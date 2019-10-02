 "Это капец. Что он там делает?" - нардепа Киву застали за непонятными манипуляциями возле рабочих мест депутатов СН в парламенте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись действий Кивы опубликовал журналист Ян Доброносов на своей странице в соцсети.
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У страны где такое тупое ничтожество как кива может быть народным депутатом, нет будущего
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утренняя закладочка свежего кокса для первых рядов ЗЕленух
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Переписькой занимался)
девушкам на заметку....