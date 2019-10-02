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 Политика Украины
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 Требуем от президента четкого ответа, как Украина будет отстаивать свои интересы на встрече "нормандской четверки", - Вакарчук. ВИДЕО

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в контексте согласования "формулы Штайнмайера" призывает президента Украины Владимира Зеленского дать четкий ответ, как Украина будет защищать свои интересы на встрече "нормандской четверки".

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"После вчерашней новости о том, что Украина подписала так называемую "формулу Штайнмайера" и после брифинга президента по этому поводу, вопросов остается больше, чем ответов. И главный вопрос, который волнует всех: что будет с украинской границей на Донбассе, кто и как будет его контролировать во время выборов? Потому что выборы без полного нашего контроля над границей - это не выборы, а профанация. ... Мы требуем от президента четких и однозначных ответов о том, каким образом украинская команда будет отстаивать интересы Украины на встрече "нормандской четверки", - подчеркнул Вакарчук.

Он отметил, что сейчас "не время для криков", а "время для четкой и консолидированной позиции" украинская граница должна находиться под украинским контролем по всей территории суверенной Украины, и только тогда "мы будем проводить выборы, никак иначе".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

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Требуем от президента четкого ответа, как Украина будет отстаивать свои интересы на встрече нормандской четверки, - Вакарчук 01

Источник: https://censor.net.ua/v3151580
 
   
 Топ комментарии
 
Слава у нас нет президента у нас есть подпорченная Моника
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#виздобули
Прощай безвиз

Подписание Киевом "Minsk deal in the format of the Steinmeier formula" будет означать быстрое сворачивание прожекта "Безвиз Украина-ЕС", по крайней мере для граждан Украины. Причины простые и чисто практические, и почти никакой политики:

1. Мы не можем позволить шастать по странам Шенгенского пространства 'амнистированных' террористов и опасных международных преступников с опытом диверсионной, подрывной и террористической работы.
2. Мы не можем позволить свободное перемещение через границу ЕС лиц с двойным и тройным гражданством, преимущественно жителей территорий с 'особым статусом', юридический и гражданский статус которых не был подтвержден действующими международными правилами и процедурами в соответствии с Маастрихтским, Лиссабонским и Шенгенскими протоколами и документами.
3. Мы, не можем себе позволить существование безвизового режима UA/EU при одновременном отсутствии на востоке Украины границы с РФ протяженностью более 500 км.
Отделять граждан UA от лиц 'особого статуса' прямо на Шенгенской границе станет технически невозможным, поэтому легче и дешевле как можно быстрее закончить весь безвизовый проект и восстановить полный контроль на границе Ес, чем рисковать серьезные осложнения в области европейской безопасности.
Сроки по этому вопросу: до начала 2020.
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Да насрать ему на вас и на Украину, у него на Тома Круза больше времени в расписании.
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Задавать вопросьі и требовать ответов у правительства и президента - нормальная парламентская практика. Думаю , президент ответит на вопросьі Тимошенко и Вакарчука в закрьітом внеочередном заседании ВР. Главное , как пройдут переговорьі в Париже , которьіе после трехлетнего перерьіва наконец разблокированьі.
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сферический импотент раздуплился. И даже чем-то интересуется...
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Методичку наконец получил с вопросами.. Вимагаємо від президента чіткої відповіді, як Україна відстоюватиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5851
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Чем-то парубия напоминает, когда тот старается выговаривать буквы, и взгляд тот же.
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Еще одна Незнайка. Почитал бы текст соглашения.
Там очень простой и лаконичный ответ - никак.

Роиси, как стороны конфликта, в соглашении нет. Значит и встречные требования предъявлять некому.
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Вот так он будет отстаивать Вимагаємо від президента чіткої відповіді, як Україна відстоюватиме свої інтереси на зустрічі "нормандської четвірки", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5231 https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU
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Правильно -все рассказать чтобы Раша успела подготовить ответный ход.
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Славік воно хочь на щось давло чіткі відповіді??? Пафос, шоу, бла бла бла - а по факту пшик.
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Головний нюанс "формули Штайнмаєра" в тому що, там немає навіть згадування про думку України стосовно відповідності процесів законодавству України. Україна виступає пасивним капітулянтом, який зобов'язаний виконувати волю іноземної організації, яка не несе жодної відповідальності і не дає ніяких гарантій.
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Імпічмент криворіжській суці і під суд за законом військового часу!
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