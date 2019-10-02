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 Политика Украины
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 Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты "Правого сектора" пикетируют Верховную Раду в знак протеста против принятия "формулы Штайнмайера", а также против введения рынка земли.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 2 октября, под зданием Верховной Рады проходит митинг активистов "Правого сектора". Они протестуюьт против поспешного введения рынка земли, а также против принятия "формулы Штайнмайера".

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"Урегулирование рынка земли - это комплексная задача, в которой нужно решить немало проблем, установить предохранители относительно хищнического использования земли, определить роль территориальных громад, установить ответственность, алгоритмы возвращения земли при ненадлежащем или нецелевом использовании, определить порядок допуска иностранцев и так далее. Мы считаем, что правительственный план запуска дикого и совершенно не регулируемого рынка земли - это некомпетентность и государственное преступление. Результатом реализации плана станет укрепление олигархической системы в стране, потеря украинцами собственной земли, уничтожение сел, бедность и слабое и коррумпированное местное самоуправление", - заявили в "Правом секторе".

"Мы видим капитуляционное настроение нашей нынешней власти. Свое намерение капитулировать перед Россией нынешняя власть внедряет несколькими способами. Во-первых. это путь международных договорняков с Россией, разнообразные "формулы Штайнмайера" и т.д. Мы пришли под Верховную Раду для того, чтобы предупредить эту власть, дать ей сигнал, что мы готовы решительно действоват", - отметили в "Правом секторе".

"Мы выступаем и против продажи земли, и против сдачи земли", - резюмировали в "Правом секторе"

Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 01
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 02
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 03
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 04
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 05
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 06
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 07
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 08
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 09
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 10
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 11
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 12
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 13
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 14
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 15
Активисты Правого сектора митингуют под Радой против формулы Штайнмайера и открытия рынка земли 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3151629
 
   
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ПОЧЕМУ я НЕ КРИТИКУЮ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
Вы когда-нибудь ехали в автобусе по горной дороге? По дороге, на которой пару раз в год автобусы вместе с пассажирами срываются в пропасть? Во время такой поездки вы полезете с замечаниями к водителю? Будете хватать его за руки и подсказывать, как правильно рулить?
Вот поэтому я не критикую Президента.
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Таке саме я читав тут про Петра Поросєнко))
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Страдай молча, порохоботище.
Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли - Цензор.НЕТ 3907
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Ботало завали, грязь. Пока вашу ссученую масть на пику не начали ставить.
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зебил, это у тебя типичный образ "мышления" скрепного расейского идиота .
Те же самые кремлевские методички Активісти "Правого сектора" мітингують під Радою проти "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі - Цензор.НЕТ 6656 в рашке точно так же "не критикуют царя-батюшку".. Та и в КНДР - так же.

В НОРМАЛЬНОМ, ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире - критика власти, это ОБЯЗАННОСТЬ граждан страны.
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якого х@я він повернув на ту кляту дорогу???? йди разом із шмарклею в дупу, ******* кацапе!!! Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли - Цензор.НЕТ 2560
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И напрасно. Иногда, если автобус без тормозов несётся в пропасть, угрожая жизни всех его пассажиров, то стоит и "покритиковать".
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Мог бы просто написать: "потому что я - зебил"
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Почему я не критикую Гитлера.
Почему я не критикую Сталина.
Почему я не критикую Путина.
Почему я не критикую Зеленского.

Во все времена у безвольного и тупого люмпената одинаковые отмазки.
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Ну тогда и не вопи потом из пропасти куда тебя уронят ,чтобы тебя вынули и спасли.
Чем твоя позиция отличается от диктатуры? Не мешать сдавать Украину? Облупитесь.
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Если он направляет автобус в пропасть, то задача любого пассажира выбросить такого водителя нахъ из-за руля
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это у тебя типичный образ "мышления" скрепного расейского идиота Активісти "Правого сектора" мітингують під Радою проти "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі - Цензор.НЕТ 7924
те точно так же "не критикуют царя-батюшку".. Та и в КНДР - точно так же.

