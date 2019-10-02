 Пять лет мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий коалиция гораздо четче слышит голос России, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил в кулуарах Верховной Рады лидер фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что, будучи президентом, отвергал любые попытки Путина и Лаврова использовать эту позицию еще в 2016 году, и что была создана дорожная карта имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по имплементации Минска.
"Сначала - вывод российских оккупационных войск и разоружение незаконных вооруженных формирований, перекрытие неконтролируемого участка украинско-российской границы, вывод тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого - переход к политическому процессу. Значительной составляющей является участие миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН как гаранта выполнения тех договоренностей, которые будут достигнуты в нормандской формате", - добавил Порошенко.
Он подчеркнул, что власти ничего не предложили, кроме факта встречи, и за эту встречу Украина рискует заплатить капитуляцией.
"Вторая тревожная тенденция - разрушение мировой коалиции в поддержку Украины. Пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять", - подытожил пятый президент Украины.
Не подскажете - про какую дорожную карту Минска мародер говорит? Не про формулу ли Штаймайера?
И "после каких недавних событий"?
Заранее спасибо.
Очільники сепаратистів наголошують, що Україна не отримає контролю над кордоном, а дати виборів в непідконтрольних українській владі регіонах вони визначатимуть самостійно. Про це йдеться у спільній заяві Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника, опублікованій інформаційним ресурсом "ДНР" dnr-news.com.
"Закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори в Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам", - йдеться у повідомленні.
"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів...
"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.
нафіга європі воровська кодла? з своїми проблемами.? ім "твоя" україна уже в печінках, від мільярдних втрат. і кінця цому немає.
НЕПЕДБАЧУВАНОЮ країною ! Вони краще будуть мати справу з московією !
Це вам ЗЕБІЛАМ зрозуміло ??
а ти тут на гімно сходиш.
73/43%зебілів, ви забезпечили разом формулу ***** для України.
Вы в курсе, что из Славянска выходило несколько колонн? Если - Да, то почему написали об одной? Что случилось с первой колонной и почему не уничтожили полностью другую?
До речі, оцьому Simon Bolivar f2151b2b я постив "73/43%зебілів, ви це забезпечили разом". Тепер - вже не булу. Бо це не зебіл. Бо це - *********** ворог України.
А теперь - Европа поняла, что проще затушить конфликт давлением на Украину, потому что рашка под санкциями сохнуть может ещё долго. Противники такой политики британцы погрязли в своих проблемах. США сначала как-то договорились с рашей насчёт газа (риторика Трампа насчёт СП-2 резко поменялась после встречи с х..йлом) и проекты санкций против него так и остались проектами. Плюс, как и Британия, США погружаются во внутренние дрязги, как минимум до выборов президента. Коалиция (которой по сути не было) распалась не из-за ухода Педро, а из-за того, что Украина стала играть третью роль после собственных проблем Запада
Если бы в 1948 году евреи руководствовались вашей логикой, Израиль никогда не появился бы на карте мира.
Эта ситуация рискует остаться такой, которая ещё и нашим внукам достанется в наследство.
Ситуацию нужно решать. Если территория Донбасса вернётся в законное русло как минимум, то это имеет перспективы того, что будет возможность перекрыть границы.
Или уже Донбасс нам не нужен?
И это не Украина ?
Многие внутренние мигранты смогут вернуться домой. На оздоровление уйдут годы, но вопросы нужно решать по мере поступления. Сейчас важно перекрыть границу. Зеленский имеет смелость к урегулированию этого вопроса.
Только конченый пятя думает исключительно о своей дупе и пытается использовать любую ситуация для раскачивания Украины - то ли мова, то ли мнимая наркомания зеленского, то ли формула , которая есть отражение подписанного им же ' мирного плана '
щтаймайХЕРА ! і за це ТВІЙ клоун його і вигнав ! А вчора ввечері його коментар
в прямому ефірі показував " Прямий " ! Звичайно ж зебіли нічого не знають про слова Безсмертного - вони ж сватів дивлять та мосійчук слухають на Г+Г
За словами Безсмертного, щоб робити остаточні висновки щодо змісту документу, треба отримати його повний текст. Водночас, за його даними, під час переговорів туди внесли певні "додатки", які ще не були озвучені.
Втім, каже Безсмертний, все це не має особливого значення: "Їх (росіян - Ред.) цікавило тільки одне: щоб лідери "нормандського формату" це підписали. Бо що це дає? Це дає можливість тиснути на Україну щодо введення в дію закону про особливий порядок і про проведення виборів на окупованих територіях. Найголовніше - їм треба, щоб Україна підписалася під словом "вибори".
"Далі включається система виборів, які вони (росіяни - Ред.) організовують, після того забезпечується верифікація ОБСЄ. У ПАРЄ теж говорили, що Росію не повернуть, поки та не виконає певні умови. Виконала? Ні, не виконала. Так і тут".Безсмертний також не вірить, що вирішити проблемні питання можна буде під час зустрічі в "нормандському форматі".
"Найкраще, що може бути на Нормандському саміті, - це якщо Зеленський нічого не підпише. Не дай боже він під цим підпишеться… Далі - хочеш миру, готуйся до війни".
"Помилка була зроблена тоді, коли вони замінили свою ж позицію соціально-гуманітарних програм на дискусії навколо "формули Штайнмаєра". Їх просто впіймали на цей гачок. Наживкою була процедура обміну, він і запустив цей маховик", - каже Безсмертний.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49900867
ну и стратег грося-супертрусняк))
Никакой "коррупции" ********* так и не нашла, как ни пыталась рыть "денежные потоки". Оказалось что у Пороха никакой системной коррупции не было.
А экономика при Порохе показывала очень приличный рост, особенно в последний год.
А теперь он готов выйти на Майдан против своих Минских соглашений, против своего особого статуса ОРДЛО.
Мда... сам подписал, сам отчаянно противостоит всему, что наподписывал.
Можна взагалі було вийти з Мінських домовленостей , про що недавно говорив Безсмертний !
І тому клоун Безмертного вигнав !