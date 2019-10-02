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 Политика Украины, Курьезы, Общество
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Все про:курьез (3979) парламент (878) Кива (104)

 "Это капец. Что он там делает?" - нардепа Киву застали за непонятными манипуляциями возле рабочих мест депутатов СН в парламенте. ВИДЕО

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива был замечен в сессионном зале парламента во время непонятных манипуляций возле рабочих мест коллег от "Слуги народа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись действий Кивы опубликовал журналист Ян Доброносов на своей странице в соцсети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы терпели многое, мы терпели долго. Но Кива....", - часть одесской "Оппозиционной платформы - За життя" вышла из партии

Источник: https://censor.net.ua/v3151645
 
   
 Топ комментарии
 
У страны где такое тупое ничтожество как кива может быть народным депутатом, нет будущего
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утренняя закладочка свежего кокса для первых рядов ЗЕленух "Это капец. Что он там делает?" - нардепа Киву застали за непонятными манипуляциями возле рабочих мест депутатов СН в парламенте - Цензор.НЕТ 3537
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афуеть, какой ты проницательный и сообразительный, ольгинец...
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Сначала Кива точно долго дыбил, (таблетку виагры вовремя не принял) а когда поймали уже играл кием в ручной бильярд, и оставалось ему загнать в лузу СН всего два шарика......
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Под столом кто-то сидит. Какая-то Моника.
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шикарный мужчина, прям двумя руками?

девушкам на заметку....
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Пише повідомлення. Бо журналісти все знімають, а за стійкою не видно.
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) опзжоповский вуайер. скрытую камеру устанавливает. будет депутатские трусы через растёгнутые гульфики рассматривать.
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Он пишет кому то на смартфоне. Стал так специально, что бы его переписку не сфотографировали журналисты, закрылся трибуной.
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