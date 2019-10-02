EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3127  40
Материалы по теме:
Все про:война (3617) Елисеев (281) Россия (73980) Донбасс (19509)

 "Не вижу гарантий, что выборы на Донбассе пройдут не под прицелом пулеметов", - дипломат Елисеев. ВИДЕО

Украинский дипломат Константин Елисеев заявил, что согласившись на "формулу Штайнмайера" Украина приняла российский сценарий выполнения минских договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Ирине Ромалийской на телеканале "Настоящее время".

"Вся проблема состоит в том, что после согласия Украины на так называемую формулу Штайнмайера фактически Украина приняла российский сценарий выполнения минских договоренностей. Суть которых отныне будет состоять в том, что сначала Украина должна выполнить политические условия, а потом только Россия выполнит условия по безопасности. Что в корне противоречит решению последнего саммита нормандского формата в Берлине в 2016 году... Я пока не вижу, какие гарантии будут того, что не будут выборы проводиться под пулеметами, в присутствии вооруженных сил. Мы знаем, как Россия может проводить выборы, мы все помним, например, референдум по так называемой независимости Крыма и присоединения затем его к России. Вы знаете, что Россия это оценила как демократический выбор так называемого крымского народа", - сказал Елисеев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приветствую "позитивные новости" заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/v3151587
 
   
 Топ комментарии
 
Да ты что? Вот в Станице Луганской не было требуемых 7 дней без стрельбы, которые нужны для разведение сил, но ВСУ отвели. Как не было и отвода ВС РФ, но зебоболики говорят, что все ок, по "Минску". Так же ватное население и признает выборы под дулом
 показать весь комментарий
 
Будут ножами вспарывать животы украинцам, как Рыбаку. Только попробуй вякнуть.. все под контролем народной милиции днр.
 показать весь комментарий
 
КАПІТУЛЯЦІЯ МАЛОРОСА-ДЕГРАДАНТА ЗЕЛЕНОЇ ШМАРКЛІ. ПЛАН ПУТІНА ПЕРЕМАГАЄ.

пророцтво Андрія Піонтковського
30 вересня 2019

1 ЖОВТНЯ МОЖЕ СТАТИ ДАТОЮ КАПІТУЛЯЦІІ УКРАЇНИ.

Волкер категорически поддерживал Украину в ее отказе от путинской интерпретации Минских соглашений. А это впихнуть эту раковую опухоль "ЛДНР" в политическое поле Украины и создать внутри страны совершенно легальный с точки зрения украинского закона, военно-террористический плацдарм. Ничего не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих, "их ведь там нет". Но может расстреляют какого-то Пушилина и назначат другого, это уже не важно.

Почему Путин добивался и добивается этой цели? Казалось бы, отхватил там значительную часть Донбасса, ну присоедини его также, как и Крым, Абхазию и Приднестровья. Да не интересуют его эти кусочки, его интересует вся Украина - полный ее контроль и полное подчинения. Теперь Путин нацелен на новую стратегию - соблазнить украинское руководство восстановлением ее территориальной целостности. Без Крыма, конечно, но зато с Лугандонией.

Этому плану категорически сопротивлялся Волкер лично и в ходе своих частных контактов с украинским руководством, и с российской стороной. Он все время подчеркивал, что чтобы там не было написано о федерализации в т.н. Минских соглашениях, Украина на это не пойдет, а Москва не собирается выполнять ключевые положения соглашений - вывод своих военнослужащих и возвращение контроля над украинской границей.

Вот теперь Украина потеряла защитников своих интересов, а других у нее нет. Макрон полностью переметнулся на сторону Путина. И вообще произошел полный обвал внешнеполитических позиций Украины на Западе. Это возвращение России в ПАСЕ, позиция Франции, требование Макрона и Трампа вернуть Путина в G-8, это замораживание военной помощи США и в конце концов, это отставка Волкера.

Основная причина, которая вызвала этот обвал - позиция нового украинского руководства. В течение полугода весь Запад слышит от Киева о том, что они победили партию войны. Оказалось, что в Украине последние 5 лет правила какая-то партия войны, а теперь вот пришла замечательная партия мира. Неужели эти люди не понимали, что, обвиняя все руководство Украины в течении последних пяти лет, они обвиняют в этом все государство. И в какое же положение они ставят людей на Западе, которые поддерживают Украину? Выходит, что все мы - военные преступники.

А вся эта поддержка Украины была очень сложным инструментом внутриполитической борьбы на Западе в целом. Каждый новый шаг в защиту Украины давался громадными усилиями. А вот теперь Трамп и вовсе сказал: "идите к Путину, и он все решит".