В НОРМАЛЬНОМ, ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире - критика власти, это ОБЯЗАННОСТЬ граждан страны.
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Теперь украинцы ходят на протесты только строем.
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Потому что не платили, а пламенный патриотизм требует материального вознаграждения.
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Молодые лбы. Интересно, за что они кормятся? В такое время все работают вообще то.
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А це і є їхня робота.
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а кто работатодатель? Парашенко я слыхал жадный до безумия, он им платить не будет, кто же этот благодетель?
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Усе разам, це про кацапське стійло "братських народів"?
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Та все ті ж самі кукловоди, яким не вигідно щоб припинялась ця безглузда кровава бійня.
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Соевый Боров платит им натурой! Своей задницей !
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Щось у Зелі тільки зради виходять,за що не візметься,всюди піпець для України.
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В двохпроцентних ублюдків знову з'явився заробіток.............. Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли - Цензор.НЕТ 5941
Не важко здогадатись хто їх найняв.
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Судя по фото с контингентом у "правого сектора" совсем плохо. Скоро пенсионеров будут набирать и школьников из младших классов.
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время всё расставило по своим местам. в том числе и отношение народа к упоротым согражданам Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли - Цензор.НЕТ 7291
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Хороший росіянин - мертвий росіянин! Смерть кацабським окупантам і їх посібникам!
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А говоили что в армии у нас недобор. Вон сколько бойцов жалет на передовую.
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Скільки сепарського лайна кинулось на захист бубочки моніки та її " формули пуйла"
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Миньетчики защищают популярную нынче в Мире миньетчицу Монику Зеленски доступными миньетчиками способами - метанием говна и преванием спермой.

Что удивительного? Зеблюди могут и умеют еще что-то?
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***** путинское, вали на *** из страны пока тебя на параше не спустили, чмо.
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Сльі, чепуховец, за твой кучерявьій базар тьі б на лагере уже красной юхой своей ответила, дура ******.
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ой, шо это у нас за домбасня выползла?
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Та то якась бавовна ко-ко-копротивляється.
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Кстати, буквально ниже вон с хлопком и матом ватная клава Андрей Андрей 51ea3436 отписалась (или обписалась).
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зебилы вы потешны Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли - Цензор.НЕТ 8814 скоро вас будут мобилизовать на востанофление бимбасса Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли - Цензор.НЕТ 8814
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Главное, чтоб все было по закону. Мирный протест-без проблем. Будут провокации и беспредел-получите жесткий ответ. Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли - Цензор.НЕТ 8129
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из Германии приедешь жёстко отвечать? Активісти "Правого сектора" мітингують під Радою проти "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі - Цензор.НЕТ 3387
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Встреча представителя группы бизнесменов интересующихся вопросом купли-продажи украинских земель сельскохозяйственного назначения Оскаром Дойчем, руководителем еврейского сообщества Австрии и Зеленским состоится ориентировочно 5-6 октября.(с)
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Жиденько очень, украинцы хотят мира а не нового Майдана.
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ну а кто хочет еще раз ввп в 3 раза уменьшить. Шутки шутками, там уже голодомором запахнет
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это? Это бездельники, кормящиеся с руки олигархов, заробляющих на войне.
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Вот эти проплаченные ублюдки украинцы? смешно.
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девочка, ты кажется, заблудилась, иди отсюда
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У вас, лядей кацапских, сегодня благотворительный съезд на украинских ресурсах?

У украинцев вам, недочеловекам, расчитывать абсолютно не на что.
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Вже начебто жовтень місяць...
Але у коментах вати - неначе у травні, коли ото літає тополиний пух.
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А кто спонсирует этих ********* из правого сектора? Медведчук или Параша?
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Це вже трохи не нацжони і не Нацкорпус. Це - ядро Майдану. Якщо у зеленої влади почнеться істерика і вона спробує завадити протестам, буде біда. І для влади у першу чергу. А протести будуть лише наростати. Непрофесіоналізм, невміння і небажання виконувати свої обіцянки штовхатимуть на вулицю і колишніх прихильників зеленої влади. Тому у зеленого цунамі є два варіанти - продовжувати в тому ж дусі (катастрофа), або взятися за розум і, забивши на інтереси олігархіа, яким так кортить мир з пуциним задля можливості торгувати в повернутися до інтересів простих громадян, малого і середнього бізнесу, пенсіонерів.
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Навіщо щось видумувати своє? Зробити таку модель ринку землі, як у розвинених європейських країнах, а не, як у Аргентині і Бразилії, країнах, де аграрний сектор поділили декілька латифундистів, вивозять сировину за кордон, на цьому збагачуються, а населення - голодає.
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а ащёя против зимы и вообще давайте не работать нам всё равно хорошо 🤣🤣
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А сколько платят шоб с флажком постоять ?
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"тыща в день! запиши!" (с) Главсвин
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У меня тут сосед хочет трошки подзаработать , каже шо готов помахать флажком за долю малую Активісти "Правого сектора" мітингують під Радою проти "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі - Цензор.НЕТ 9562
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Почему все эти люди не на фронте ? Если они так хотят воевать.
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Ватные ляди и зебилы дошли до ручки.

У них уже и биндеравцы не украинцы. Активісти "Правого сектора" мітингують під Радою проти "формули Штайнмаєра" і відкриття ринку землі - Цензор.НЕТ 4145 А вот рассово неполноценное кацапье - это явно "тоже люди".
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Это хорошо но можна при этом не пиарится не указывать правый сектор,свобода,нацкорпус а прийти все под жовто блакитними прапорами
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А лучше ночью, тихо, без флагов и по конкретным адресам.
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