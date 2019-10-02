 Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 2 октября, под зданием Верховной Рады проходит митинг активистов "Правого сектора". Они протестуюьт против поспешного введения рынка земли, а также против принятия "формулы Штайнмайера".
"Урегулирование рынка земли - это комплексная задача, в которой нужно решить немало проблем, установить предохранители относительно хищнического использования земли, определить роль территориальных громад, установить ответственность, алгоритмы возвращения земли при ненадлежащем или нецелевом использовании, определить порядок допуска иностранцев и так далее. Мы считаем, что правительственный план запуска дикого и совершенно не регулируемого рынка земли - это некомпетентность и государственное преступление. Результатом реализации плана станет укрепление олигархической системы в стране, потеря украинцами собственной земли, уничтожение сел, бедность и слабое и коррумпированное местное самоуправление", - заявили в "Правом секторе".
"Мы видим капитуляционное настроение нашей нынешней власти. Свое намерение капитулировать перед Россией нынешняя власть внедряет несколькими способами. Во-первых. это путь международных договорняков с Россией, разнообразные "формулы Штайнмайера" и т.д. Мы пришли под Верховную Раду для того, чтобы предупредить эту власть, дать ей сигнал, что мы готовы решительно действоват", - отметили в "Правом секторе".
"Мы выступаем и против продажи земли, и против сдачи земли", - резюмировали в "Правом секторе"
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Вы когда-нибудь ехали в автобусе по горной дороге? По дороге, на которой пару раз в год автобусы вместе с пассажирами срываются в пропасть? Во время такой поездки вы полезете с замечаниями к водителю? Будете хватать его за руки и подсказывать, как правильно рулить?
Вот поэтому я не критикую Президента.
Те же самые кремлевские методички в рашке точно так же "не критикуют царя-батюшку".. Та и в КНДР - так же.
В НОРМАЛЬНОМ, ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире - критика власти, это ОБЯЗАННОСТЬ граждан страны.
Почему я не критикую Сталина.
Почему я не критикую Путина.
Почему я не критикую Зеленского.
Во все времена у безвольного и тупого люмпената одинаковые отмазки.
Чем твоя позиция отличается от диктатуры? Не мешать сдавать Украину? Облупитесь.
те точно так же "не критикуют царя-батюшку".. Та и в КНДР - точно так же.
В НОРМАЛЬНОМ, ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире - критика власти, это ОБЯЗАННОСТЬ граждан страны.
Не важко здогадатись хто їх найняв.
Что удивительного? Зеблюди могут и умеют еще что-то?
У украинцев вам, недочеловекам, расчитывать абсолютно не на что.
Але у коментах вати - неначе у травні, коли ото літає тополиний пух.
У них уже и биндеравцы не украинцы. А вот рассово неполноценное кацапье - это явно "тоже люди".