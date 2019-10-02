 Пять лет мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий коалиция гораздо четче слышит голос России, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил в кулуарах Верховной Рады лидер фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что, будучи президентом, отвергал любые попытки Путина и Лаврова использовать эту позицию еще в 2016 году, и что была создана дорожная карта имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по имплементации Минска.

"Сначала - вывод российских оккупационных войск и разоружение незаконных вооруженных формирований, перекрытие неконтролируемого участка украинско-российской границы, вывод тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого - переход к политическому процессу. Значительной составляющей является участие миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН как гаранта выполнения тех договоренностей, которые будут достигнуты в нормандской формате", - добавил Порошенко.

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Он подчеркнул, что власти ничего не предложили, кроме факта встречи, и за эту встречу Украина рискует заплатить капитуляцией.

"Вторая тревожная тенденция - разрушение мировой коалиции в поддержку Украины. Пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять", - подытожил пятый президент Украины.