 Имущество должников будет продаваться через ProZorro, - Гончарук. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 2 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, принято решение о продаже данного имущество через программу Prozorro.

"Ранее аукционы проводились под кого-то. Только я лично знаю 10 случаев, когда не было доверия к конкурсам. Мы приняли решение использовать систему, к которой есть доверие… Мы в правительстве прекращаем сотрудничество с лицами, по поводу которых есть подозрения в махинациях при продаже имущества", - отметил Гончарук.

Премьер добавил, что нарушителями должны заниматься правоохранительные органы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обязал правительство продавать предприятия-банкроты только через ProZorro.

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