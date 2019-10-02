 "Не вижу гарантий, что выборы на Донбассе пройдут не под прицелом пулеметов", - дипломат Елисеев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Ирине Ромалийской на телеканале "Настоящее время".
"Вся проблема состоит в том, что после согласия Украины на так называемую формулу Штайнмайера фактически Украина приняла российский сценарий выполнения минских договоренностей. Суть которых отныне будет состоять в том, что сначала Украина должна выполнить политические условия, а потом только Россия выполнит условия по безопасности. Что в корне противоречит решению последнего саммита нормандского формата в Берлине в 2016 году... Я пока не вижу, какие гарантии будут того, что не будут выборы проводиться под пулеметами, в присутствии вооруженных сил. Мы знаем, как Россия может проводить выборы, мы все помним, например, референдум по так называемой независимости Крыма и присоединения затем его к России. Вы знаете, что Россия это оценила как демократический выбор так называемого крымского народа", - сказал Елисеев.
Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование «формулы Штайнмайера» означает признание за «народом Донбасса права самому определять свою судьбу». Таков главный посыл их совместного заявления, которое опубликовал сепаратистский ресурс ДАН.
«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - утверждают Пушилин и Пасечник.
Они добавили, что «Л-ДНР» будут продолжать переговоры в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», и призвали президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия».
«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.
пророцтво Андрія Піонтковського
30 вересня 2019
1 ЖОВТНЯ МОЖЕ СТАТИ ДАТОЮ КАПІТУЛЯЦІІ УКРАЇНИ.
Волкер категорически поддерживал Украину в ее отказе от путинской интерпретации Минских соглашений. А это впихнуть эту раковую опухоль "ЛДНР" в политическое поле Украины и создать внутри страны совершенно легальный с точки зрения украинского закона, военно-террористический плацдарм. Ничего не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих, "их ведь там нет". Но может расстреляют какого-то Пушилина и назначат другого, это уже не важно.
Почему Путин добивался и добивается этой цели? Казалось бы, отхватил там значительную часть Донбасса, ну присоедини его также, как и Крым, Абхазию и Приднестровья. Да не интересуют его эти кусочки, его интересует вся Украина - полный ее контроль и полное подчинения. Теперь Путин нацелен на новую стратегию - соблазнить украинское руководство восстановлением ее территориальной целостности. Без Крыма, конечно, но зато с Лугандонией.
Этому плану категорически сопротивлялся Волкер лично и в ходе своих частных контактов с украинским руководством, и с российской стороной. Он все время подчеркивал, что чтобы там не было написано о федерализации в т.н. Минских соглашениях, Украина на это не пойдет, а Москва не собирается выполнять ключевые положения соглашений - вывод своих военнослужащих и возвращение контроля над украинской границей.
Вот теперь Украина потеряла защитников своих интересов, а других у нее нет. Макрон полностью переметнулся на сторону Путина. И вообще произошел полный обвал внешнеполитических позиций Украины на Западе. Это возвращение России в ПАСЕ, позиция Франции, требование Макрона и Трампа вернуть Путина в G-8, это замораживание военной помощи США и в конце концов, это отставка Волкера.
Основная причина, которая вызвала этот обвал - позиция нового украинского руководства. В течение полугода весь Запад слышит от Киева о том, что они победили партию войны. Оказалось, что в Украине последние 5 лет правила какая-то партия войны, а теперь вот пришла замечательная партия мира. Неужели эти люди не понимали, что, обвиняя все руководство Украины в течении последних пяти лет, они обвиняют в этом все государство. И в какое же положение они ставят людей на Западе, которые поддерживают Украину? Выходит, что все мы - военные преступники.
А вся эта поддержка Украины была очень сложным инструментом внутриполитической борьбы на Западе в целом. Каждый новый шаг в защиту Украины давался громадными усилиями. А вот теперь Трамп и вовсе сказал: "идите к Путину, и он все решит".
Это была теория, а теперь переходим к практике. На 1 октября назначена встреча контактной группы в Минске. Та самая встреча, на которой второй президент Леонид Кучма, невзирая на свои грехи в биографии, совершил патриотический акт. Он отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, которую так усилено навязывала Москва и которую он должен был подписать, как представитель Украины. Там была виза Ермака и решение Зеленского. Москва сейчас полностью сконцентрирована на этой формуле. Вот подпишут ее и это будет юридическое признание Украины законными "ЛДНР".
В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Попов, он же Скабеев, бегал с микрофоном и допрашивал министра иностранных дел Вадима Пристайко, почему же вы не подписали формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал заискивать, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, или вот мы ее подписали или вот подписываем…
На Киев будет оказано громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона и первое октября может стать капитуляцией Украины. Я верю в какое-то чудо, хотя все обстоятельства говорят о том, что формула Штайнмайера будет подписана.
30.10.2019
А вони стануть новою, легітимною та визнаною вже Україною місцевою владою в дЫрах, мєліцією-хуіцією, прокуратурою та судами після виборів вільних та чесних, по українським законам (ха-ха два рази) по формулі штайн...ні ***** та Зеленої шмарклі.
***** - "а нас там нєт"...так, ЗеБіли?
ніби якісь сумніви, кого оберуть ті, що вбивали за український прапор
це - кінець української державності
ЗеЛена шмаркля зливає Неньку, аж гай гудить.
А коли там проголосують за своїх, то знову почнеться вереск, що вибори нелегитимні.
Тут же ж справа зовсім не у виборах. Мінськ - це взагалі передовсім не про вибори. Мінськ - це в першу чергу БЕЗПЕКОВЕ ПИТАННЯ!
Тобто 1 крок, який передує всім іншим - виведення кацапських військ з території ОРДЛО, поновлення Україною контролю над держ кордоном, роззброєння незаконних збройних формувань, амністія тих, хто не воював, покарання тих, хто воював! Останні два пункти навіть не настільки принципові, як перші три.
Чому це неможливо виконати? Та тому, що Росія не визнає своєї присутності на Донбасі! Іхтамнєт, отпукснікі, добровольці, апалчєнци, внутрєнній конфлікт. Тому ***** цілком правильно і навіть дещо здивовано каже - так безпекові питання ж виконані, наших військ та техніки там немає, кордон контролюється (РФ, або цей момент просто ігнорується), апалчєніє готове до виборів! Залишилось зробити одне, але надважливе - оформити всю цю терористичну конструкцію в "особливий район" і через цей анклав (у тому числі) впливати на українську політику, економіку, соціалку тощо.
Клятий барига Порошенко, Безсмертний, кривавий пастор Турчинов тощо всі ці роки НАПОЛЯГАЛИ на покроковому виконанні Мінських угод, а не якогось окремого пункту. Не можна спочатку встромити пальці у розетку, а потім знеструмити її, це може погано скінчитися. А саме це зараз і намагаються змусити зробити того бездарного телепня з прізвищем на Зе. І, судячи з перебігу подій, він на це погоджується. Саме тому - зрада, саме тому стільки обурення.
Дурний не той, хто чогось не вміє, дурний той, хто нехтує порадами та досвідом більш розумних та досвідчених...
вован, ведь будут бить и возможно очень больно))))
чи то з прицілом, чи то без прицілу