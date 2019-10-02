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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17805) Европейская Солидарность (126) Формула Штайнмайера (1)

 Пять лет мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий коалиция гораздо четче слышит голос России, - Порошенко. ВИДЕО

Позиция России заключается в том, чтобы сделать из оккупированного Донбасса аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроантлантической стремлений Украины.

Об этом заявил в кулуарах Верховной Рады лидер фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что, будучи президентом, отвергал любые попытки Путина и Лаврова использовать эту позицию еще в 2016 году, и что была создана дорожная карта имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по имплементации Минска.

"Сначала - вывод российских оккупационных войск и разоружение незаконных вооруженных формирований, перекрытие неконтролируемого участка украинско-российской границы, вывод тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого - переход к политическому процессу. Значительной составляющей является участие миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН как гаранта выполнения тех договоренностей, которые будут достигнуты в нормандской формате", - добавил Порошенко.

Смотрите также: "Не вижу гарантий, что выборы на Донбассе пройдут не под прицелом пулеметов", - дипломат Елисеев. ВИДЕО

Он подчеркнул, что власти ничего не предложили, кроме факта встречи, и за эту встречу Украина рискует заплатить капитуляцией.

"Вторая тревожная тенденция - разрушение мировой коалиции в поддержку Украины. Пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять", - подытожил пятый президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3151609
 
   
 Топ комментарии
 
Ага, озабоченность разных степеней.....опять Педро по ушам ездит. Узбагойся и ходи на допросы в ДБР, не пропускай.
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а ты кацапская рожа что здесь забыл
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Ага, озабоченность разных степеней.....опять Педро по ушам ездит. Узбагойся и ходи на допросы в ДБР, не пропускай.
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Сывочолый Гетман, нам сейчас как никогда нужна твоя помощь. Прости 73 % зебилов, которые разочаровались в тебе. Сделай хоть что-нибудь. Спаси Украину!!! Пять лет мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий коалиция гораздо четче слышит голос России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6616
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За 5 лет Порошенко со своими друзяками так всех украинцев заспасал, что Украина оказалась самой бедной страной Европы, с наибольшими темпами вымирающим и бегущим из страны населением. Спасибо, спойситель, больше не надо, ходи лучше в ГБР и НАБУ с отчётами о проделанной спасательной работе.
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Клоуны продадут , то что осталось, израильский паспорт имеешь?
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ща жакет у трусы заправит и как разгонится и как побежит як скажений хряк делать что-нибудь
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Пидлога, от жирного шрифта у вас быстро стержень кончится. А вы еще такой молодой...
Не подскажете - про какую дорожную карту Минска мародер говорит? Не про формулу ли Штаймайера?
И "после каких недавних событий"?
Заранее спасибо.
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Майдан может быть только если на него кто либо выложит десятки миллионов долларов и если власть будет жевать сопли как это делал Янукович. Да и не понесут больше киевляне добровольно бутерброды на возможный майдан. Сколько можно столько майданов прошло а результаты - одно дерьмо.
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Тебя Киевляне уполномочили говорить от их имени, или у тебя дар ясновидения? Полегче.
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У меня дар здравого смысла. Я говорю не от имени киевлян, а от своего имени.
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придурь, выбрось замусоленную методичку и перестань жрать карамельки.
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дупа не слиплась от сладкого?
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На, прожуй...
Очільники сепаратистів наголошують, що Україна не отримає контролю над кордоном, а дати виборів в непідконтрольних українській владі регіонах вони визначатимуть самостійно. Про це йдеться у спільній заяві Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника, опублікованій інформаційним ресурсом "ДНР" dnr-news.com.
"Закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори в Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам", - йдеться у повідомленні.
"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів...
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А что, надо было ожидать что либо иное? После всей пролитой крови, Донбасс уже никогда не сможет стать частью унитарной Украины. Номинально политически и экономически Донбасс ещё может быть частью Украины, и не более того. Поэтому, надо согласится жить с тем Донбассом, которым он является сейчас, либо вообще отказаться от него, провести государственную границу, и жить припеваючи унитарным государством.
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А 2 млн. беженцев на территории большой Украины? Пусть их вернут домой, восстановят их разрушенное хозяйство, жилье. Вернут заводы вывезенные в парашу. Какой такой донбас без них? Ты Кулик ври, но не завирайся.
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Все то ты знаешь кулик, а может ты не кулик а пушилин или пасечник. Твой здравый смысл смердит российским гимном.
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он их у голову засовуе, разве шо мозги слипнуться
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Пять лет мир поддерживал украинскую позицию, пока Поршенко не стал воровать.
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це в 2019 році Порошенко і почав мабуть красти судячи з твоїх слів.
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начал давно, а поймали недавно.
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"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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давай кримінальну справу сюди проти Пороха. а так ти просто балабол.
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А не при тебе, шоколадина, он начал становится Приднестровьем?
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Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера", - росСМИ /Выгода подписанта Кучмы:Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы 6.06.2019./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. 22-06-2019/Нардеп Королевская Кучму радостно одобряет.Её выгода: Королевская с мужем вывезла из Украины в Россию через ОРДЛО тысячи тонн цветных металлов без уплаты каких-либо налогов и пошлин, - Казанский 12.07.19 10:10
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Пять лет мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий коалиция гораздо четче слышит голос России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6108

