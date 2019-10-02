 "Экономический рост в 40% - это не самоцель, а следствие. Если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, будет рост", - Гончарук. ВИДЕО

Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 2 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Экономический рост в 40% - это не самоцель, а последствие. Мы уверены, что если дать украинцам возможность развития бизнеса и дешевые ресурсы, то будет рост. Также нужно уменьшить время для поиска легальной работы украинцами. Иногда это занимает месяцы. Это очень долго, и характеризует рынок. Наша цель – чтобы либо украинец мог быстро начать собственное дело, либо мог быстро найти работу", - сказал он.

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Гончарук выделил три сферы, в которые государство должно направлять инвестиции в первую очередь: "Если говорить абстрактно макрокатегориями, то государство должно инвестировать в 3 вещи: энергоресурсы, инфраструктуру и в человеческий капитал (образование и здравоохранение). Все остальное тоже важно. Отдельно стоит финансирование Вооруженных сил, так как очевидно, что мы находимся в ситуации агрессии с Российской Федерацией. Но чтобы государство могло себя защищать, нам нужен экономический рост".