украине - многие
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Я плачу. И много лет уже нет никаких проблем ни с регистрацией, ни в работе, ни в закрытии, ни в налоговой, ни в др службах. Овердрафт на 1500 тыс под 17%. Конечно для серьезной длинной работы высокий, желательно 10.
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17%🤣🤣🤣у нас 30-40% и никто не кричит зрада
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Что за бред! ГДЕ??? И не сравнивай потребительские кредиты и кредиты для бизнеса. В Украине лохам тоже пихают по 35%
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ты че флажок не вилишь что такие вопросы задаеш?
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Такой флажок изображу себе нажатием одной клавиши-EPB.
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представь если бы у вас ищ зарплаты по 40% заьирали🤣🤣🤣зраду на луне бы слышно было
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ты и платишь.. в каждой покупке, в каждом товаре "Экономический рост в 40% - это не самоцель, а следствие. Если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, будет рост", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8077
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почему не здать как у нас каждый человек в конце года отчитывается по налогам иначе штрафы серьёзные
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Много раз счастливым ЗЕбилам объяснял, что "порядок" на таможне, они оплатят из собственного кармана. Не понимают....
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Сказочный дол...б
Выборы уже закончились, а он пластинку не сменил.
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Правительство?! Это просто сборище непонятных персонажей для сбора негатива на годик или меньше. Точно так же и Рада, для принятия ублюдочных законов. Потом вот только адекватному новому созыву (через год) отменять придётся...Ответить
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Ох уж эти сказочники! Где этот Гончарук будет через год?! Уже были...Яйценюк, Гнойсман.......тоже рисовали программы для "развития " Украины до 2025 года.....Или пдишах умрёт , или ишак сдохнет....Знаем, учёные уже.....
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В 2020м запланировано 2,8%, а сколько они лет хотят быть у власти?
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40% никак не получается, видать не доживут
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2,8%х5=14%, никак не получается. 40/2,8=14 лет. 14-5=9 лет - небольшая погрешность.
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40% рост ??? они чё вообще кукушкой поехавшие ? китайцы уже в очередь учиться экономике выстраиваются
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это чуть меньше 8% в год. ничего необычного для тех стран, которые реально провели реформы в экономике.
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самая быстрорастущая экономика в мире на сейчас это Нигерия 5.4% на втором месте Вьетнам 5.3%. . ну а так да можно как кацапы заявит о базе на луне в 2021г или полёте на марс в 2022. **** ну ведь не ожидал . что Украина в рашу будет скатываться со скоростью метеорита
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???
1 Руанда 8,72
2 Гвинея 8,73
3 Бангладеш 7,9

World Bank GDP growth (annual %)
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мне особенно понравилось что все вузы сделают негосударственными. Вот это подход! И вправду. зачем преподавателям платить зарплату? Пусть им студенты платят, тем более чему учить то уже? Заводов нет, инженеры не нужны. Юристы экономисты логисты? Да кому они надо, хотят студенты на это учится - пусть платят. Все равно поедут в польшу на стройку потом. Четкий подход, какая экономия бюджетных средств!
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Вы поцы ЗЕленые с евро бляхеров налоги получить не можете!
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Так они расчитывают на законопослушных «лохов»
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40%? Не вірю. От якби 39-39,5%, то це більш реально було би.
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Шо это за дешёвые ресурсы? Газ и электричество? Ок согласна, прокладки надо убирать

Но без налоговой реформы далеко все равно не уедешь
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экономический рост в 40% - это не самоцель, а наглый звиздеж
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Гривня котится у прірву, нас чекає гіперінфляція, навіть якщо проскочимо громадянську війну та скинемо ЗеКо режим.
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да да при пете в 3 раза обвалилась всех устроило🤣🤣🤣
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Петя взяв країну без грошей, без армії, у вогні війни, з боргами і неминучим дефолтом. Через 5 років він провів чесні вибори і передав владу.

ЗеКо отримав сильну армію, максимальну підтримку з боку США, Європи, МВФ, міцну гривню і значні золтовалютнгі резерви.

І все це він успішно (свідомо чи по-дурості) знищує. Україна не витримає його навіть рік. Ми вже в ізоляції, від нас відвернулись усі, навіть власна армія і та деморалізована. Ми на порозі економічного краху та громадянської війни!
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про сильну армию поржал🤣🤣а вот европа дала 15 млрд евро и никто не знает где они
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Та не было никаких 15-ти млрд. То было целевое выделение, которое наши не освоили, то есть деньги в Европе и остались, чем Европа в том году и возмущалась. "Освоить" не дали, а сейчас басни рассказывают!!! "Экономический рост в 40% - это не самоцель, а следствие. Если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, будет рост", - Гончарук - Цензор.НЕТ 522
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да куда нам осваивать у нас рай некуда и деньги тратить как в норвегии🤣🤣🤣🤣
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Вас не було там, тому можете «ржати». В 2014 році не було нічого, від слова взагалі. Ні людей, ні техніки, навіть пального в резерві і того не було.