"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.
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Порошенко сделал из Донбасса Приднестровье с ежедневной гибелью солдат. Чтобы удержать власть атопутиннападет. Провести выборы и вернуть ОРДЛО под украинские законы можно было в 2015 году. И сохранить тысячи жизней.
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Оставь свои влажные фантазии при себе, чмо лахтинское
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Лахта, кыш за поребрик!
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Пять лет ты вел себя так,что выкинули как шелудивую свинью. Иначе почему ты так всем остачертел ? Ты же ничнго хорошего не сделал. Деньги себе, религию народу. Пошел ты.
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хочеться запитати у *******, петя, ти ублюдок, хоч сам цьому віриш?
нафіга європі воровська кодла? з своїми проблемами.? ім "твоя" україна уже в печінках, від мільярдних втрат. і кінця цому немає.
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служанка моники топит за таежный союз
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тяпни самогонки, або чикушку бояришніка, може заснеш, або хоч замовкнеш. двоесловица.
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Дід піхто зебіл ти , Европа відвернулась від України після того , яв ви ЗЕБІЛИ вибрали президентом КЛОУНА із 42 кандидатів ! НІХТО в цивілізованому світі не буде тягти лямку за
НЕПЕДБАЧУВАНОЮ країною ! Вони краще будуть мати справу з московією !
Це вам ЗЕБІЛАМ зрозуміло ??
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міша, у тебе мам а шлюха,
а ти тут на гімно сходиш.
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Дід піхто - таких КАЦАПІВ як ти завжди здалеку видно - вони в суперечках зразу переходять на образи нижче пояса !

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я з дебілами в полеміку не вступаю. ти щеня не мого рівня, сопливий іще. і дурний.
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не годуй касапсько-зебільного троля, а разом зі мною посилай його нахер
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Зебилы слили всю внешнюю политику за пол года. Теперь вот взялись за капитуляцию...
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Какая еще внешняя политика? Порося как и любой кабанчик или красный директор нефига не умел и не умеет, нарисовать на бумаге 100 тонн алюминиевых гвоздей, а потом за ящик конины подписать контракт с откатом 90тонн это он может. На большее пуки мало, начал выдумывать мински и прочее, есть будапешт лолки надеялись что не будет украины то и предьявлять некому, а тут такой нежданчик что придется чтобы выйти чистыми с воды разрушить ЯО половину России и США. Иначе чем дальше тем больше будет кризис
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если бы запад не был бизнессциклом и нато тоже, они могли бы заявить, что в силу ключевых особенностей Украины, они проработают, хотя бы тот же её приём в нато, без учёта территориальных конфликтов. или подобное. пусть бы ***** напрягались тогда.
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Як заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, "Сьогодні "формулою Штайнмаєра" називається "формула Путіна", який кардинально змінює послідовність дій, які були передбачені Мінськими угодами. Відкидають дорожню карту Мінських угод, яка була запропонована спільною позицією України, Німеччини та Франції в "нормандському форматі".

73/43%зебілів, ви забезпечили разом формулу ***** для України.
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Из Донецка и Луганска отвели войска в 2014 году по приказу Порошенко. Вы просто забыли. А когда из Славянска вывели вражескую колонну в Донецк,именно Порошенко не уничтожил ее и сдал Донецк. А потом,он отдал под расстрел наших ребят в Илловайске,в Дебальцево. Вы просто забыли.
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Simon Bolivar f2151b2b - ".....когда из Славянска вывели вражескую колонну в Донецк,именно Порошенко не уничтожил ее ...."

Вы в курсе, что из Славянска выходило несколько колонн? Если - Да, то почему написали об одной? Что случилось с первой колонной и почему не уничтожили полностью другую?
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Оця фраза (точніше, брехня) "когда из Славянска вывели вражескую колонну в Донецк,именно Порошенко не уничтожил ее и сдал Донецк" не вперше тут зустрічається, і далеко-далеко не перший оцей зебіл її тут коліпастить. Що явно вказує на те, що вона - з *********** методички. Саме тому ті, хто таке коліпастить - вороги України, під якими би масками не ховались би.

