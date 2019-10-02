 Имущество должников будет продаваться через ProZorro, - Гончарук. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 2 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
По словам главы правительства, принято решение о продаже данного имущество через программу Prozorro.
"Ранее аукционы проводились под кого-то. Только я лично знаю 10 случаев, когда не было доверия к конкурсам. Мы приняли решение использовать систему, к которой есть доверие… Мы в правительстве прекращаем сотрудничество с лицами, по поводу которых есть подозрения в махинациях при продаже имущества", - отметил Гончарук.
Премьер добавил, что нарушителями должны заниматься правоохранительные органы.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обязал правительство продавать предприятия-банкроты только через ProZorro.
За дешеві кіловати ПРОДАЛИ ГЕРОЇВ...
Я знаю одного такого , с удовольствием напишу донос и готов в суде дать все показания
Бене надо выплатить
Дамбасу надо выплатить
За МН 17 надо выплатить
За... надо выплатить
.... надо выплатить...
Пришла беда (зеленая), открывай ворота