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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бабий Яр (85) евреи (251) Зеленский (3096) Братущак (36)

 Зеленский Incognito. Приватно-официальный скандал. ВИДЕО

29 сентября в Украине вспоминали жертв трагедии Бабьего Яра. Как правило, в этот день первые лица государства приезжают на территорию мемориального комплекса для того, чтобы официально почтить память погибших. Ранее президенты всегда официально приезжали к мемориалу, чтобы возложить цветы. А вот вокруг Владимира Зеленского разгорелся немалый скандал.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, что во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Блайх возмутился, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.

"Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо. Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверно, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", - заявил Блайх.

Председатель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал эти высказывания некорректными: "Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место".

В свою очередь, Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, выразила протест против заявления Блайха о Зеленском, подчеркнув, что тот "не является представителем интересов еврейского народа Украины".

Вечером, 29 сентября, появились фото, как президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье мемориальный комплекс "Бабий Яр" в частном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/v3151613
 
 
 Топ комментарии
 
помоему похайпиться на зашкварах зебила это нормас Зеленский Incognito. Приватно-официальный скандал - Цензор.НЕТ 5695
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Цензор занимает проукраинскую позицыю, а не позицию малороссов-зебилов!!!
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Ну и посмешище же этот гидрант.
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Цензор - вы же сами сепаратизм разжигаете!!!
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помоему похайпиться на зашкварах зебила это нормас
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Євреї кажуть, що він не їхній. Українці теж кажуть, що не їхній. Кацапів спитати, чи що?
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Соевые 8% борются за власть против Украины и Украинцев.
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сепаратизм разжигаете!


а кто от кого отделяется ?

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Просто зеленский хасид и он празнова роха са шан или как оно там называется Зеленский Incognito. Приватно-официальный скандал - Цензор.НЕТ 9600
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Ты спроси у свово хозяина- мальдивского барыги. Он знает как оно там называется!)))
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вам мало того, что анархия в стране, так вы еще и масла подливаете??!
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Цензор занимает проукраинскую позицыю, а не позицию малороссов-зебилов!!!
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Не проукраинскую, а позицию 63% жителей Львовской области, голосовавших за Порошенко во 2м туре.
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они не за Порошенко голосовали, а за Украину. Что на данный момент уже доказано.
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Соевая позицЫя Цензора не является проукраинской!
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Какая нах "анархия"?!!
Ведь у руля стоит "самый гениальный политик мира"!!!
Это же "при Порошенко" было "все плохо", а сейчас мы "впереди планеты всей, +500% ВВП" и тд и тп.
Ведь так, зе-бильчик?
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вам мало того, что анархия в стране......


не только анархия, а ещё и арахамия
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анархия?!
Это при 73% - ом презеЗе и монобольшинстве в Раде, принимающем законы в "турборежиме"?
Да ты гонишь!
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Навіть упороті ольгінці вже не використовують такі посили. Це тільки нагодовані зеленим лайном зебіли ялозять цю платівку. Тьху - й розтерти!
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Якби я був президентом, то також би не пішов.
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Ну ты же не президент, а всего лишь глава офиса Зеленский Incognito. Приватно-официальный скандал - Цензор.НЕТ 6863
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Про букву Т страшно і запитувати. Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал - Цензор.НЕТ 7479
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Еврей возмутился на еврея. Мы тут причем ? Это их дела. Может нам еще обрезания их наблюдать ?
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Наверное при том, что это трагедия времён второй мировой войны. Адекватный человек никогда не скажет "причем тут мы, зачем это нам"
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Что статьи,что комментарии розжигающие,надеюсь СБУ заинтерисуется
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Ага, уже выехали. Если гоняться за всеми кто пишет недовольные комментарии, СБУ развалится
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Я про Цензор в целом,есть уголовная статья кодекса
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Что плохого в Цензоре? Самый нормальный ресурс в Украине. Пусть гоняют всякие Страну.юа и прочие Корреспонденты
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Это - мнение жителей Волыни со всеми вытекающими истррическими предпосылками.
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заинтерИсуется