До речі, оцьому Simon Bolivar f2151b2b я постив "73/43%зебілів, ви це забезпечили разом". Тепер - вже не булу. Бо це не зебіл. Бо це - *********** ворог України.
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Иди селфи с цыганами сделай, ПЭС. Вскорее молдаваны и маломолдаваны(румыны) вернутся к родным корням, жечь медь с проводов Укртелекома
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Ой ***, собиратель западных партнёров нашелся. Всем пох было, все преследовали в Украине свои интересы. Европа хотела побыстрее затушить конфликт, чтобы свободно торговать с рашей. США хотели сначала ослабить рашу, а при Трампе - выдавить ее из газового рынка рынка ЕС и пропихивать свой СПГ. И если бы им удалось попилить СП-2 - следующая бы на распил пошла украинская труба. Американцы и сами бы за это заплатили, как платили за распил Дальней авиации Украины. Коалиция, блин.
А теперь - Европа поняла, что проще затушить конфликт давлением на Украину, потому что рашка под санкциями сохнуть может ещё долго. Противники такой политики британцы погрязли в своих проблемах. США сначала как-то договорились с рашей насчёт газа (риторика Трампа насчёт СП-2 резко поменялась после встречи с х..йлом) и проекты санкций против него так и остались проектами. Плюс, как и Британия, США погружаются во внутренние дрязги, как минимум до выборов президента. Коалиция (которой по сути не было) распалась не из-за ухода Педро, а из-за того, что Украина стала играть третью роль после собственных проблем Запада
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Всё это пустопорожний трёп, потому что из рассуждений выпало самое главное звено: подавляющему большинству населения не нужно собственное государство.
Если бы в 1948 году евреи руководствовались вашей логикой, Израиль никогда не появился бы на карте мира.
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Я уже давно сравнивала украинцев и евреев в вопросе отношения к своему государству. К сожалению, не в пользу первых. Взять ту же диаспору - любой еврей по меркам своих сил будет из любой страны поддерживать Израиль. От простого перечисления небольшой суммы от работяги-еврея в фонды Израиля, до подговорок тестя-президента признать столицу Израиля. Украинцы в других странах же поддержку своей страны ограничивают вышиванкой по праздникам
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Украинская диаспора Канады, например, помогала чем могла. Но вот мозги - нет, экспорт-импорт не работает. Это только от мамы: либо есть, либо нет. У новомалороссов их нет.
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Западная Европа на стороне Путлера. Это стало очень хорошо понятно после того как страны Западной Европы во главе с Германией дружно поддержали строительство СП-2, сделали так как хочет Путлер. Не трудно догадаться что взамен скидки на энергоносители от Путина и прочие ништяки.
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На самом деле , именно порошенко устроил нам настоящий замороженный конфликт , без указания официального на рашку ( пустые выкрики не в счёт), где каждый день кто-то погибает на войне.
Эта ситуация рискует остаться такой, которая ещё и нашим внукам достанется в наследство.
Ситуацию нужно решать. Если территория Донбасса вернётся в законное русло как минимум, то это имеет перспективы того, что будет возможность перекрыть границы.
Или уже Донбасс нам не нужен?
И это не Украина ?
Многие внутренние мигранты смогут вернуться домой. На оздоровление уйдут годы, но вопросы нужно решать по мере поступления. Сейчас важно перекрыть границу. Зеленский имеет смелость к урегулированию этого вопроса.
Только конченый пятя думает исключительно о своей дупе и пытается использовать любую ситуация для раскачивания Украины - то ли мова, то ли мнимая наркомания зеленского, то ли формула , которая есть отражение подписанного им же ' мирного плана '
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сепарша вали на свою срувесну, там все ваши хвалят клоуна
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Таня - а скільки багато букв !! Читай те , що сказав вчора Р. Безсмертний !
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он НИЧЕГО не сказал. Обиделся что его выгнали.
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Игорек - ти розписуешсся в тому що ти ЗЕБІЛ ! Бо Безмертний працював в МІнській контактній групі весь час при Порошенко і він виступав ПРОТИ підписання формили
щтаймайХЕРА ! і за це ТВІЙ клоун його і вигнав ! А вчора ввечері його коментар
в прямому ефірі показував " Прямий " ! Звичайно ж зебіли нічого не знають про слова Безсмертного - вони ж сватів дивлять та мосійчук слухають на Г+Г
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На прохання BBC News Україна, узгодження тексту "формули Штайнмаєра" прокоментував колишній представник України в політичній підгрупі на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний.