Акумулятори купували за свій кошт, оптику, бронежилети обмундирування контрабандою люди везли з Польші. Збирали кожен гривень, волонтерили як могли, щоб протриматись.

Але Вам видніше, Ви, як і 73%, «устали от войны», можете і далі ржати.
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я так понял из поста что люди армию поднимали а петя то причом?🤣🤣
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його то нема но гавно разгребать за ним долго ещё надо
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Феерические фантазеры ( на грани диагнозов из учебника психиатрии). Ню ню
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Для этого надо как минимум выслать беню в Арктику и приставить к нему белого голодного медведя. Для надежности. Потом можно думать о дешевых ресурсах. А пока он(да и другие тоже) здесь, это все пустая болтовня.
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фопы уже радуются возможностьям экономического роста под охвисом с плакатами
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Все валится в тартарары а это оптимист или идиот
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23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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а ведь буквально совсем недавно(в июле 2019) - моника шмаркля хвастался в Канаде успехами Пороха и ростом экономики Украины
"Экономический рост в 40% - это не самоцель, а следствие. Если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, будет рост", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4590
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С прискорбием доношу до Вашего сведения, что скорее второй вариант. Так как оптимист ставит хоть и завышенную планку, но не пренебрегает разумными границами допуска.
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главное кассовые аппарты поставить каждому сапожнику, плюс ещё пару акцизов и штрафов придумать и будет рост 100500%!
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15% річних у облігаціях це "дешеві" ресурси ? ...воно моно...лядь банкрутує країну і розказує про "дешеві ресурси"
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Так любому народу дати дешеві ресурси і він рване, ну крім мавп зі сходу.
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За учебу , лечение и будущую пенсию платим сами...Зачем нам государство как таково? Налоги на содержание чинуш? На помощь олигархам?
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За рахунок чого тупа зелень збирається підіймати економіку.
1. Легалізація казино.
2.Розпродаж землі. Так. Не продажа, а РОЗРОДАЖ.
3. Дешевий газ від російки за рахунок нашого суверенітету.
От за що проголосували дурні зебіли.
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ну и начали с с наездов на самых больших инвесторов иностранных,введению кассовых аппаратов для малого бизнеса ( увеличение суммы растаможки на границе ,а официально меньше таможня приносит в казну налогов) - если еще дальше,а там много новых новелл по налогам - то и 2% будет хорошо))))))
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А "дешёвые" ресурсы из РФ, точно дешёвые ?
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Точно. Всього-на-всього відмовитися від свободи й повністю відмовитися від цивілізації. Тобто - стати підаРосіянином. І ресурси на 30 срібняків стануть дешевшими.
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Очереди в обмениках сегодня очередное подтверждение покращення!!!
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Лёха, катись-ка ты к ..уям на своём самокате.
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"ну-ка все вместе уши развесьте,лучше по-хорошему хлопайте в ладоши!"---какой *** рост? у меня уже все вменяемые знакомые свалили кто куда.Сидят на жопе те шо в домах трёхэтажных-понастроили за лимоны баксов, теперь не могут продать(воют),или те шо в хрущёвках--ждут зелёных пряников(только денех нет,а так всё *******))))
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Если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, будет рост", - Гончарук

Правильно. Вот украинцу коломойскому дали дешёвую электроэнергию. У него будет рост.
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Цензор, предлагаю открыть рубрику "Вести из дурдома" и подобные новости публиковать именно там.
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Чтобы экономика страны нормально развивалась надо сломать хребет коррупции. Порошенко это и не подумал сделать, наоборот по сути стал Гарантом коррупции. Сделает ли это Зеленский большой вопрос. Пока что видно как он раздает должности одиозным личностям, а вот Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе ничего не предложил. А ведь они могут внести существенный вклад в борьбе с коррупцией. Но надо ли это Зеленскому?!
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виявляється, що по-зєлєбєнівськи "дати можливість розвитку бізнесу українцям"- це означає ГНОБИТИ середній і малий бізнес своїми драконівськими законами, оминаючи олігархат...Як вже задовбали ці побрехеньки від зєкаманди!!! Це яким тупим бидлом треба вважати людей, щоб так відверто брехати, вішаючи лапшу тоннами на вуха громадян...Так і хочется принести їм справки від психіатра та нарколога, що ми нормальні люди і не потрібно з нас робити неадекватів!
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Судя по новым законодательным инициативам в налоговой политике , бизнес просто в шоке от тех «возможностях» развития которые вы вводите !
Ну а три направления предлагаемого развития ну просто под конкретных людей )))
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предоставьте два ресурса по доступной цене и я покажу вам настоящее зростання:
краски и бумагу с водяньіми знаками, клише вьірежу сам.
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Хотим 40% роста ?
1) Ввести уголовную ответственность за невыполненные обещания чиновниками и депутатами.
2) Материальную и уголовную ответственность мешающим бизнесу.
3) Безопасность граждан и уверенность в завтрашнем дне.
4) головная ответственность законодателей за ухудшение бизнес климата.
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Наконец что за 6 последних лет, об экономике стали думать. А то всё пращавай орал Дякула.
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