 "Евробляхеры" пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сегодня, 2 октября, владельцы "евроблях" пикетирую Верховную Раду с требованием ликвидировать акциз, сделать справедливую ставку, разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года, вместо сертификации ввести обязательный техосмотр, льготы инвалидам, многодетным и ветеранам. Также митингующие требуют увольнения ряда чиновников Власова, Назаренко и Нефьодова.
К митингующим вышел нардеп от СН Данил Гетманцев.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
А они, неблагодарные, все никак не угомонятся.
Не повезло Зеленскому с народом. Такой неблагодарный...