За словами Безсмертного, щоб робити остаточні висновки щодо змісту документу, треба отримати його повний текст. Водночас, за його даними, під час переговорів туди внесли певні "додатки", які ще не були озвучені.
Втім, каже Безсмертний, все це не має особливого значення: "Їх (росіян - Ред.) цікавило тільки одне: щоб лідери "нормандського формату" це підписали. Бо що це дає? Це дає можливість тиснути на Україну щодо введення в дію закону про особливий порядок і про проведення виборів на окупованих територіях. Найголовніше - їм треба, щоб Україна підписалася під словом "вибори".
"Далі включається система виборів, які вони (росіяни - Ред.) організовують, після того забезпечується верифікація ОБСЄ. У ПАРЄ теж говорили, що Росію не повернуть, поки та не виконає певні умови. Виконала? Ні, не виконала. Так і тут".Безсмертний також не вірить, що вирішити проблемні питання можна буде під час зустрічі в "нормандському форматі".
"Найкраще, що може бути на Нормандському саміті, - це якщо Зеленський нічого не підпише. Не дай боже він під цим підпишеться… Далі - хочеш миру, готуйся до війни".
"Помилка була зроблена тоді, коли вони замінили свою ж позицію соціально-гуманітарних програм на дискусії навколо "формули Штайнмаєра". Їх просто впіймали на цей гачок. Наживкою була процедура обміну, він і запустив цей маховик", - каже Безсмертний.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49900867
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Проснись Петя, ЕС ведет переговоры с Зеленским, как президентом Украины. Понятно опасение Порошенко, ведь в случае выигрыша Зеленского в нормандской четверке, Порошенко станет политическим трупом .
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Сирожа, ты зебил ? )) ********* может выиграть только в соло на пианинЕ...
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Муфлонты.ПНХ
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а он и так труп - 9% это все что он может купить за украденое
ну и стратег грося-супертрусняк))
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Ну пока еще воняет в ВР . Пора ему на канал свой .
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Петя, если бы ты сломал хребет коррупции (а все возможности у тебя для этого были) и начал поднимать экономику страны, то был бы президентом на второй срок. Но ты предпочел стать гарантом коррупции, ну и кто тебе доктор?!
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Ты что-то проспал, сынок.
Никакой "коррупции" ********* так и не нашла, как ни пыталась рыть "денежные потоки". Оказалось что у Пороха никакой системной коррупции не было.
А экономика при Порохе показывала очень приличный рост, особенно в последний год.
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Рост экономики при потере территорий невозможен. Методичка дельная у тебя, только для муфлонов.
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Как это "невозможен", когда он реально был ? Пять лет мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий коалиция гораздо четче слышит голос России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4093
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Сергей - ти перед тим як писати фігню - читай єкономічні статистичні висновки ! Бо за останній рік у нас ріст єкономіки був 3 ( ТРИ ) проценти !!
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Разве что он упадет с 3 этажа. ТОгда сломает хребет коррупции
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5 лет мародерил армию, торговал с оккупантами, забил на пленных, а тут вылезло со своей "зрадой"
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ну блин главное цензор его оближет - а всех кто против - забанит)))
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эй порохня - че ты так возбудилась - 5 лет сопли жевало - а теперь вдруг перевоздежь-пиндежь)))
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Петро ты уволен иди на ... .
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мы его не звали - а оно припердлося - купив 9% секты свидетелей пороховы ))
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славік - це тебе москальського троля сюди не звали !! НЕ пиши дурниць ти навіть правильних процентів не знаеш - скабева не так сказала тобі !!
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тебя таки не звали - я знаю что ты москальский троль - вышиватный
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Жирдяй,тебе ничего не светит.Занял нишу бабы Юли???😂😂🤣
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Петя врет, как дышит. Вроде не он писал Минские соглашения, не он участвовал в принятии Декларации в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, где в п.9 черным по белому написано, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны Украины, должно быть не до, а после местных выборов, а в 11 п. - проведение конституционной реформы на Украине, где в качестве ключевого элемента указана децентрализация (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)? Не он заявлял, что изменения в Конституцию Украины по децентрализации нужно принять, а его фракция почти полным составом проголосовала "за" эти изменения? Не он утверждал, что особый статус Донбасса не опасен для Украины.
А теперь он готов выйти на Майдан против своих Минских соглашений, против своего особого статуса ОРДЛО.
Мда... сам подписал, сам отчаянно противостоит всему, что наподписывал.
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Марьяна - ще раз пишу вам зебілам ! Мінські домоавленості підписані були для того , що б зупинити навалу ворога і ВИГРАТИ час і зібратися силами ! В нас ТОДІ і і армії озброєної не було ! Це був ВИМУШЕНИЙ крок ! Про брестський мир , який Ленін в свій час підписав - чула ? Тут теж саме ! І ніхто НЕ ЗБИРАВСЯ далі щось там підписувати - Україна тягнула час
Можна взагалі було вийти з Мінських домовленостей , про що недавно говорив Безсмертний !
І тому клоун Безмертного вигнав !
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а счас он уже изображает суперпатриота - за 5 лет не проканало)))
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