Это была теория, а теперь переходим к практике. На 1 октября назначена встреча контактной группы в Минске. Та самая встреча, на которой второй президент Леонид Кучма, невзирая на свои грехи в биографии, совершил патриотический акт. Он отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, которую так усилено навязывала Москва и которую он должен был подписать, как представитель Украины. Там была виза Ермака и решение Зеленского. Москва сейчас полностью сконцентрирована на этой формуле. Вот подпишут ее и это будет юридическое признание Украины законными "ЛДНР".

В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Попов, он же Скабеев, бегал с микрофоном и допрашивал министра иностранных дел Вадима Пристайко, почему же вы не подписали формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал заискивать, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, или вот мы ее подписали или вот подписываем…

На Киев будет оказано громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона и первое октября может стать капитуляцией Украины. Я верю в какое-то чудо, хотя все обстоятельства говорят о том, что формула Штайнмайера будет подписана.

30.10.2019
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Только одна гарнтия если выборы пройдут под прицелом, то будут НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Во время визита президента Украины Виктора Януковича в Брюссель в ноябре 2010 года СМИ подвергли критике поведение Елисеева, которого сравнили со швейцаром. Представитель Украины при Евросоюзе первым вышел из автомобиля, открыл дверь для главы государства, а затем подхватил его одежду. Всё это происходило на глазах у чиновников ЕС Хермана Ван Ромпёя и Жозе Мануэла Баррозу[14]. При этом после событий на «Евромайдане» и последовавшей волны люстраций Елисеев сохранил свою должность, во многом благодаря личной исполнительности и связям с политиками (Арсением Яценюком и Сергеем Лёвочкиным), к которым перешла власть
 показать весь комментарий
 
 
После выборов в 20.00 ОРДЛО перейдет под украинские законы и украинский флаг на временной основе. Если ЕС признает выборы демократичными - на постоянной основе.
 показать весь комментарий
 
После выборов?! Кто их будет контролировать? Что мешает мокшанам через безконтрольную границу завести автобусы с "местным населением" прям как в Крыму? Законы, украинский флаг мы можем себе в ж..у засунуть. Пукин лярд вкинет в эти выборы и ОБСЕ ничего не заметит. Тем более там в основном русские и работают.
 показать весь комментарий
 
 
Еще скажите под дулами гранатометов "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3759 "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6846 Если Владимир Ссаныч сказал, что все будет хорошо, то все будет ок. Я верю Зеленскому даже больше чем Сывочелому Гетману. Если зеленский сказал что выборы в ОРДИЛО пройду законно, то так оно и будет и не нужно тут спорить "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8080
 показать весь комментарий
 
Чувак у тебе крайня форма зедебілізма. Мені шкода, ти приречений...
 показать весь комментарий
 
Ой😁
Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование «формулы Штайнмайера» означает признание за «народом Донбасса права самому определять свою судьбу». Таков главный посыл их совместного заявления, которое опубликовал сепаратистский ресурс ДАН.

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - утверждают Пушилин и Пасечник.

Они добавили, что «Л-ДНР» будут продолжать переговоры в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», и призвали президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия».

«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.
 показать весь комментарий
 
 
Вот я тоже от Зе или наркоботов, реальных шагов по тому, как заставят ВВХ признать наличие ВС РФ на донбассе не услышал, как и шагов по тому, как эти "патриоты" заставят их вывести.
 показать весь комментарий
 
 
Кек, никто ничего не признает. И ничего не выведет. ОБСЕ говорит что их там нет, так и выборы проведут.
 показать весь комментарий
 
 
Значит их не признают и план Штанмаера не вступит в силу, а вина по срыву будет на РФ
 показать весь комментарий
 
 
Да ты что? Вот в Станице Луганской не было требуемых 7 дней без стрельбы, которые нужны для разведение сил, но ВСУ отвели. Как не было и отвода ВС РФ, но зебоболики говорят, что все ок, по "Минску". Так же ватное население и признает выборы под дулом
 показать весь комментарий
 
 
У Елисеева есть другие планы остановить войну. ??? Война позарез нужна кацапью и их щупальцам что б разорить Украину.Сильная Украина для них петля на шее. Отсюда и вопли лежа на диване и жуя попкорн про продолжение войны
 показать весь комментарий
 
 
Возвращение разрушенной, озлобленной гангрены в Украину будет способствовать процветанию и развитию страны?
 показать весь комментарий
 
 
Сильная Украина с восстановлением разрушенного кацапией Донбасса, амнистией боевиков и их автономией? 😀 Пиши еще Зебил.
 показать весь комментарий
 
 
Будут ножами вспарывать животы украинцам, как Рыбаку. Только попробуй вякнуть.. все под контролем народной милиции днр.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас почему не вспарывают? Почему станут после перехода ОРДЛО под украинские законы?
 показать весь комментарий
 
 
КАПІТУЛЯЦІЯ МАЛОРОСА-ДЕГРАДАНТА ЗЕЛЕНОЇ ШМАРКЛІ. ПЛАН ПУТІНА ПЕРЕМАГАЄ.