Будет рисовать дела за посты и лайки как фсб на россии?
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Есть статья за розжигание,причем тут фейковые дела аленей
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ФСБ и рисует дела именно по такой статье за лайки и репосты.
Пять лет "писатели" писали про повесить, расстрелять всю семью, обрезаных и пейсатых.
Их всех стоило посадить?
Еще не поздно, многие подобные комменты еще присутствуют в архивных темах форума,
можно начать с них в порядке хронологии.
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Да слепили фотожопом Зебика, типа присутвовал. Ой, фсё. Какое же он позорное чмо.
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да уж, скандал из скандалов из мухи раздули раввины слона
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Бредятина. Главный раввин Украины уже высказался по этому поводу, поддержал Зеленского и к нему у него претензий нет. Если это не дает покоя Вальцману, то это не "скандал", а использование ЛЮБОЙ ситуации ради того, чтобы избежать тюрьмы. Зеленский Incognito. Приватно-официальный скандал - Цензор.НЕТ 3862
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эту протухшую "новость" кидают уже во 2-й или 3-й раз, для того чтобы отвлечь от Штайнмайера.
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А по моему есть гораздо важнее вещи, чем помпезное посещение подобных мест, с кучей чиновников из госаппарата, им нужно думать о живых сегодня, что бы завтра эти живые не присоединились к мертвым!!! Что толку что первые лица ходили всей гурьбой на подобные мероприятия? Лучше страна жить стала? Или кого то воскресили? На мой взгляд чисто пиар на костях делали своей помпезностью, а в реале им было тупо насрать на этих жертв, так для галочки и лектората отмечались! Это как бандиты в церковь любят ходить, а выходят и опять за старое, грабежи , убийства, воровство, насилие и т.д., но такие богобоязненные -лицемерие!
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Стесняюсь спросить- а Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, почтила память своих соплеменников, погибших в Бабьем Яру? Если этой организации насрать на мероприятие то уж клоуну тем более...
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как то стихли разоблачения Порошенко зто Вальцман с подтекстом: Порошенко наворует как министры дваждынесудимого Ставицкий и Табачник и свалит на историческую родину.В 2015 г. Иван Петрович Сидоров спросил у комментатора под израильским флажком : Порошенко это Вальцман? Порошенко это Порошенко был ответ. Но разоблачения продолжались и дальше.
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Ахренеть)) Вот это новость, да ещё и жирным шрифтом))
Что преследуют сии статьи?
Умеющие видеть и читать между строк - поймут.
Впервые президент перестал быть откровенной открывалкой и артистом печального жанра- поправлятелем венков и читателем блестящих речей, написанных спичрайтерами , не меняющихся со времён Яныка.
Да , была такая трагедия и много других трагедий.
Человечество их пережило столько, что свеча уже должна гореть ежедневно и постоянно, президент должен думать о живых, а не терять время на траурных закладах.
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Ты уже и очень сильно переживаешь за события почти вековой давности?
Сам-то почтил память ? Или только посвистеть ?
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Он впервые не почтил, т.к. был не впервые в ломке.
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Замість цих соплів краще б розслідували - що там відбувалось в Бабиному Яру. Бо це центр Києва, а досі все настільки затягнуто туманом!!!
Хочаб провели роскопки. Бо одні кажуть, що там взагалі нікого не розтрілювали, а інші кажуть, що вбили 100 мільонів. І не дивно, що у людей до цих "заходів" з'являється скепсис - по кому сльози?
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Тогда это была окраина (а может даже и за пределами) Киева.
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все понятно - наша Моника еще и грязный антисемит....
Нужно проверить его родословную...
Мы же знаем что в Вермахте служило 150 000 евреев (https://www.anaga.ru/evrei-v-vermahte.html)
- возможно кто то из них были его родственниками..
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Бабий Яр Зеленский видимо не проведал. А не проведал видимо потому что еврейские радикалы хотят слепить из этого урочища *священную корову* с обязательным поклонением любого политика и по любому поводу. Как еврей, Зеленский видимо не очень доверяет своим соплеменникам в том что Бабий Яр заслуживает этой участи культа. В моём городе старое еврейское кладбище заброшено, и почему-то еврейские организации его не слишком жалуют своим вниманием.
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президентом которой является Игорь Коломойский

Дальше можно не читать. Очевидно, что в Украине жиды очень отличаются от евреев.
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Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал - Цензор.НЕТ 7063

Насправді Зєля приходив у воєнкомат чотири рази. Але інкогніто









Oleh Yermokhin

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Зе плевать на эти все почитания, лишь бы шаурма была и рядом любовник Бодя.
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