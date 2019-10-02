 "Экономический рост в 40% - это не самоцель, а следствие. Если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, будет рост", - Гончарук. ВИДЕО

Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 2 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Экономический рост в 40% - это не самоцель, а последствие. Мы уверены, что если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, то будет рост. Также нужно уменьшить время для поиска легальной работы украинцами. Иногда это занимает месяцы. Это очень долго, и характеризует рынок. Наша цель – чтобы либо украинец мог быстро начать собственное дело, либо мог быстро найти работу", - сказал он.
Гончарук выделил три сферы, в которые государство должно направлять инвестиции в первую очередь: "Если говорить абстрактно макрокатегориями, то государство должно инвестировать в 3 вещи: энергоресурсы, инфраструктуру и в человеческий капитал (образование и здравоохранение). Все остальное тоже важно. Отдельно стоит финансирование Вооруженных сил, так как очевидно, что мы находимся в ситуации агрессии с Российской Федерацией. Но чтобы государство могло себя защищать, нам нужен экономический рост".
Ооооо... это буква, нооооль это циифраа...
3 - это цифра
Выборы уже закончились, а он пластинку не сменил.
1 Руанда 8,72
2 Гвинея 8,73
3 Бангладеш 7,9
World Bank GDP growth (annual %)
Но без налоговой реформы далеко все равно не уедешь
ЗеКо отримав сильну армію, максимальну підтримку з боку США, Європи, МВФ, міцну гривню і значні золтовалютнгі резерви.
І все це він успішно (свідомо чи по-дурості) знищує. Україна не витримає його навіть рік. Ми вже в ізоляції, від нас відвернулись усі, навіть власна армія і та деморалізована. Ми на порозі економічного краху та громадянської війни!
Акумулятори купували за свій кошт, оптику, бронежилети обмундирування контрабандою люди везли з Польші. Збирали кожен гривень, волонтерили як могли, щоб протриматись.
Але Вам видніше, Ви, як і 73%, «устали от войны», можете і далі ржати.
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
1. Легалізація казино.
2.Розпродаж землі. Так. Не продажа, а РОЗРОДАЖ.
3. Дешевий газ від російки за рахунок нашого суверенітету.
От за що проголосували дурні зебіли.
Правильно. Вот украинцу коломойскому дали дешёвую электроэнергию. У него будет рост.
Ну а три направления предлагаемого развития ну просто под конкретных людей )))
краски и бумагу с водяньіми знаками, клише вьірежу сам.
1) Ввести уголовную ответственность за невыполненные обещания чиновниками и депутатами.
2) Материальную и уголовную ответственность мешающим бизнесу.
3) Безопасность граждан и уверенность в завтрашнем дне.
4) головная ответственность законодателей за ухудшение бизнес климата.