пророцтво Андрія Піонтковського
30 вересня 2019

1 ЖОВТНЯ МОЖЕ СТАТИ ДАТОЮ КАПІТУЛЯЦІІ УКРАЇНИ.

Волкер категорически поддерживал Украину в ее отказе от путинской интерпретации Минских соглашений. А это впихнуть эту раковую опухоль "ЛДНР" в политическое поле Украины и создать внутри страны совершенно легальный с точки зрения украинского закона, военно-террористический плацдарм. Ничего не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих, "их ведь там нет". Но может расстреляют какого-то Пушилина и назначат другого, это уже не важно.

Почему Путин добивался и добивается этой цели? Казалось бы, отхватил там значительную часть Донбасса, ну присоедини его также, как и Крым, Абхазию и Приднестровья. Да не интересуют его эти кусочки, его интересует вся Украина - полный ее контроль и полное подчинения. Теперь Путин нацелен на новую стратегию - соблазнить украинское руководство восстановлением ее территориальной целостности. Без Крыма, конечно, но зато с Лугандонией.

Этому плану категорически сопротивлялся Волкер лично и в ходе своих частных контактов с украинским руководством, и с российской стороной. Он все время подчеркивал, что чтобы там не было написано о федерализации в т.н. Минских соглашениях, Украина на это не пойдет, а Москва не собирается выполнять ключевые положения соглашений - вывод своих военнослужащих и возвращение контроля над украинской границей.

Вот теперь Украина потеряла защитников своих интересов, а других у нее нет. Макрон полностью переметнулся на сторону Путина. И вообще произошел полный обвал внешнеполитических позиций Украины на Западе. Это возвращение России в ПАСЕ, позиция Франции, требование Макрона и Трампа вернуть Путина в G-8, это замораживание военной помощи США и в конце концов, это отставка Волкера.

Основная причина, которая вызвала этот обвал - позиция нового украинского руководства. В течение полугода весь Запад слышит от Киева о том, что они победили партию войны. Оказалось, что в Украине последние 5 лет правила какая-то партия войны, а теперь вот пришла замечательная партия мира. Неужели эти люди не понимали, что, обвиняя все руководство Украины в течении последних пяти лет, они обвиняют в этом все государство. И в какое же положение они ставят людей на Западе, которые поддерживают Украину? Выходит, что все мы - военные преступники.

А вся эта поддержка Украины была очень сложным инструментом внутриполитической борьбы на Западе в целом. Каждый новый шаг в защиту Украины давался громадными усилиями. А вот теперь Трамп и вовсе сказал: "идите к Путину, и он все решит".

Это была теория, а теперь переходим к практике. На 1 октября назначена встреча контактной группы в Минске. Та самая встреча, на которой второй президент Леонид Кучма, невзирая на свои грехи в биографии, совершил патриотический акт. Он отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, которую так усилено навязывала Москва и которую он должен был подписать, как представитель Украины. Там была виза Ермака и решение Зеленского. Москва сейчас полностью сконцентрирована на этой формуле. Вот подпишут ее и это будет юридическое признание Украины законными "ЛДНР".

В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Попов, он же Скабеев, бегал с микрофоном и допрашивал министра иностранных дел Вадима Пристайко, почему же вы не подписали формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал заискивать, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, или вот мы ее подписали или вот подписываем…

На Киев будет оказано громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона и первое октября может стать капитуляцией Украины. Я верю в какое-то чудо, хотя все обстоятельства говорят о том, что формула Штайнмайера будет подписана.

30.10.2019
 показать весь комментарий
 
 
Зате гарантії гарно видно через зелені окуляри кота Базіліо.
 показать весь комментарий
 
 
Почему ни кто не пишет..куда денутся 1 и 2 АК ДНР и ЛНР..Пунин говорит что ихтамнет!!!Про них все как то умалчивают..Потому что это в их понимании это уже не войска а народная милиция..да с танками.. РЗСО... минометами..артиллерией..и их выводить ни кто и не собирается...они же милиция...документы на БП проверяют....
 показать весь комментарий
 
 
100 відсотків. Слушне запитання, пане Сергій.

А вони стануть новою, легітимною та визнаною вже Україною місцевою владою в дЫрах, мєліцією-хуіцією, прокуратурою та судами після виборів вільних та чесних, по українським законам (ха-ха два рази) по формулі штайн...ні ***** та Зеленої шмарклі.

***** - "а нас там нєт"...так, ЗеБіли?
 показать весь комментарий
 
та хоч би й без автоматів
ніби якісь сумніви, кого оберуть ті, що вбивали за український прапор
це - кінець української державності
 показать весь комментарий
 
 
Будущая народная милиция лнр,днр - 110тысяч личного состава ,545 БМП, 410 танков, 181 многоцелевой транспортер (МТ-ЛБ), 140 самоходных артиллерийских установок (САУ) и 99 БТР - всего 1 тыс. 375 единиц техники. Чуть что, путин ещё подкинет.
 показать весь комментарий
 
 
Мало того всі ці злочинці-колаборант...пардон, народнАя мєліція-хуіція, тьфу, по розпорядженню дЫрівских маріонеток(читай кремляді) зобов'язана з 1 жовтня терміново отримати рашистські пашпорти з двоголовою ординською куркою.хто з цієї сволоти не отримав, або не має документу, що подав на громадянство раші-паРаші, відсторонюється від служби.

ЗеЛена шмаркля зливає Неньку, аж гай гудить.
 показать весь комментарий
 
В ОРДЛО терористи заявляють про приєднання до ******.Коли існує РЕАЛЬНА загроза втрати території,як можна погоджуватись на вибори,коли на цій території туйова хуча зброї?
 показать весь комментарий
 
 
Следующим шагом будет, объединением неокупированых областей в лнр-днр.
 показать весь комментарий
 
 
Полную гарантию не дает даже страховой полис.
 показать весь комментарий
 
Можна подумати що в ЛДНР знайдеться багато бажаючих голосувати за українських політиків......... "Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв - Цензор.НЕТ 913
А коли там проголосують за своїх, то знову почнеться вереск, що вибори нелегитимні.
 показать весь комментарий
 
Ну от як? Чому? Невже це так важко зрозуміти?
Тут же ж справа зовсім не у виборах. Мінськ - це взагалі передовсім не про вибори. Мінськ - це в першу чергу БЕЗПЕКОВЕ ПИТАННЯ!
Тобто 1 крок, який передує всім іншим - виведення кацапських військ з території ОРДЛО, поновлення Україною контролю над держ кордоном, роззброєння незаконних збройних формувань, амністія тих, хто не воював, покарання тих, хто воював! Останні два пункти навіть не настільки принципові, як перші три.
Чому це неможливо виконати? Та тому, що Росія не визнає своєї присутності на Донбасі! Іхтамнєт, отпукснікі, добровольці, апалчєнци, внутрєнній конфлікт. Тому ***** цілком правильно і навіть дещо здивовано каже - так безпекові питання ж виконані, наших військ та техніки там немає, кордон контролюється (РФ, або цей момент просто ігнорується), апалчєніє готове до виборів! Залишилось зробити одне, але надважливе - оформити всю цю терористичну конструкцію в "особливий район" і через цей анклав (у тому числі) впливати на українську політику, економіку, соціалку тощо.
Клятий барига Порошенко, Безсмертний, кривавий пастор Турчинов тощо всі ці роки НАПОЛЯГАЛИ на покроковому виконанні Мінських угод, а не якогось окремого пункту. Не можна спочатку встромити пальці у розетку, а потім знеструмити її, це може погано скінчитися. А саме це зараз і намагаються змусити зробити того бездарного телепня з прізвищем на Зе. І, судячи з перебігу подій, він на це погоджується. Саме тому - зрада, саме тому стільки обурення.
Дурний не той, хто чогось не вміє, дурний той, хто нехтує порадами та досвідом більш розумних та досвідчених...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, да, там же сплошь украинские патриоты! Спят и видят украинскую власть, и только дула пулеметов не дают им счастья!Ну, ну...
 показать весь комментарий
 
 
похоже зебик зарезервировал место в ростове )))))
вован, ведь будут бить и возможно очень больно))))
 показать весь комментарий
 
 
Макрон і Меркель визнають любі вироби законними,
чи то з прицілом, чи то без прицілу
 показать весь комментарий
 
 
а этот кто этот елисеев? а, бымший заместитель администрации президента порошенко.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх