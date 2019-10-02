 Зеленский Incognito. Приватно-официальный скандал. ВИДЕО

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Напомним, что во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Блайх возмутился, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.
"Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо. Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверно, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", - заявил Блайх.
Председатель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал эти высказывания некорректными: "Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место".
В свою очередь, Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, выразила протест против заявления Блайха о Зеленском, подчеркнув, что тот "не является представителем интересов еврейского народа Украины".
Вечером, 29 сентября, появились фото, как президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье мемориальный комплекс "Бабий Яр" в частном порядке.
распрямилось ?
а кто от кого отделяется ?
Ведь у руля стоит "самый гениальный политик мира"!!!
Это же "при Порошенко" было "все плохо", а сейчас мы "впереди планеты всей, +500% ВВП" и тд и тп.
Ведь так, зе-бильчик?
не только анархия, а ещё и арахамия
Это при 73% - ом презеЗе и монобольшинстве в Раде, принимающем законы в "турборежиме"?
Да ты гонишь!
Будет рисовать дела за посты и лайки как фсб на россии?
Пять лет "писатели" писали про повесить, расстрелять всю семью, обрезаных и пейсатых.
Их всех стоило посадить?
Еще не поздно, многие подобные комменты еще присутствуют в архивных темах форума,
можно начать с них в порядке хронологии.
Что преследуют сии статьи?
Умеющие видеть и читать между строк - поймут.
Впервые президент перестал быть откровенной открывалкой и артистом печального жанра- поправлятелем венков и читателем блестящих речей, написанных спичрайтерами , не меняющихся со времён Яныка.
Да , была такая трагедия и много других трагедий.
Человечество их пережило столько, что свеча уже должна гореть ежедневно и постоянно, президент должен думать о живых, а не терять время на траурных закладах.
Сам-то почтил память ? Или только посвистеть ?
Хочаб провели роскопки. Бо одні кажуть, що там взагалі нікого не розтрілювали, а інші кажуть, що вбили 100 мільонів. І не дивно, що у людей до цих "заходів" з'являється скепсис - по кому сльози?
Нужно проверить его родословную...
Мы же знаем что в Вермахте служило 150 000 евреев (https://www.anaga.ru/evrei-v-vermahte.html)
- возможно кто то из них были его родственниками..
Дальше можно не читать. Очевидно, что в Украине жиды очень отличаются от евреев.
Насправді Зєля приходив у воєнкомат чотири рази. Але інкогніто
Oleh Yermokhin