EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1270  15
Все про:банкротство (280) Кабмин (11239) Prozorro (99) Гончарук_Алексей (139)

 Имущество должников будет продаваться через ProZorro, - Гончарук. ВИДЕО

Имущество должников, которое ранее было продано не прозрачно, что обнаружилось в рамках процедуры восстановления платежеспособности и банкротства, в дальнейшем будет продаваться через систему Prozorro.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 2 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, принято решение о продаже данного имущество через программу Prozorro.

"Ранее аукционы проводились под кого-то. Только я лично знаю 10 случаев, когда не было доверия к конкурсам. Мы приняли решение использовать систему, к которой есть доверие… Мы в правительстве прекращаем сотрудничество с лицами, по поводу которых есть подозрения в махинациях при продаже имущества", - отметил Гончарук.

Премьер добавил, что нарушителями должны заниматься правоохранительные органы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обязал правительство продавать предприятия-банкроты только через ProZorro.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока не найдем выход из сложившейся ситуации, штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/v3151664
 
 
 Топ комментарии
 
ахахахаха, так вот из-за кого людей нормальных целый дом отключают Имущество должников будет продаваться через ProZorro, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6943
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
помнится мы продавали излишки а тут не прошло и 5 лет как уже не хватает🤣🤣дякуемо дякуемо
 показать весь комментарий
 
 
ахахахаха, так вот из-за кого людей нормальных целый дом отключают
 показать весь комментарий
 
 
Закортіло українцям халявної долі
За дешеві кіловати ПРОДАЛИ ГЕРОЇВ...
 показать весь комментарий
 
 
Какая такая торговля на крови? Не то у пороха, а у нас просто прагматичные деловые отношения.
 показать весь комментарий
 
 
" Имущество должников, которое ранее было продано не прозрачно, что обнаружилось в рамках процедуры восстановления платежеспособности и банкротства, в дальнейшем будет продаваться через систему Prozorro "

Я знаю одного такого , с удовольствием напишу донос и готов в суде дать все показания Имущество должников будет продаваться через ProZorro, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3700
 показать весь комментарий
 
Страну тоже через ProZorro продадите или по "схемам"?
 показать весь комментарий
 
 
Все на продажу!
Бене надо выплатить
Дамбасу надо выплатить
За МН 17 надо выплатить
За... надо выплатить
.... надо выплатить...

Пришла беда (зеленая), открывай ворота
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос кто это все будет прозоро покупать, тут 80% должников
 показать весь комментарий
 
поздно уже.... все продано, у нас при прошлой власти последний заводик прикупили винницкие друзья Гройсмана за десятую часть стоимости
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх