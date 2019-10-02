 Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 2 октября, под зданием Верховной Рады проходит митинг активистов "Правого сектора". Они протестуюьт против поспешного введения рынка земли, а также против принятия "формулы Штайнмайера".

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"Урегулирование рынка земли - это комплексная задача, в которой нужно решить немало проблем, установить предохранители относительно хищнического использования земли, определить роль территориальных громад, установить ответственность, алгоритмы возвращения земли при ненадлежащем или нецелевом использовании, определить порядок допуска иностранцев и так далее. Мы считаем, что правительственный план запуска дикого и совершенно не регулируемого рынка земли - это некомпетентность и государственное преступление. Результатом реализации плана станет укрепление олигархической системы в стране, потеря украинцами собственной земли, уничтожение сел, бедность и слабое и коррумпированное местное самоуправление", - заявили в "Правом секторе".

"Мы видим капитуляционное настроение нашей нынешней власти. Свое намерение капитулировать перед Россией нынешняя власть внедряет несколькими способами. Во-первых. это путь международных договорняков с Россией, разнообразные "формулы Штайнмайера" и т.д. Мы пришли под Верховную Раду для того, чтобы предупредить эту власть, дать ей сигнал, что мы готовы решительно действоват", - отметили в "Правом секторе".

"Мы выступаем и против продажи земли, и против сдачи земли", - резюмировали в "Правом секторе"

































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