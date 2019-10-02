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 Политика Украины
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Все про:ВР (23755) пикет (605) растаможка (130) Нефьодов (108) евробляхи (151) Гетманцев (27)

 "Евробляхеры" пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") пикетируют Верховную Раду с требованием ликвидировать акциз, ввести обязательный техосмотр, а также увольнения ряда чиновников.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 2 октября, владельцы "евроблях" пикетирую Верховную Раду с требованием ликвидировать акциз, сделать справедливую ставку, разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года, вместо сертификации ввести обязательный техосмотр, льготы инвалидам, многодетным и ветеранам. Также митингующие требуют увольнения ряда чиновников Власова, Назаренко и Нефьодова.

К митингующим вышел нардеп от СН Данил Гетманцев.

Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 01

Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 02
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 03
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 04
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 05
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 06
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 07
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 08
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 09
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 10
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 11
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 12
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 13
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 14
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 15
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 16
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 17
Евробляхеры пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3151584
 
   
 Топ комментарии
 
Ввести обязательный техосмотр? Вернуть эту кормушку? Бляхеры совсем ипанулись?
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Бляхеры сегодня не в тему ! Совпадение или проплачены ?
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Лучшего времени для соплей эти нищеброды не придумали...))
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Ещё одни "шататели будок" по логике порохоботов вылезли? Или они уже "борцы с преступной властью Зе"?))))))
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нет, что вы. Я их считаю просто неблагодарными. С таким президентом! и с таким парламентом, полным слуг народа

А они, неблагодарные, все никак не угомонятся.
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Це все правильно, тільки важніше питання легалізації капітуляції. Їм всім туди треба було б.
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евробляхеры ввезли бляхи по серым схемам,платя за бляхи коррупционерам,теперь требуют наказать коррупционеров.в США получили бы пожизненное за уклонение от налогов
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Тю. Зеля при власти - а они опять недовольны.

Не повезло Зеленскому с народом. Такой неблагодарный...
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За сраные евробляхи вышло больше народа , чем против капитуляции (((
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Техосмотр??? А овоща в президенты вернуть еще никто не требует?
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кому шо, а этим пофигу, что страны летит в пропасть, им автомобиль важнее
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Вы тоже хороши, диванные борцы. "Евробляхеры" должны все бросить и побежать поддерживать те 200 человек которые вышли против капитуляции?
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Нові автівки в Україні купують більшостю чиновники-корупціонери, типу Южаніної. Яка зайшла в автосалон, побачила, невтрималась і .... купила найдорожчий мерс останньої моделі. Це з її копійчаною зарплатнєю.
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Да тут, преимущественно, вся страна - нищие чмошники, по миру побирающиеся, заработать пытающиеся. А ваши, кстати, всё больше в Монако собираются. Вы чего ещё здесь задержались?
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Кто очем думает,а поклонники зе о собственное сраке и кармане
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Какое ТО? Вам такие нормы СО СН введут, будете на велосипедах ездить.
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ага уволить НЕФЁДОВА. а на его место назначить главного барыгу контрабандиста евробляхеров какого то.... хотят наверное эти машины составами железнодорожными ввозить..( там скажут спасибо естественно за вывоз хлама и антиквариата ...) сколько можно борзеть уже с этими бляхерами...? посади свинью за стол. так она и копыта свои на стол положит... "Євробляхери" пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу - Цензор.НЕТ 8009
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не расстраивайте элехторат моники, они за свои 1000 евро отданные за бляху удавятся
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зеля, перестань загравати з хитродупими ніщебродами. давить цих бляхерів, як гнид. буквально учора такий собі евробляхер хрен навіть думав жати на тормоз виїжджаючи на головну вулицю, шоб ця консервна банка з емблемою опеля, не вдарила мого бока--тормозив я. це ублюдки а не водії.
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Бляхери, який техогляд та ще й обов"язковий??? Ви даунлоади кончені!!!! Для таких як ви то так - тре техогляди - бо ви їздите на кончених авто!!!!!!!!!! І не порівнюйте себе із всією Україною!!!!
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Ото еще быкота рукожопая в пластиковых трениках. Требуют они что-то там, лузеры жлобячие. Путину напишите, или Рамзану челобитную. Если писать умеете.
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бляхеры не поняли что власть в Украине не поменялась и врядли когда поменяется так как страной владеет не президент а мафия олигархов
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Конечно техосмотр, ********, первые и влетят на копеечку. У большинства вырезаны катализаторы. Кто проплачивает этим баранам?
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Они бы протестовали за всю Украину против ахметовско-порошенковских тарифов.
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